Un artista chileno puso un muñeco de Milei como perrito faldero de Trump en el Museo de Cera de Madrid

Además, dejó un muñeco del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, vestido como Chucky. El joven ingresó al museo con las piezas en la mochila

9 de octubre 2025 · 16:26hs
Javier Milei fue representado como un perrito faldero de Donald Trump. 

Javier Milei fue representado como un perrito faldero de Donald Trump. 

En una intervención breve pero provocadora, el artista chileno Nicolás Miranda ingresó al Museo de Cera de Madrid y colocó, sin permiso, un muñeco de Javier Milei a los pies de la estatua de cera del presidente estadounidense, Donald Trump, en el espacio que imita el Despacho Oval de la Casa Blanca. Allí, el mandatario argentino fue representado como un perrito faldero su par norteamericano.

Miranda ingresó al Museo de Cera de Madrid acompañado, con las piezas ocultas en mochilas y bolsos, y en apenas 30 minutos instaló algunas esculturas con el objetivo de sembrar una crítica política a la derecha internacional.

La intervención, llamada "Child's Play", consistió en ubicar algunos personajes de la derecha internacional junto a la representación de cera de Trump. La acción fue filmada por el artista y compartida en sus redes sociales.

image (48)

Allí se pudo ver cómo Miranda incorporó a la escena original un escultura de Netanyahu vestido como Chucky, el muñeco diabólico.

A los pies de la estatua de Trump, ubicó la figura de un perro faldero con el rostro de Milei, haciendo clara alusión a la relación de subordinación del presidente argentino con el mandatario estadounidense.

Finalmente, incorporó a la escena tres roedores con los rostros de los políticos españoles de derecha Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida y Santiago Abascal.

mileiperrito

Una intervención provocadora

Como explicó el joven en sus redes sociales, la propuesta consiste en una intervención -arte de acción- inscripta en lo que se entiende como sitio específico, en este caso es el Museo de Cera de Madrid y particularmente el diorama que representa el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde se encuentran Barack Obama junto a Donald y Melania Trump.

"La intervención implica infiltrar, camuflar y acoplar cinco esculturas en el espacio antes nombrado: Netanyahu vestido como Chucky (el muñeco diabólico) y sentado en el sillón para visitantes, Milei como un perro de chalet a los pies del mandatario de USA, mientras Abascal, Díaz Ayuso y Martínez Almeida se posan como roedores cual película de Disney”, sostuvo en sus redes sociales.

>>Leer más: Javier Milei cantó con su banda y le agradeció "a Karina, a Santiago Caputo y a Las Fuerzas del Cielo"

"El proyecto 'Child’s play' se sitúa en tiempos convulsos y hostiles, en los que el instinto feroz de supervivencia animal se impone sobre la razón humanitarista", dijo y explicó que su intención era articular una escena crítica sobre lo que él percibe como una “decadencia occidental contemporánea” y una complicidad política entre figuras de la derecha y la ultraderecha.

En el museo madrileño rechazaron vinculación alguna con la acción artística, afirmando que la intervención se realizó sin su conocimiento ni consentimiento

La Agencia Nacional de Discapacidad, en el ojo de la tormenta,

Realizaron allanamientos por la causa de las presuntas coimas en la Andis

El juez federal Alejo Ramos Padilla. 

La Libertad Avanza apeló y la Cámara Electoral define si Santilli reemplazará a Espert en las boletas

Mauricio Macri cerró un acuerdo con Javier Milei y polariza con el kirchnerismo.

Macri le moja la oreja a Provincias Unidas: "La elección es binaria"

El diputado José Luis Espert está siendo investigado por lavado de dinero

Tras ser imputado por lavado de dinero, Diputados autorizó allanamientos a Espert

