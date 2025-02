Juan Pedro Aleart se despidió de la televisión y anunció que se dedica a la política El periodista confirmó que se va del programa "De 12 a 14". Será candidato a convencional constituyente por el departamento Rosario por La Libertad Avanza. El video del anuncio 7 de febrero 2025 · 15:12hs

Foto: Cecilia Córdoba / Revista Sociedad Juan Pedro Aleart, conductor de "De 12 a 14".

"Les quiero contar algo. Esta vez no es nada grave, no se preocupen. Les quiero contar que es mi último De 12 a 14, mi último día en TVL, lo digo con alegría, contento, con una sonrisa, porque he dado todo lo que tenía de mi en cada uno de los lugares en donde me tocó estar en estos 17 años, frente y detrás de cámara. Saben todos, nosotros y ustedes, que necesitamos ir para adelante, seguir creciendo, desarrollándonos, aprendiendo. Por eso, creo que es la mejor decisión, que es estrictamente personal, decidí involucrarme en el futuro de la provincia de Santa Fe y de la ciudad que amo, Rosario. Lo voy a hacer desde la fuerza política con la que me siento identificado por la forma de pensar y actuar, que es la fuerza del presidente (Javier Milei). Agradezco a su equipo, que me ha encomendado tarea tan importante y que voy a desarrollar con mucha responsabilidad, compromiso y trabajo, como lo hecho hasta acá en mi profesión en el periodismo".

Con esas palabras, Aleart anunció este viernes que será candidato en las próximas elecciones. El periodista confirmó la novedad en vivo y, en el mismo momento, confió que abandonaba la pantalla de El Tres, por lo que no seguirá siendo parte del noticiero "De 12 a 14". Integrará la lista de La Libertad Avanza (LLA) como postulante a convencional constituyente por el departamento Rosario.

"Quiero agradecer a la empresa, TVL, entré con la gestión de Don Alberto Gollán. El agradecimiento hacia él, su familia. El agradecimiento a la familia Scaglione, y a Gustavo Scaglione en esta gestión, que me han abierto todas las puertas posibles. Estoy infinitamente agradecido con la empresa, que me ayudó a desarrollarme económica y profesionalmente. Agradecido por siempre, me llevo un pedacito de cada rincón de esta empresa en mi corazón", sostuvo.

"Estoy emocionado y agradecido. Principalmente con ustedes, que son muy respetuosos, que me han tratado con cariño, afecto y amor. Me han abrazo en el momento que más lo necesitaba en la vida y eso no se olvida nunca. Agradecido por siempre", sostuvo. Aleart aclaró las consecuencias de comenzar una carrera en la política. "Esta decisión me va a impedir ejercer mi profesión. Uno nunca sabe si nos volveremos a encontrar en alguna pantalla. Uno nunca sabe. Pero es una decisión para seguir creciendo", sostuvo. La bienvenida de La Libertad Avanza A poco de anunciada, la noticia fue celebrada por la diputada nacional Romina Diez, quien lidera en la provincia la fuerza a la que Aleart se suma. "Bienvenido", escribió la legisladora, quien describió al periodista como "hombre íntegro, resiliente, que siempre luchó por la verdad y por lo que es correcto". Agregó luego: "Ahora se suma a la batalla por un país mejor junto a nuestro presidente". Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/romidiezok/status/1887916494165516607&partner=&hide_thread=false Bienvenido Juan Pedro Aleart a La Libertad Avanza! @JAleart hombre íntegro, resiliente, que siempre luchó por la verdad y por lo que es correcto. Ahora se suma a la batalla por un país mejor junto a nuestro Presidente @JMilei

