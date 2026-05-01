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El Museo Castagnino inauguró una muestra con más de 60 obras de Gyula Kosice

Se trata de uno de los exponentes más importantes de la historia del arte argentino y universal, quien supo combinar ciencia, tecnología y arte, a través de distintas materialidades y elementos como el agua

1 de mayo 2026 · 20:41hs
La muestra del Museo Castagnino expone más de 60 obras de Gyula Kosice.

Foto: Museo Kosice

La muestra del Museo Castagnino expone más de 60 obras de Gyula Kosice.

El Museo Castagnino aloja la obra de Gyula Kosice, uno de los exponentes más importantes de la historia del arte argentino y universal, quien supo combinar ciencia, tecnología y arte, a través de distintas materialidades y elementos como el agua. La muestra se inauguró este jueves, junto a las producciones de Rob Verf y Diana Randazzo.

La muestra propone una inmersión en el universo de uno de los artistas más innovadores del siglo XX y se convierte en su primera exhibición individual en Rosario. Pionero en el arte participativo y con una lucidez propia de un experimentador nato, el artista es referente de la vanguardia del siglo pasado que, incluso hoy, no pierde su carácter novedoso.

Kosice, que en la década de 1940 diseñó un dispositivo para acunar una gota de agua -con toda la vigencia que puede tener hoy este hecho artístico- invita a contemplar y conectar con lo efímero, con el instante.

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El recorrido que propone su curadora, la investigadora Jazmín Adler, inicia con sus primeras experimentaciones en la década mencionada e incluye obras articuladas en madera y bronce, “donde ya está pensando en la posibilidad de que el público participe en la experiencia artística modificando la obra, algo que en realidad es totalmente anticipatorio porque el arte participativo es de los 60, faltarían todavía dos décadas”.

Este es un aspecto que destacaron desde el Castagnino. Su directora, Melania Toia, dijo: “Como museo nos interesa particularmente esta primera etapa de Kosice, donde él siempre tiene esta perspectiva del público, cómo interactúa con su obra. Ese es un pensamiento hermoso de un artista que está pensando en el público cuando produce”. La muestra reúne una pluralidad de obras del artista que realizó desde sus 20 años y continuó a lo largo de su vida, hasta su muerte a los 92 años.

Nucleos temáticos de la muestra

La organización de la muestra no respeta un sentido cronológico sino que se estructura, según su curadora, por núcleos temáticos, en torno a la idea del tiempo real. Así se suceden después de las salas con obras participativas, obras que incorporaron tempranamente el gas neón, salas que exhiben obras hidráulicas y obras con agua y movimiento, uno de los sectores más atractivos de la muestra. El recorrido incluye piezas en las que Kosice explora con tecnologías digitales, a partir de la década del 90. Y toda una sala dedicada a uno de sus proyectos más significativos: la ciudad hidroespacial.

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>> Leer más: La historia del robo millonario al Museo Castagnino y su conexión con la última dictadura militar

La curaduría propone en el Castagnino distintos diálogos con la obra de Kosice. Uno es con sus artistas contemporáneos rosarinos, Antonio Berni y Lucio Fontana. Para ello, la muestra incluye una sala en donde se evidencia este vínculo, a partir de facetas no tan conocidas de los artistas locales. “Es una invitación a repensar un poco la historia del arte, el rol que la tecnología ocupó en la historia del arte. El eje articulador entre Kosice, Berni y Fontana está dado justamente por las tecnologías, a todos ellos la tecnología los convocó”, fundamentó Adler.

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