Un político de peso se mete y pone orden en el cruce entre Juan Pedro Aleart y Ciro Seisas

El intendente de Funes no se quedó afuera de la discusión: pidió "propuestas concretas" y convocó a un debate "de frente y sin chicanas". "Mucho ruido en redes, pocas propuestas concretas. La gente merece saber qué propone cada uno y cómo lo piensa hacer", publicó en redes sociales. Y añadió: "Si de verdad queremos cambiar algo, debatamos de frente y sin chicanas. Yo estoy listo. ¿Ustedes dos?".

En una entrevista con La Capital, Santacroce ya se había diferenciado de sus competidores: "Hay una diferencia enorme en experiencia con el resto de los candidatos y eso se verá el día del debate. Quiero debatir porque quiero saber cuáles son sus ideas. Yo las tengo bien claras. Uno representa al presidente, otro al gobernador y yo, simplemente, represento a la gente.

Mucho ruido en redes, pocas propuestas concretas. La gente merece saber qué propone cada uno y cómo lo piensa hacer. Si de verdad queremos cambiar algo, debatamos de frente y sin chicanas. Yo estoy listo. Ustedes dos? @Ciro6as @JAleart pic.twitter.com/kxVuVplOBr — Roly Santacroce (@SantacroceRoly) February 28, 2025

La cronología de la pelea Aleart-Seisas

Aleart encendió la emcha en LN+, de local: “Planteamos, por los menos, debatir, eliminar el Senado, unificar las cámaras para bajar los costos que son altísimos. ¿Qué hicieron? Pactaron cancelar el debate sobre la unicamaralidad porque al gobernador se le cae la baba por la reelección entonces pactó otros 4 años y los senadores se quedan con una caja que es obscena. Cada senador mueve 100 millones de pesos por mes, una parte es la que cobran”, argumentó el exconductor.

Seisas salió rápidamente al cruce y respondió a sus acusaciones en diálogo con la prensa rosarina. Sin embargo, no todo quedó ahí. Aleart utilizó su cuenta de X para continuar con la discusión contra su colega y rápidamente recibió una respuesta.

HAY QUE ELIMINAR EL SENADO

Estos parásitos que viven de nuestros impuestos reciben 100 millones de pesos por mes que usan para comprar votos y convertirse en señores feudales de sus departamentos. ¿Por qué piensan que todos los senadores del Frente Unidos son candidatos?

Pullaro… pic.twitter.com/ounxXu67IF — Juan Pedro Aleart (@JAleart) February 26, 2025

Pullaro… pic.twitter.com/ounxXu67IF — Juan Pedro Aleart (@JAleart) February 26, 2025

La respuesta de Ciro Seisas

En diálogo con Radio Dos, Seisas recogió el guante y respondió a las duras acusaciones. “Yo estuve delante de una cámara, presentando las noticias y tomé la decisión de irme del otro lado para no comentar más. (La de Aleart) es una posición de un comentarista de la realidad”, analizó.

“Yo no voy a Buenos Aires a criticar lo que se está haciendo acá. Nos vamos a concentrar en debatir verdaderos temas: ficha limpia, para que políticos investigados no tengan la posibilidad de tener un cargo, eliminación de los privilegios de la política, los fueros, eliminación de la reelección indefinida, como el día de hoy sí tienen los senadores. No es un tema de casta rancia, sino de cambiar lo que está mal. Yo quiero hablar de la autonomía de Rosario. Hay que jugársela. Hay que arremangarse y salir de detrás de la pantalla y estar en la calle”, indicó en clara alusión al discurso de LLA.

Sobre el tenor de la discusión con su excompañero de trabajo, se mostró molesto. "Me desilusiona, porque la política necesita cambio y transformaciones, pero no se aporta poniendo palos en la rueda", lanzó Seisas.

"Estoy bancando un intendente y a un gobernador que se pusieron la ciudad y la provincia al hombro, con el objetivo común que en Rosario la violencia no gane la calle, y devolvérsela a la gente buena y a la gente de bien. No entiendo que alguien que nació, se educó acá vaya a Buenos Aires y hable mal de un gobernador amenazado en una provincia que cambió". Luego, consideró que hay que “gestionar a favor de los santafesinos, no sentarse en un programa televisivo", concluyó y pidió que si sabe de la existencia de un pacto político "que lo denuncie penalmente".

El contraataque de Juan Pedro Aleart

"No soy comentarista, tengo una propuesta concreta: la eliminación del SENADO es bajar 50 MIL MILLONES DE PESOS POR AÑO el costo de la política que, por ejemplo, ayudaría a bajar impuestos tan distorsivos como Ingresos Brutos", comenzó el periodista, quien hace poco incursionó en la política.

Y siguió: "La gran desilusión es haber sido concejal desde el 2021 al 2023, en los peores años de violencia que vivimos los rosarinos, que te presenten como “la voz” de Rosario y que te hayas silenciado detrás de una banca sin salir a enfrentar a los responsables de lo que estaba pasando, limitándote a presentar proyectos como “Régimen de deportes no convencionales”".

No soy comentarista, tengo una propuesta concreta: la eliminación del SENADO es bajar 50 MIL MILLONES DE PESOS POR AÑO el costo de la política que, por ejemplo, ayudaría a bajar impuestos tan distorsivos como Ingresos Brutos.



La gran desilusión es haber sido concejal desde el… — Juan Pedro Aleart (@JAleart) February 27, 2025



La gran desilusión es haber sido concejal desde el… — Juan Pedro Aleart (@JAleart) February 27, 2025

Por último, remató: "Luego ser senador, y lejos de cambiar algo y pelear para que el Senado deje de ser lo que es, te sumaste a los senadores que se llevan 100 millones de pesos por mes, convirtiéndote en casta a los dos minutos. Sin dudas, eso es una gran desilusión. El enojo de los senadores demuestra lo mucho que les duele que vayamos contra sus históricos privilegios".

Ciro Seisas nuevamente a la carga

"Juan, llevas dos días en política y pareces Aníbal Fernández. Queres romper todo lo que costó construir y unir. Menos programas y farándula porteña y más amor a Rosario y nuestra gente. Pensalo. Abz", escribió el senador por el departamento Rosario con ánimos de zanjar la discusión.

Juan, llevas dos días en política y pareces Aníbal Fernández. Queres romper todo lo que costó construir y unir. Menos programas y farándula porteña y más amor a Rosario y nuestra gente. Pensalo. Abz https://t.co/e5BAa5cW7q — Ciro Seisas (@Ciro6as) February 27, 2025

La intervención de Romina Diez

Como si fuera poco, la referente libertaria en Santa Fe y diputada nacional se metió en la discusión y le respondió personalmente a Seisas. "Más allá de las ofensas, nos podrías iluminar con el concepto de “construir”? Lo único que construyeron es un rejunte, un pacto, con toda la casta adentro y ahora plantean una reforma para mantener sus privilegios, ni piensan en la gente!! ", sostuvo.

Y agregó: "El pacto es entre ustedes los socialistas, radicales y kirchneristas. Vamos contra eso, la libertad avanza! Sigan llorando privilegios. VLLC!!".