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La Fifa cambia las reglas del Mundial sobre acumulación de amarillas

Las amonestaciones se borrarán después de cuartos de final y también se limpiarán las tarjetas después de la fase de grupos

30 de abril 2026 · 22:16hs
La Fifa cambia las reglas del Mundial sobre acumulación de amarillas

La Fifa modificó el reglamento del Mundial sobre las tarjetas amarillas para garantizar que menos jugadores sean suspendidos en partidos clave de la ronda de eliminación directa en el torneo que se jugará en Norteamérica.

El consejo rector de la resolvió en su última reunión una "amnistía adicional" por tarjetas amarillas, ya que borrará dos veces los antecedentes disciplinarios de los jugadores amonestados durante el torneo.

>> Leer más: La Fifa confirmó que Irán jugará el Mundial 2026

“Como reflejo del formato ampliado con una ronda adicional de eliminación directa, el Consejo de la Fifa confirmó una enmienda al reglamento del Mundial 2026, según la cual las tarjetas amarillas individuales en la fase final de la competición se anularán después de la fase de grupos y luego nuevamente después de los cuartos de final”.

En el Mundial, los jugadores deben cumplir una suspensión de un partido si reciben una tarjeta amarilla en dos encuentros distintos, pero en torneos anteriores se borraban después de la fase de cuartos de final. Eso garantizaba que ningún jugador se perdiera la final por suspensión por el mero hecho de haber recibido una tarjeta amarilla en la semifinal.

El formato ampliado del Mundial, ahora con 48 selecciones y la ronda adicional de dieciseisavos de final, provocó que la Fifa hiciera un cambio con el fin de mantener a los jugadores en la cancha. Es por eso que ahora los antecedentes disciplinarios de los jugadores que tengan una tarjeta amarilla se borrarán después de la fase de grupos de tres partidos, con el fin de que comiencen la fase de eliminación directa desde cero.

Una segunda "amnistía" después de los cuartos de final se aplicará a los jugadores que hayan recibido una amarilla durante las tres rondas previas de eliminación directa y cuyos equipos hayan avanzado a las semifinales.

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