VLLC!!! pic.twitter.com/HhfMUaDcrl — Romina Diez (@romidiezok) February 7, 2025 La denuncia de Juan Pedro Aleart El 18 de abril del año pasado, la pantalla de El Tres TV mostró a Aleart, una de las figuras públicas más queridas de la ciudad, que desde hace años participa de diferentes programas en la pantalla chica y se ha logrado ganar el corazón de la audiencia, dando cuenta de una situación terrible que le tocó vivir desde niño. Durante 25 minutos, Aleart habló a cámara. Contó, en detalle, una dura y conmovedora historia personal sobre abusos sexuales intrafamiliares de los que fueron víctima tanto él como su hermana y su hermano. En ese marco, el periodista denunció públicamente a su padre, que se suicidó, y a un tío, que quedó libre porque prescribió la causa. Pidió urgentes cambios en la legislación. "La Justicia me dio la espalda", sostuvo. "Pero la verdad siempre vence", resaltó. Al comenzar a contar su historia, Juan Pedro relató mirando a la cámara: "Mi padre, además de violento, abusó sexualmente de mi hermana desde sus tres años en adelante siendo él HIV positivo. Afortunadamente no la contagió, pero soy testigo de sus ataques de pánico, profundas crisis de angustia, insomnio, caída de cabello, baja de peso corporal. Y sé que pensó en cómo quitarse la vida producto de todo lo que mi padre le hizo". Destacó: "Pero mi hermana ha sido mucho más fuerte y valiente. Luché con y por ella todos estos años". image (5).png El máximo tribunal de Santa Fe dejó sin efecto el cierre de la causa del abuso sexual a Juan Pedro Aleart y habilitó juzgar a Helvio Vila, tío de la víctima acusado. "Le insistí hasta el hartazgo discutido de hecho para que haga la denuncia y me hice el cargo de los honorarios de sus abogados para que finalmente concretas la denuncia y eso fue lo que sucedió", contó. "Yo fui testigo porque mi padre abusó sexualmente de mi hermana delante mío cuando yo era chico. Abusó sexualmente de mi hermana y todo lo hacía parecer un juego. Nos hicieron creer a mí a mi hermano que mi hermana era una exagerada que estaba loca hermana. Mi mamá fue tanto víctima de todo esto como cómplice", sostuvo. "La denuncia fue hecha, una denuncia penal por abuso sexual agravado. La justicia se tomó su tiempo", comentó. "Y mi padre fue notificado de esta denuncia penal hace tres semanas. Al no querer enfrentar todo lo que había hecho, la atrocidad, la barbaridad que había cometido, decidió quitarse la vida", contó. "Te quiero decir, Sofi, que la película de terror se terminó", dijo a su hermana. Los abusos denunciados Luego, el periodista rosarino comenzó a contar otra historia. La de los abusos sufridos por él y su hermano de parte de otro integrante de la familia, un tío. El periodista recurrió a la Justica y presentó "un montón de pruebas" contra su tío por abuso sexual, entre otras cosas informes psicológicos y la declaración de su hermano menor. "Dejaron libre a esa persona que se llama Helvio Vila, que es bioquímico, que abusó de mí", sostuvo Aleart ante las cámaras de Canal 3. El periodista mencionó que su tío es docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR y de otras instituciones de la ciudad. Helvio-Vila.jpg Helvio Vila, el bioquímico y docente de la UNR, entre otros cargos, es tío de Juan Pedro Aleart, quien lo denunció por abuso sexual. "Mientras todo esto ocurrió en mi casa, en una casa con un padre de violento, abusador, una madre víctima y cómplice al mismo tiempo, una casa en la que estaban naturalizados los abusos y la violencia, un tío en quien yo confiaba, que cumplió en muchas situaciones como padre mío, ese tío se aprovechó del contexto de vulnerabilidad extrema en el que estaba yo y abusó sexualmente de mí y de mi hermano desde los 6 años en adelante", reveló. "Cuando tenía 12, 13 años, con las pocas herramientas que tenía advertí en mi casa que esto estaba pasando. Mis padres me hicieron nada y yo seguí siendo abusado una y otra vez, y mi hermano también", añadió. "Lo denuncié a fines del 2022. Para mí hacer la denuncia fue muy difícil. Animarme a hacerla siendo una figura pública", confió. Contó, además, que la situación le generó una profunda etapa de depresión, durante muchos muchos meses. "Ha sido muy difícil hacer el noticiero con todo esto adentro mío", sostuvo. "Por eso quería comenzar el programa contándoles, porque ya no aguantaba más. Hacía "De 12 a 14" durante meses con un nudo en la garganta, me encerraba en el vestuario a llorar y volvía a mi casa sin querer ver a nadie y sin querer hablar con nadie". Aleart aseguró que hizo la denuncia contra su tío y presentó "un montón de pruebas". Amplió: "Presenté tres informes psicológicos de dos profesionales distintas ,presenté el test de Rostchart. Pueden investigar de qué se trata ese test, todos los indicadores de abuso me dieron positivo y los presenté en la justicia. Mi hermano declaró abusos sexuales de la misma manera que me lo hacía a mí esta persona, que además fue denunciado por otra persona que no conozco, que es una ex alumna de la Escuela Integral de Fisherton. Lo denunció penalmente también por abuso sexual. Sus compañeras también fueron a declarar. Hay otra estudiante alumna que también fue abusada sexualmente son cuatro ya", precisó.