Un día que puede ser un mojón para Franco Colapinto, con su primera Q3 en Alpine

El argentino Franco Colapinto volvió muy recargado del road show y la rompió en pista con el 8º puesto para largar la sprint, delante de Gasly

Una sólida actuación de Franco Colapinto en el callejero de Miami, que no conocía. Con un nuevo chasis de Alpine, consiguió pasar al último corte por primera vez.

Hay que tomar este viernes 1º de mayo de 2026 como un día de los importantes en la historia de Franco Colapinto en la Fórmula 1 . Lo que pasó en la clasificación del sprint de Miami fue acaso el punto más sobresaliente de su estadía en Alpine, que en breve cumplirá un año redondo.

Se trató de una clasificación para una carrera sprint, y por lo tanto no se contabiliza oficialmente en las estadísticas, pero fue la primera vez que logró pasar al último corte. Y no solo eso, sino que también superó al gran clasificador que es su compañero, Pierre Gasly. Algo parece haber cambiado, y no solo porque la escudería francesa volvió a mostrar fortaleza como desde que inició la temporada. Fue el primer puñetazo sobre la mesa del argentino y se espera que vengan muchos más.

La tentación es decir que Colapinto volvió recargado del road show fantástico y multitudinario de Buenos Aires de hace apenas cinco días. Que eso lo empujó a descollar, además en el último de los circuitos que no conocía como el callejero veloz de Miami. Pero hay otros motivos, mucho más objetivos e importantes, que realzaron lo hecho por el argentino en las tres primeras citas del Mundial.

El secreto lo develó Felipe McGough, el periodista-empresario-representante, que conoce como pocos el paño en el país de este mundillo. El lunes, luego de las emociones de Palermo, develó que Colapinto estrenaría un chasis nuevo, el número 3 de Alpine.

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Que, hasta aquí, había usado el 1. El mismo que pasó los crash tests y que condujo junto a Gasly en todos los ensayos de pretemporada. Un chasis que venía baqueteado, como lo definió el mismo que empujó a Norberto Fontana en su momento a la Fórmula 1 en 1997.

Ergo, Colapinto compitió en desventaja con Gasly y en esa diferencia puede explicarse la que pudo sacarle en las clasificaciones de las tres carreras, sobre todo la última de Japón. En carrera, el argentino estuvo más que a la altura, con grandes largadas, aunque sufrió con el safety car en varias ocasiones y pudo puntuar.

Pero el francés estuvo claramente un escalón más arriba. Nada de estos argumentos se escaparon de la boca del argentino, que tiene claro que Gasly es el piloto número uno.

El piloto número uno y dos

Y tanto es así que aunque el argentino ahora cuenta con un chasis a la altura y ambos coches recibieron un gran paquete de mejoras aerodinámicas, solo al del francés le montaron un alerón trasero flamante. Y en esas condiciones, Colapinto no solo lo superó en la Q3 por 154 milésimas, sino antes en la Q2 por 456 milésimas, la mayor diferencia entre ambos, contando el único ensayo, de 90 minutos, donde ya el argentino estuvo siempre en zona de top ten.

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Tuvo más valor porque como el tiempo es más acotado en la clasificación sprint, Colapinto apenas dio cuatro vueltas lanzadas entre los tres cortes contra cinco de Gasly, ya que Lance Stroll le hizo abortar el primer intento en la Q1. O sea, siempre fue a todo o nada.

Colapinto fue además el mejor del resto, e inclusive superó a uno de los autos de las cuatro marcas top, como lo fue el Red Bull de Isack Hadjar. Y con goma usada.

Solo en Bakú 2024, en su segunda carrera en F-1 y en Williams, logró pasar a la Q3. En Alpine nunca lo había logrado. La carrera sprint la largará en zona de puntos, con monstruos adelante. Eso está por venir. Este viernes promete no olvidarse jamás.