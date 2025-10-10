La Capital | Información General | Día Mundial

Día Mundial del Huevo: el alimento con nutrientes y proteínas que Argentina lidera en consumo

Desde que se dejó de asociar al colesterol, se convirtió en un sustento empleado en las dietas y hasta ayuda a crecer el cabello

10 de octubre 2025 · 00:10hs
La facilidad de incorporar los huevos a la dieta diaria podría establecerse como uno de los factores que marcaron el aumento en su consumo

La facilidad de incorporar los huevos a la dieta diaria podría establecerse como uno de los factores que marcaron el aumento en su consumo

Este 10 de octubre se celebra el Día Mundial del Huevo, uno de los alimentos más elegidos para acompañar tus platos favoritos en cualquier momento del día. Su alto aporte proteico y valor nutricional lo vuelven una de las comidas más completas y beneficiosas para la salud.

La jornada llega en un contexto histórico para la Argentina: el consumo nacional alcanzó las 380 unidades por habitante durante el primer semestre de 2025, según un informe de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA).

Con esa cifra, el país superó el consumo promedio de México, quien con 379 huevos por persona mantenía el liderazgo global. De esta manera, la Argentina se consolida como una de las naciones con mayor consumo per cápita de huevos del planeta.

El huevo es sano, rico y económico, tres cualidades que explican su creciente popularidad entre los argentinos. En el pasado, se lo consideraba un producto que elevaba el colesterol, pero los estudios más recientes descartaron esa creencia y confirmaron que puede formar parte de dietas equilibradas.

>> Leer más: Cuál es la mejor forma de cocinar los huevos para aprovechar sus ventajas

Su gran contenido de proteínas, vitaminas y minerales, y su bajo costo lo convierten en un alimento esencial en la mesa familiar. Además, su versatilidad permite incorporarlo en múltiples comidas: desde desayunos con huevos revueltos hasta ensaladas con huevo duro o preparaciones más elaboradas como tartas, pastas y postres.

Qué nutrientes aportan los huevos

Según el Instituto de Estudios del Huevo, este alimento contiene todas las vitaminas esenciales excepto la C, y su proteína tiene una calidad biológica superior, comparable con la de la carne o la leche.

También se destaca por su proporción equilibrada de grasas saludables y por ser la mejor fuente dietética de colina, un nutriente clave para la función cerebral y el sistema nervioso. La colina, presente en la yema, contribuye a prevenir el deterioro cognitivo y es fundamental durante el embarazo y la lactancia para el desarrollo del bebé.

Cómo cocinar el huevo para aprovechar sus beneficios

Los especialistas coinciden en que hervir el huevo es la forma más eficiente de preservar sus proteínas sin perder valor nutritivo. Al cocinarlo en agua con su cáscara, las proteínas se coagulan correctamente sin desnaturalizarse.

En el caso de los huevos revueltos o fritos, se recomienda usar aceite de oliva o vegetal en cantidades moderadas, para mantener el equilibrio entre sabor y aporte calórico.

Noticias relacionadas
El escritor húngaro László Krasznahorkai ganó el Nobel de Literatura 2025.

El Nobel de Literatura fue para el húngaro László Krasznahorkai, "escritor del apocalipsis"

Los resultados del Quini 6 de este miércoles 8 de octubre 

Quini 6: todos los resultados del miércoles 8 de octubre

como detectar quien esta conectado al wifi del hogar

Cómo detectar quién está conectado al WiFi del hogar

fentanilo contaminado: la comision del congreso que investiga el caso se reunira en rosario

Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Newells le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes

Newell's le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes

Newells: Fabbiani cambia el sistema y medio equipo para intentar detener la caída 

Newell's: Fabbiani cambia el sistema y medio equipo para intentar detener la caída 

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Newells vs Tigre: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Tigre: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Lo último

Día Mundial del Huevo: el alimento con nutrientes y proteínas que Argentina lidera en consumo

Día Mundial del Huevo: el alimento con nutrientes y proteínas que Argentina lidera en consumo

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos

FinHabitat 2025, el Workshop del Foro de la Vivienda

FinHabitat 2025, el Workshop del Foro de la Vivienda

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Luis Emanuel B. fue imputado por ofrecer a la venta fármacos hospitalarios riesgosos para la salud. Revelan las conversaciones con un cliente fallecido en 2023
Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo
Todo el fútbol argentino se puso la camiseta de Miguel Ángel Russo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Todo el fútbol argentino se puso la camiseta de Miguel Ángel Russo

