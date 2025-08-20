La Capital | Política | diputado

Un diputado santafesino pidió la renuncia del ministro de Salud por la tragedia del fentanilo

"Lo dicen Fantino y Edu Feinmann, lo pide la gente. Renunciá Lugones", reza el cartel que llevó el diputado Esteban Paulón al recinto

20 de agosto 2025 · 16:59hs
El diputado Esteban Paulón junto al cartel para Lugones 

El diputado Esteban Paulón junto al cartel para Lugones 

El debate en la Cámara de Diputados tuvo un capítulo inesperado con fuerte repercusión política. El legislador santafesino Esteban Paulón (Encuentro Federal) aprovechó su intervención para exigir la renuncia del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, a raíz de la tragedia vinculada al consumo de fentanilo adulterado.

“El ministro Mario Lugones debe dar un paso al costado. Su gestión en Salud está marcada por el abandono: el ajuste que golpea a personas con discapacidad, la destrucción del Garrahan y ahora la tragedia del fentanilo. La salud pública no resiste más improvisación”, escribió Paulón en sus redes sociales, replicando sus palabras en el recinto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstebanPaulon/status/1958237150039646415&partner=&hide_thread=false

El pedido se sumó al clima de tensión que atraviesa la cartera sanitaria, luego de que la Justicia confirmara muertes y decenas de internaciones por intoxicaciones con fentanilo. Desde la oposición, distintas bancadas apuntaron contra el ministro por “falta de control” en la cadena de distribución de medicamentos y por el “vaciamiento” de instituciones clave como el hospital Garrahan.

La intervención de Paulón expuso la gravedad política que adquirió la crisis sanitaria y abrió un nuevo frente de cuestionamientos al gobierno de Javier Milei, en medio de la disputa legislativa por el veto presidencial a la ley de discapacidad.

>> Leer más: De Rosario a Recoleta: un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño

Esteban Paulón y las intervenciones en el Congreso

No es la primera vez que Paulón recurre a gestos de alto impacto para instalar un mensaje político. En junio pasado ingresó al recinto caracterizado como “El Eternauta”, con máscara y delantal blanco, acompañado por un cartel en defensa de la ciencia, las universidades y el hospital Garrahan.

En otra sesión también llamó la atención al desplegar un abanico con los colores de la bandera del orgullo LGBTIQ+, y en distintas oportunidades se presentó con carteles alusivos a los debates en curso.

Estos recursos performáticos se transformaron en parte de su sello como diputado opositor y lo ubican entre las voces más disruptivas del Congreso.

Noticias relacionadas
Argentino del Valle Larrabure, a cincuenta años de su asesinato

A 50 años de su muerte, homenajearon al militar Larrabure asesinado por el ERP en Rosario

La sesión en Diputados expone un choque frontal entre el plan fiscal del Gobierno y la presión social en el Congreso.

Diputados debate el veto de Milei a las jubilaciones tras la primera derrota por discapacidad

Diputados. El Congreso vivió una jornada clave con amplio respaldo social en las calles para sostener la ley de discapacidad.

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

La oposición se encamina a revertir en Diputados el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Revés para Milei: Diputados rechazó el veto a la emergencia en discapacidad

Ver comentarios

Las más leídas

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Lo último

Procesaron a Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio del fentanilo contaminado

Procesaron a Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio del fentanilo contaminado

Hicieron una encuesta sobre la mejor camiseta de fútbol de la historia y ganó una que usó Maradona

Hicieron una encuesta sobre la mejor camiseta de fútbol de la historia y ganó una que usó Maradona

Torneo de reserva: los pibes de Central no dejaron dudas y golearon a Ferro

Torneo de reserva: los pibes de Central no dejaron dudas y golearon a Ferro

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Las mujeres tenían 72 años y son trillizas con un hermano. Estaban golpeadas y fueron halladas en distintos ambientes del lugar. Familiares dijeron que en el inmueble no faltaban objetos de importancia.
Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur
El costo de la canasta alimentaria subió 3,3% en Rosario: fuerte subas en frutas y verduras
Economía

El costo de la canasta alimentaria subió 3,3% en Rosario: fuerte subas en frutas y verduras

El dólar oficial subió por primera vez en 13 jornadas y el blue en Rosario sigue en el freezer
Economía

El dólar oficial subió por primera vez en 13 jornadas y el blue en Rosario sigue en el freezer

Tragedia en San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga la muerte de cinco operarios
LA REGION

Tragedia en San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga la muerte de cinco operarios

