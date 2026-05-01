La Capital | Política | gobierno

El gobierno decidió reabrir la Sala de Prensa de la Casa Rosada

Se volverá a habilitar el ingreso de los periodistas acreditados desde el lunes próximo, aunque con mayores controles

1 de mayo 2026 · 15:50hs
La decisión del gobierno había generado rechazos de entidades periodísticas

Foto: Archivo / La Capital.

La decisión del gobierno había generado rechazos de entidades periodísticas, dirigentes de la oposición y organizaciones de la sociedad civil.

El gobierno confirmó que el lunes próximo volverá a abrir la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, luego de una semana de restricciones al ingreso de la prensa acreditada en Balcarce 50.

En ese marco, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvería a brindar ese día su conferencia de prensa habitual, ya con la sala rehabilitada para la cobertura periodística. Al menos en una primera etapa, habrá mayores controles de ingreso al recinto.

Todo indica que el gobierno evaluó que el costo político de reabrir el espacio por decisión propia era menor que hacerlo obligado por una orden judicial.

Días atrás se había decidido quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados en la Rosada, una medida preventiva frente a la denuncia de Casa Militar por presunto espionaje ilegal.

El Ejecutivo nunca aclaró hasta cuándo se extendería la prohibición. Sólo se limitó a afirmar que la medida fue adoptada con “el único fin de garantizar la seguridad nacional”.

El gobierno y una decisión polémica

Lo cierto es que la decisión del presidente Javier Milei no tiene antecedentes desde el retorno democrático de 1983.

La medida fue atribuida a una filmación no autorizada realizada por un programa de la señal de noticias TN, que fue denunciado por Casa Militar, organismo que tiene a su cargo la seguridad del presidente y la sede gubernamental.

La decisión generó rechazos de entidades periodísticas como Adepa y Fopea, entre otras, además de dirigentes de la oposición y organizaciones de la sociedad civil.

Noticias relacionadas
Se confirmaron las fechas de cobro para los trabajadores estatales de Santa Fe

Cronograma de pago de los haberes de abril para trabajadores estatales

Ya se conocen los montos de las jubilaciones de Ansés para mayo

El gobierno oficializó un bono para jubilados y pensionados de Ansés: cuáles son los montos de mayo

el gobierno renovo todos los vencimientos y consiguio 700 millones de dolares

El gobierno renovó todos los vencimientos y consiguió 700 millones de dólares

Luciana Geuna fue denunciada penalmente por supuestas tareas de espionaje

Geuna tras la denuncia del gobierno: "No fue una grabación clandestina"

Ver comentarios

Las más leídas

En Central habría un solo jugador titular con chances de jugar el domingo ante Tigre

En Central habría un solo jugador titular con chances de jugar el domingo ante Tigre

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

Chocó, murió en el accidente y le compactaron la moto en el corralón policial

Chocó, murió en el accidente y le compactaron la moto en el corralón policial

Se lanza una nueva corriente del peronismo con perfil moderado y federal

Se lanza una nueva corriente del peronismo con perfil moderado y federal

Lo último

Extraño caso en Santa Fe: investigan un ataque con una sustancia tóxica

Extraño caso en Santa Fe: investigan un ataque con una sustancia tóxica

Franco Colapinto y la vuelta al trabajo: primera práctica de la Fórmula 1 en Miami

Franco Colapinto y la vuelta al trabajo: primera práctica de la Fórmula 1 en Miami

Manuel Adorni volvió a defender su inocencia y denunció espionaje ilegal

Manuel Adorni volvió a defender su inocencia y denunció espionaje ilegal

Extraño caso en Santa Fe: investigan un ataque con una sustancia tóxica

La víctima denunció que un desconocido le entregó tubos con un elemento pegajoso, tras lo cual se descompuso. Intentan determinar qué ocurrió

Extraño caso en Santa Fe: investigan un ataque con una sustancia tóxica
Santa Fe: en apenas 4 meses llovió más de lo que suele llover durante un año
La Región

Santa Fe: en apenas 4 meses llovió más de lo que suele llover durante un año

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta
La Ciudad

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco
Policiales

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco

Manuel Adorni volvió a defender su inocencia y denunció espionaje ilegal
Política

Manuel Adorni volvió a defender su inocencia y denunció espionaje ilegal

Diego Peretti fue operado: le colocaron un stent y canceló sus funciones de teatro
Zoom

Diego Peretti fue operado: le colocaron un stent y canceló sus funciones de teatro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
En Central habría un solo jugador titular con chances de jugar el domingo ante Tigre

En Central habría un solo jugador titular con chances de jugar el domingo ante Tigre