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos
La Ciudad

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos

El tiempo en Rosario: viernes feriado, con nubes y temperatura en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes feriado, con nubes y temperatura en ascenso

Auxilio de Trump: el Tesoro de EEUU compró pesos y confirmó el swap
Economía

Auxilio de Trump: el Tesoro de EEUU compró pesos y confirmó el swap

Euforia en los mercados: los ADRs y los bonos en dólares pegaron un salto
Economía

Euforia en los mercados: los ADRs y los bonos en dólares pegaron un salto

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes

Newell's le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes

Newells: Fabbiani cambia el sistema y medio equipo para intentar detener la caída 

Newell's: Fabbiani cambia el sistema y medio equipo para intentar detener la caída 

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Newells vs Tigre: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Tigre: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Confirmado: cuándo juega Central los 45 minutos suspendidos ante Sarmiento en Junín

Confirmado: cuándo juega Central los 45 minutos suspendidos ante Sarmiento en Junín

Ovación
Asociación Rosarina de Fútbol: 1º de Mayo tiene una profesora que lo hace volar para llegar a Primera A

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: 1º de Mayo tiene una profesora que lo hace volar para llegar a Primera A

Asociación Rosarina de Fútbol: 1º de Mayo tiene una profesora que lo hace volar para llegar a Primera A

Asociación Rosarina de Fútbol: 1º de Mayo tiene una profesora que lo hace volar para llegar a Primera A

Asociación Rosarina de Fútbol: Club del Gran Rosario sueña con el ascenso a la Primera B

Asociación Rosarina de Fútbol: Club del Gran Rosario sueña con el ascenso a la Primera B

Todo el fútbol argentino se puso la camiseta de Miguel Ángel Russo

Todo el fútbol argentino se puso la camiseta de Miguel Ángel Russo

Policiales
Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo
Policiales

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Barrio Industrial: imputaron por un crimen a balazos a un joven detenido al salir de una fiesta

Barrio Industrial: imputaron por un crimen a balazos a un joven detenido al salir de una fiesta

Cocaína a bordo: arrestaron a un taxista y su pasajero con droga en un bolso

Cocaína a bordo: arrestaron a un taxista y su pasajero con droga en un bolso

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

La Ciudad
La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos
La Ciudad

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos

El tiempo en Rosario: viernes feriado, con nubes y temperatura en ascenso

El tiempo en Rosario: viernes feriado, con nubes y temperatura en ascenso

Noche de Museos Abiertos: cuáles son los espacios para recorrer gratis

Noche de Museos Abiertos: cuáles son los espacios para recorrer gratis

Una muestra del Museo de la Ciudad hizo relucir las campanas de la vieja relojería Sudamericana

Una muestra del Museo de la Ciudad hizo relucir las campanas de la vieja relojería Sudamericana

El tiempo en Rosario: jueves cálido y con cielo despejado 
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves cálido y con cielo despejado 

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos
Zoom

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Licitan el puente a Victoria: siete empresas interesadas, pero al final las obras las financiará el Estado
La Región

Licitan el puente a Victoria: siete empresas interesadas, pero al final las obras las financiará el Estado

Newells: la historia del gran maestro rojinegro en un libro imperdible

Por Hernán Cabrera
Ovacion

Newell's: la historia del gran maestro rojinegro en un libro imperdible

Quini 6: todos los resultados del miércoles 8 de octubre
Información General

Quini 6: todos los resultados del miércoles 8 de octubre

Con un golazo made in Newells de Silvetti, Argentina vapuleó a Nigeria y sueña en el Mundial sub-20
Ovación

Con un golazo made in Newell's de Silvetti, Argentina vapuleó a Nigeria y sueña en el Mundial sub-20

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio
Policiales

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo
Policiales

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo

Docentes de la UNR podrían parar el próximo martes: reclaman salarios salarios y presupuesto
La Ciudad

Docentes de la UNR podrían parar el próximo martes: reclaman salarios salarios y presupuesto

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert
Política

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte
Política

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario
Información General

Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos
La Ciudad

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei
Política

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente
La Ciudad

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia
La Ciudad

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre
La Ciudad

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado
Policiales

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado