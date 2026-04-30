El tiempo en Rosario: viernes con 25º de máxima y algunas chances de lluvias

El fin de semana habría un marcado descenso de la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 1º de mayo en Rosario una temperatura máxima de 25º y cielo mayormente nublado, con algunas probabilidades de lluvias aisladas durante la tarde. El fin de semana habría un marcado descenso de la temperatura.

La madrugada del viernes llega con vientos leves del norte, una marca de 15º y cielo parcialmente nublado cambiando a mayormente nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 13º. Para la tarde hay hasta un 40 por ciento de chances de lluvias aisladas, con una máxima de 25º bajando a 18º por la noche.

El sábado estaría algo nublado, con fuertes ráfagas de viento durante la mañana, lo que provocaría un descenso en los registros: se anuncia una máxima de 19º y una mínima de 12º.

El domingo estaría algo nublado, con 18º de máxima y con la mínima también en baja, ya que rondaría los 8º.

Para el lunes se anuncia un repunte de la máxima, que treparía hasta los 24º, y una mínima en torno a los 9º, con cielo parcialmente nublado.

El martes habría nubosidad variable y temperaturas entre 24º y 14º.

El miércoles tiene previsiones de cielo mayormente nublado, 23º de máxima y 15º de mínima.