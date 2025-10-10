Día Mundial del Huevo: el alimento con nutrientes y proteínas que Argentina lidera en consumo

Desde que se dejó de asociar al colesterol, se convirtió en un sustento empleado en las dietas y hasta ayuda a crecer el cabello

La facilidad de incorporar los huevos a la dieta diaria podría establecerse como uno de los factores que marcaron el aumento en su consumo

Este 10 de octubre se celebra el Día Mundial del Huevo , uno de los alimentos más elegidos para acompañar tus platos favoritos en cualquier momento del día. Su alto aporte proteico y valor nutricional lo vuelven una de las comidas más completas y beneficiosas para la salud.

La jornada llega en un contexto histórico para la Argentina: el consumo nacional alcanzó las 380 unidades por habitante durante el primer semestre de 2025 , según un informe de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA).

Con esa cifra, el país superó el consumo promedio de México, quien con 379 huevos por persona mantenía el liderazgo global. De esta manera, la Argentina se consolida como una de las naciones con mayor consumo per cápita de huevos del planeta.

El huevo es sano, rico y económico , tres cualidades que explican su creciente popularidad entre los argentinos. En el pasado, se lo consideraba un producto que elevaba el colesterol, pero los estudios más recientes descartaron esa creencia y confirmaron que puede formar parte de dietas equilibradas.

Su gran contenido de proteínas, vitaminas y minerales, y su bajo costo lo convierten en un alimento esencial en la mesa familiar. Además, su versatilidad permite incorporarlo en múltiples comidas: desde desayunos con huevos revueltos hasta ensaladas con huevo duro o preparaciones más elaboradas como tartas, pastas y postres.

Qué nutrientes aportan los huevos

Según el Instituto de Estudios del Huevo, este alimento contiene todas las vitaminas esenciales excepto la C, y su proteína tiene una calidad biológica superior, comparable con la de la carne o la leche.

También se destaca por su proporción equilibrada de grasas saludables y por ser la mejor fuente dietética de colina, un nutriente clave para la función cerebral y el sistema nervioso. La colina, presente en la yema, contribuye a prevenir el deterioro cognitivo y es fundamental durante el embarazo y la lactancia para el desarrollo del bebé.

Cómo cocinar el huevo para aprovechar sus beneficios

Los especialistas coinciden en que hervir el huevo es la forma más eficiente de preservar sus proteínas sin perder valor nutritivo. Al cocinarlo en agua con su cáscara, las proteínas se coagulan correctamente sin desnaturalizarse.

En el caso de los huevos revueltos o fritos, se recomienda usar aceite de oliva o vegetal en cantidades moderadas, para mantener el equilibrio entre sabor y aporte calórico.