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Franco Colapinto pasó por primera vez a una Q3 en Alpine y larga octavo la sprint de Miami

Excelente viernes para Franco Colapinto, que desde los ensayos se mostró competitivo. Pasó a la Q3 y clasificó 8º, delante de su compañero Pierre Gasly.

1 de mayo 2026 · 18:20hs
Franco Colapinto

Franco Colapinto, con el Alpine por las calles de Miami. El argentino, ya enfocado en la carrera sprint del sábado.

Franco Colapinto corre la cuarta carrera del año en Miami, luego del parate obligado por las cancelaciones de los GP de Baréin y Arabia Saudita de Fórmula 1. Y con un nuevo chasis de Alpine, pasó por primera vez a una Q3 en el equipo francés, más allá de que fue una clasificación para la sprint, y largará octavo.

Y no solo eso, por primera vez en el año, finalizó una qualy delante de su compañero Pierre Gasly, que fue 10º. A las 13 del sábado será la carrera sprint y a las 17 la clasificación para la carrera del domingo, que se largará a las 17.

Además, Colapinto fue el mejor del resto de los pilotos y escuderías top, e inclusive terminó delante de uno de esos autos, el Red Bull de Isack Hadjar, que se intercaló entre los Alpine.

Y no solo eso, para su tiempo del octavo puesto lo hizo con gomas blandas usadas, mientras que Hadjar la hizo con nuevas.

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La SQ3 de la sprint de Miami

El último corte fue a una sola vuelta y por supuesto que la lucha fue con su compañero de equipo. Primero hizo la marca Gasly, y enseguida se la bajó Colapinto, en 154 milésimas.

Una excelente actuación porque, aunque lo fueron bajando los pilotos top, finalmente el argentino terminó 8º, delante del francés, que cerró la Q3.

La SQ2 para la sprint de Miami

En el segundo corte, Colapinto marcó un primer tiempo bárbaro que lo mantuvo en el top ten hasta después de los segundos intentos.

De hecho, fue 456 milésimas más rápido que Gasly, que no pudo mejorar en la segunda vuelta lanzada. El argentino finalizó 8º y por primera vez con Alpine pasó a una Q3, más allá de que fuera una clasificación sprint.

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>>Leer más: Franco Colapinto sembró la semilla y ahora deberá refrendarlo en cada gran premio desde Miami

La SQ1 para la sprint de Miami

Colapinto no pudo hacer el primer intento, que venía muy parecido al de Gasly, porque Lance Stroll se pasó de largo, otros dos autos delante del argentino debieron frenar y tuvo que abortar el giro.

Desde ahí hizo dos vueltas de enfriamiento y pudo meterse muy cerca del francés, que terminó 8º. El argentino fue 11º, tal como en la práctica uno, y con una diferencia casi idéntica a aquella: 422 milésimas.

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