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

Chocó, murió en el accidente y le compactaron la moto en el corralón policial

Chocó, murió en el accidente y le compactaron la moto en el corralón policial

Se lanza una nueva corriente del peronismo con perfil moderado y federal

Se lanza una nueva corriente del peronismo con perfil moderado y federal

El próximo rival de Newells volvió a ganar y extendió su racha invicta

El próximo rival de Newell's volvió a ganar y extendió su racha invicta

Ovación
Un club  que juega la Libertadores pagará las multas de tránsito que les hicieron a sus hinchas
Ovación

Un club  que juega la Libertadores pagará las multas de tránsito que les hicieron a sus hinchas

Un club  que juega la Libertadores pagará las multas de tránsito que les hicieron a sus hinchas

Un club  que juega la Libertadores pagará las multas de tránsito que les hicieron a sus hinchas

El DT rosarino y ex-Central que puede dar una vuelta olímpica con un grande de Sudamérica

El DT rosarino y ex-Central que puede dar una vuelta olímpica con un grande de Sudamérica

Este finde corre Franco Colapinto: días, horarios y transmisión del GP de Miami

Este finde corre Franco Colapinto: días, horarios y transmisión del GP de Miami

Policiales
La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco
Policiales

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco

Amenazas y persecución: detuvieron a un taxista como cómplice de dos extorsionadores

Amenazas y persecución: detuvieron a un taxista como cómplice de dos extorsionadores

Final para una banda de ciberdelincuentes que duplicaban identidades

Final para una banda de ciberdelincuentes que duplicaban identidades

Chocó, murió en el accidente y le compactaron la moto en el corralón policial

Chocó, murió en el accidente y le compactaron la moto en el corralón policial

La Ciudad
Cómo funcionan los servicios en Rosario este viernes Día del Trabajador
La Ciudad

Cómo funcionan los servicios en Rosario este viernes Día del Trabajador

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

Jorgelina Cardoso: Si Ángel decide ser DT ahí estaré para acompañarlo

Jorgelina Cardoso: "Si Ángel decide ser DT ahí estaré para acompañarlo"

Una cuadra de calle Buenos Aires estará cortada más de un mes por obras de la EPE

Una cuadra de calle Buenos Aires estará cortada más de un mes por obras de la EPE

Del Colo Ramírez al Colo Ramírez: el logro a defender por Newells en el final del Apertura
Ovación

Del Colo Ramírez al Colo Ramírez: el logro a defender por Newell's en el final del Apertura

La UNR, escenario de debates sobre pobreza, violencia y Derecho Penal
Politica

La UNR, escenario de debates sobre pobreza, violencia y Derecho Penal

La CGT Rosario duda del camino judicial por la reforma laboral
Economía

La CGT Rosario duda del camino judicial por la reforma laboral

Final para una banda de ciberdelincuentes que duplicaban identidades
Policiales

Final para una banda de ciberdelincuentes que duplicaban identidades

Videollamadas extorsivas desde Piñero: imputan a un preso y a su madre
Policiales

Videollamadas extorsivas desde Piñero: imputan a un preso y a su madre

Proponen crear por ley salas de periodistas permanentes en los poderes del Estado
Política

Proponen crear por ley salas de periodistas permanentes en los poderes del Estado

La Fifa cambia las reglas del Mundial sobre acumulación de amarillas
Ovación

La Fifa cambia las reglas del Mundial sobre acumulación de amarillas

Pese al conflicto en Medio Oriente, la Fifa confirmó que Irán jugará el Mundial 2026
Ovación

Pese al conflicto en Medio Oriente, la Fifa confirmó que Irán jugará el Mundial 2026

La elite empresaria se encierra en el Llao Llao y espera a Milei
Política

La elite empresaria se encierra en el Llao Llao y espera a Milei

Los ganadores del modelo económico apenas explican el 9,2 % del empleo privado
Economía

Los "ganadores" del modelo económico apenas explican el 9,2 % del empleo privado

El Partido Justicialista convocó a su congreso nacional para el 19 de mayo
Política

El Partido Justicialista convocó a su congreso nacional para el 19 de mayo

Fabbiani en Macedonia: el equipo va rumbo al título y el DT espera tomar el mando

Por Luis Castro
Ovación

Fabbiani en Macedonia: el equipo va rumbo al título y el DT espera tomar el mando

Caso Báez Sosa: los rugbiers condenados sufrieron otro revés de la Corte Suprema
Información General

Caso Báez Sosa: los rugbiers condenados sufrieron otro revés de la Corte Suprema

Verónica Ojeda estalló en llanto y dijo que los médicos de Maradona son asesinos
Información General

Verónica Ojeda estalló en llanto y dijo que los médicos de Maradona son "asesinos"

Encontraron una momia egipcia enterrada con un pasaje de la Ilíada
Información General

Encontraron una momia egipcia enterrada con un pasaje de la "Ilíada"

Crece en Rosario la polémica moda de las carillas superblancas en los dientes

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Crece en Rosario la polémica moda de las carillas superblancas en los dientes