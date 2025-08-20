Un diputado santafesino pidió la renuncia del ministro de Salud por la tragedia del fentanilo

"Lo dicen Fantino y Edu Feinmann, lo pide la gente. Renunciá Lugones", reza el cartel que llevó el diputado Esteban Paulón al recinto

El debate en la Cámara de Diputados tuvo un capítulo inesperado con fuerte repercusión política. El legislador santafesino Esteban Paulón (Encuentro Federal) aprovechó su intervención para exigir la renuncia del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones , a raíz de la tragedia vinculada al consumo de fentanilo adulterado.

“El ministro Mario Lugones debe dar un paso al costado. Su gestión en Salud está marcada por el abandono: el ajuste que golpea a personas con discapacidad, la destrucción del Garrahan y ahora la tragedia del fentanilo. La salud pública no resiste más improvisación” , escribió Paulón en sus redes sociales, replicando sus palabras en el recinto.

El pedido se sumó al clima de tensión que atraviesa la cartera sanitaria, luego de que la Justicia confirmara muertes y decenas de internaciones por intoxicaciones con fentanilo. Desde la oposición, distintas bancadas apuntaron contra el ministro por “falta de control” en la cadena de distribución de medicamentos y por el “vaciamiento” de instituciones clave como el hospital Garrahan.

El ministro @Mariolugones_ar debe dar un paso al costado. Su gestión en Salud está marcada por el abandono: el ajuste que golpea a personas con discapacidad, la destrucción del Garrahan y ahora la tragedia del fentanilo. La salud pública no resiste más improvisación. pic.twitter.com/7AUsO44R78

La intervención de Paulón expuso la gravedad política que adquirió la crisis sanitaria y abrió un nuevo frente de cuestionamientos al gobierno de Javier Milei , en medio de la disputa legislativa por el veto presidencial a la ley de discapacidad.

Esteban Paulón y las intervenciones en el Congreso

No es la primera vez que Paulón recurre a gestos de alto impacto para instalar un mensaje político. En junio pasado ingresó al recinto caracterizado como “El Eternauta”, con máscara y delantal blanco, acompañado por un cartel en defensa de la ciencia, las universidades y el hospital Garrahan.

En otra sesión también llamó la atención al desplegar un abanico con los colores de la bandera del orgullo LGBTIQ+, y en distintas oportunidades se presentó con carteles alusivos a los debates en curso.

Estos recursos performáticos se transformaron en parte de su sello como diputado opositor y lo ubican entre las voces más disruptivas del Congreso.