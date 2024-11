Una diputada del PRO propone eliminar los fueros de la Constitución de Santa Fe

“Estoy convencida de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Los fueros no deben existir ”, dijo Sola a La Capital .

De todos modos, la diputada del PRO reconoce que es difícil que su propuesta reúna consenso, y que en el debate -ya sea al momento de declarar la necesidad de la reforma o en la propia convención constituyente- se busque una salida intermedia.

Santa Fe tiene un sistema de inmunidades parlamentarias más amplio que el que gozan los legisladores nacionales.

Mientras los diputados y senadores nacionales pueden ser condenados, pero no detenidos, en tanto no sean desaforados por sus pares, los santafesinos no pueden ser ni siquiera imputados sin el aval de la Legislatura.

El régimen santafesino tiene sus marcas de origen. La Constitución de 1962 fue sancionada en un contexto de fuerte inestabilidad política, donde el peronismo estaba proscripto y los golpes de Estado eran habituales.

El debate por los fueros en Santa Fe

En los últimos años, el tema volvió a estar en agenda a partir del caso de Armando Traferri.

A fines de 2020, los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery quisieron imputar al senador por el departamento San Lorenzo, por considerarlo el jefe de una asociación ilícita montada para darle protección política y judicial a una red de juego clandestino.

El senador denunció que se trataba de una persecución política orquestada por el entonces ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, y la Cámara alta rechazó el desafuero.

Tres años después, Traferri pidió su desafuero para presentarse en la Justicia, luego de la denuncia contra Edery por mantener una relación irregular con una informante, vinculada a Los Monos. Finalmente, en octubre el legislador fue imputado en la causa, ahora a cargo de las fiscales Marisol Fabbro y María de los Angeles Granato y el fiscal José Luis Caterina.

Clima de época

El proyecto que elaboró Sola junto a su equipo de asesores también pretende darle rango constitucional a la ficha limpia, el equilibrio fiscal y la obligatoriedad de la educación secundaria.

“Hoy la Constitución expresa que el Estado provincial puede organizar y proteger la secundaria, pero no que es obligatoria. Hacerlo sería reafirmar nuestro compromiso con la educación”, consideró la diputada del PRO.

Además, la iniciativa propone cambios sobre el funcionamiento de las instituciones políticas de la provincia.

En este sentido, postula el reparto proporcional de bancas en Diputados, lleva el inicio de sesiones ordinarias del 1º de mayo al 1º de marzo, abre la puerta a la reelección de gobernador y vice, extiende el mandato de los presidentes comunales de dos a cuatro años y elimina las elecciones intermedias.

También incorpora el Consejo de la Magistratura y el Defensor del Pueblo y suma la séptima silla a la Corte Suprema y fija el fin de la inamovilidad a los 75 años, a tono con el proyecto de Unidos que tendrá media sanción este jueves.

Es el cuarto proyecto con estado parlamentario que declara la necesidad de la reforma y el tercero de Unidos. Los otros son de diputados radicales -Martín Rosúa, Ximena García y Dionisio Scarpin- y Walter Ghione (UNO), al que se suma el de la diputada justicialista Lucila De Ponti (Santa Fe Sin Miedo).

Semana a semana

Con la UCR y el PS como los partidos que marcan el pulso de la alianza, Unidos busca sintetizar un proyecto común. Luego falta lo más difícil: conseguir los seis votos que faltan en Diputados para llegar a los dos tercios y darle robustez política a la reforma.

Con el Ejecutivo a distancia prudencial del tema y más interesado en otras cuestiones de la agenda parlamentaria, como el presupuesto 2025 y la ley tributaria, la temperatura de la reforma constitucional sube y baja permanentemente.

“Depende de la semana. Hay semanas que avanza y otras que se traba. La reforma de la Constitución es una cuenta pendiente. Su espíritu es muy bueno, pero el tiempo en que vivimos no es el de 1962. Hay que adaptar las herramientas para adaptarse al cambio. Los bloques que se oponen 100% a la reforma no ven la realidad”, planteó Sola.