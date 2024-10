Armando Traferri, una cartografía del poder en Santa Fe y su denuncia sobre una persecución de larga data

A las dos en punto de la tarde del martes 8 de octubre, el senador Armando Traferri (PJ) ingresó al Centro de Justicia Penal de Rosario con traje gris claro y de buen ánimo. Tiene 70 años e ingresó a la política como concejal de la ciudad de San Lorenzo cuando promediaban sus 30. En ese tiempo se dedicaba a la venta de autos, al comercio y a su familia . ¿Que lo impulsó a la política y a la militancia activa en ese nacer democrático de mediados de los 80? Según cuentas algunos de sus amigos fueron “las ganas de meterse y cambiar las cosas". Sus abogados Oscar Romera y Juan Murray lo acompañaron a un lugar en el que aquel joven Traferri no imaginó que iba a estar cuando ocupó esa banca de la ciudad de San Lorenzo donde ya no vive. Ahora, tiene un chalet en Ricardone.

A esa audiencia se llegó luego de varias instancias, tanto judiciales como políticas. La causa la iniciaron los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, pero ya no están en el estrado. Edery tiene otras funciones en Fiscalía y Schiappa Pietra solo será, en esta historia, un asesor adhoc en la causa y no participará en las audiencias. Sin embargo los argumentos usados por los nuevos fiscales no se modificaron sustancialmente con los que elaboraron los dos fiscales.