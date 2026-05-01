El gobierno decidió reabrir la Sala de Prensa de la Casa Rosada

Se volverá a habilitar el ingreso de los periodistas acreditados desde el lunes próximo, aunque con mayores controles

La decisión del gobierno había generado rechazos de entidades periodísticas, dirigentes de la oposición y organizaciones de la sociedad civil.

El gobierno confirmó que el lunes próximo volverá a abrir la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, luego de una semana de restricciones al ingreso de la prensa acreditada en Balcarce 50 .

En ese marco, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , volvería a brindar ese día su conferencia de prensa habitual, ya con la sala rehabilitada para la cobertura periodística. Al menos en una primera etapa, habrá mayores controles de ingreso al recinto .

Todo indica que el gobierno evaluó que el costo político de reabrir el espacio por decisión propia era menor que hacerlo obligado por una orden judicial.

Días atrás se había decidido quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados en la Rosada, una medida preventiva frente a la denuncia de Casa Militar por presunto espionaje ilegal .

El Ejecutivo nunca aclaró hasta cuándo se extendería la prohibición. Sólo se limitó a afirmar que la medida fue adoptada con “el único fin de garantizar la seguridad nacional”.

El gobierno y una decisión polémica

Lo cierto es que la decisión del presidente Javier Milei no tiene antecedentes desde el retorno democrático de 1983.

La medida fue atribuida a una filmación no autorizada realizada por un programa de la señal de noticias TN, que fue denunciado por Casa Militar, organismo que tiene a su cargo la seguridad del presidente y la sede gubernamental.

La decisión generó rechazos de entidades periodísticas como Adepa y Fopea, entre otras, además de dirigentes de la oposición y organizaciones de la sociedad civil.