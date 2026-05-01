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Amenazas y persecución: detuvieron a un taxista como cómplice de dos extorsionadores

Una comerciante de la zona oeste denunció que le exigieron dinero en nombre de los Cantero y salió a buscar a los delincuentes con su moto

1 de mayo 2026 · 07:57hs
El taxi fue secuestrado en José María Rosa y Aborígenes Argentinos.

Foto: Policía de Santa Fe.

El taxi fue secuestrado en José María Rosa y Aborígenes Argentinos.

La policía rosarina confirmó este viernes el arresto de un taxista luego de una persecución policial en la zona oeste. De acuerdo a la versión preliminar, el conductor llevaba a dos extorsionadores y uno de ellos fue detenido por amenazas a partir de una búsqueda que impulsó la propia víctima.

Fuentes oficiales detallaron que el chofer de 41 años quedó demorado al final de la tarde de este jueves tras un operativo que comenzó en Irurtia al 8000. Las fuerzas de seguridad provinciales secuestraron un arma de fuego y municiones al cabo del procedimiento.

De acuerdo a la denuncia, los delincuentes que viajaban en el Chevrolet Corsa le apuntaron con un revólver al personal del Comando Radioeléctrico mientras intentaban huir. Uno de ellos consiguió evadir a las autoridades, mientras que su acompañante cayó junto al taxista a unas 30 cuadras del sitio donde se registraron las amenazas.

Taxista detenido tras amenazas en nombre de los Cantero

El procedimiento en la zona oeste se puso en marcha cuando una comerciante de 33 años denunció que habían intentado extorsionarla en su negocio del barrio Godoy. En su declaración apuntó que el chofer del vehículo y uno de los maleantes entraron armados y le pidieron dinero en nombre de los Cantero.

Brenda O. remarcó que los sospechosos estaban dispuesto a balearle la casa si no les pagaba. Tras este incidente, decidió llamar a la policía e incluso colaboró para dar con ellos.

>> Leer más: Cocaína a bordo: arrestaron a un taxista y su pasajero con droga en un bolso

Tras las amenazas a punta de pistola, los delincuentes escaparon a pie y se subieron al Corsa en avenida de las Palmeras y Uriburu. En ese momento, la víctima decidió seguirlos con su motocicleta y llamó a la policía.

El personal de las fuerzas de seguridad interceptó el coche sobre Juan Pablo II, la colectora interior de avenida Circunvalación. En primer lugar, el conductor aceleró hacia el norte. Cuando llegó al cruce sobre las vías del ferrocarril, sus dos acompañantes bajaron armados y le apuntaron a sus perseguidores, de modo que uno de los agentes disparó hacia un lugar seguro para disuadirlos.

Un revólver descartado y tres balas

La huida continuó y uno de los sospechosos arrojó un revólver que luego fue secuestrado por el Cuerpo Guardia de Infantería (CGI). El joven de 28 años quedó bajo arresto a unos metros de allí. Por el contrario, el segundo acusado escapó por los pasillos de una villa cercana.

Axel C. quedó a disposición de la Justicia provincial junto con Sergio S., el hombre que iba al volante del auto hallado en José María Rosa y Aborígenes Argentinos. Adentro del coche, los investigadores secuestraron tres proyectiles calibre 22 inctactos.

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