Crudo pronóstico de un influencer libertario sobre la economía: Hay rubros que no sobrevivirán la estabilización
Política

Crudo pronóstico de un influencer libertario sobre la economía: "Hay rubros que no sobrevivirán la estabilización"

De cuánto serán las jubilaciones de Ansés si el Congreso rechaza el veto de Milei
Información General

De cuánto serán las jubilaciones de Ansés si el Congreso rechaza el veto de Milei

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

En medio de la polémica, se supo que Homo Argentum tuvo financiamiento del Estado

En medio de la polémica, se supo que "Homo Argentum" tuvo financiamiento del Estado

Ovación
Torneo de reserva: los pibes de Central no dejaron dudas y golearon a Ferro

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Torneo de reserva: los pibes de Central no dejaron dudas y golearon a Ferro

Torneo de reserva: los pibes de Central no dejaron dudas y golearon a Ferro

Torneo de reserva: los pibes de Central no dejaron dudas y golearon a Ferro

La emotiva carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: Eres eterno

La emotiva carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: "Eres eterno"

Torneos de tenis Cosat e ITF: Tomás Re confirmó el protagonismo de la FST y se consagró campeón del ITF J60

Torneos de tenis Cosat e ITF: Tomás Re confirmó el protagonismo de la FST y se consagró campeón del ITF J60

Policiales
Condenado a 18 años de prisión por matar a un músico chamamecero en una fiesta de cumpleaños
Policiales

Condenado a 18 años de prisión por matar a un músico chamamecero en una fiesta de cumpleaños

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: comenzó el juicio y piden perpetua

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: comenzó el juicio y piden perpetua

Lo despidieron de una verdulería y quedó preso por extorsionar a su antiguo empleador

Lo despidieron de una verdulería y quedó preso por extorsionar a su antiguo empleador

La Ciudad
La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda: de cuánto es la multa
La Ciudad

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda: de cuánto es la multa

Un tejido social roto motiva la solidaridad en Rosario: Hay gente que la está pasando mal

Un tejido social "roto" motiva la solidaridad en Rosario: "Hay gente que la está pasando mal"

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, la más masiva del interior

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, "la más masiva del interior"

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta online de pastillas para adelgazar

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta online de pastillas para adelgazar

Gripe aviar: Argentina suspende sus exportaciones avícolas por un brote en Buenos Aires
economia

Gripe aviar: Argentina suspende sus exportaciones avícolas por un brote en Buenos Aires

Docentes, estatales y jubilados se movilizaron en el centro de Rosario
La Ciudad

Docentes, estatales y jubilados se movilizaron en el centro de Rosario

Lo despidieron de una verdulería y quedó preso por extorsionar a su antiguo empleador
Policiales

Lo despidieron de una verdulería y quedó preso por extorsionar a su antiguo empleador

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos
La Ciudad

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos

El gobierno nacional estudia aumentar prestaciones para discapacidad para evitar el veto
Política

El gobierno nacional estudia aumentar prestaciones para discapacidad para evitar el veto

Adiós al insomnio: la técnica de Harvard para conciliar el sueño en un minuto
Información General

Adiós al insomnio: la técnica de Harvard para conciliar el sueño en un minuto

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas
Policiales

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas

Rescatan en un libro la obra de la pionera de la pintura argentina Josefa Díaz y Clusellas
La Ciudad

Rescatan en un libro la obra de la pionera de la pintura argentina Josefa Díaz y Clusellas

Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada
LA REGION

Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta por vientos
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta por vientos

Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

Sesión clave en Diputados por los vetos en jubilaciones y  discapacidad
Política

Sesión clave en Diputados por los vetos en jubilaciones y  discapacidad

Corte de tránsito en la ruta 33 entre Pujato y la A012 por las intensas lluvias
La Región

Corte de tránsito en la ruta 33 entre Pujato y la A012 por las intensas lluvias

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto
La Ciudad

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora
La Región

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

El gobierno libera la circulación de camiones bitrenes
Política

El gobierno libera la circulación de camiones bitrenes

Newells acelera la puesta a punto de cara al clásico ante Central el sábado en el Gigante

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's acelera la puesta a punto de cara al clásico ante Central el sábado en el Gigante

Los clásicos de Ángel Di María: cómo formó Central y qué puntajes recibió

Por Luis Castro
Ovación

Los clásicos de Ángel Di María: cómo formó Central y qué puntajes recibió

Los expertos dieron su veredicto: el mejor alfajor del mundo es chubutense
Información General

Los expertos dieron su veredicto: el "mejor alfajor del mundo" es chubutense