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Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

El siniestro vial se registró a primera hora de la mañana y el tránsito quedó cortado después de la colisión

1 de mayo 2026 · 09:21hs
Un automóvil volcó tras un choque registrado el viernes primero de mayo de 2026 en avenida Pellegrini y Pascual Rosas

Foto: Bomberos Voluntarios de Rosario.

Un automóvil volcó tras un choque registrado el viernes primero de mayo de 2026 en avenida Pellegrini y Pascual Rosas, donde los Bomberos Voluntarios rescataron a una persona atrapada.

El primero de mayo comenzó con un susto grande en la zona oeste de Rosario. La policía, los bomberos y personal médico hicieron un importante operativo al amanecer por un choque y vuelco sobre avenida Pellegrini y se restringió la circulación para asistir a las víctimas.

A primera hora de la jornada, un automóvil quedó destrozado y con las ruedas hacia arriba en la esquina de Pascual Rosas. A varios metros de allí, otro vehículo también presentaba daños importantes como consecuencia del siniestro vial.

Los Bomberos Voluntarios fueron a ayudar a las personas involucradas en el siniestro vial poco después de las 8 de la mañana. En ese momento comprobaron que uno de los conductores había logrado salir del coche por sus propios medios a pesar de ela magnitud del impacto.

Choque y vuelco en avenida Pellegrini

Los dos vehículos involucrados en la colisión quedaron detenidos sobre la mano que va hacia el oeste. A partir de la denuncia, la Policía de Santa fe bloqueó el tránsito en ese sentido a la altura de Lima, a casi dos cuadras del sitio donde se había producido el vuelco.

Choque Pellegrini Pascual Rosas 3

Ni bien llegaron al lugar, los bomberos encontraron un Peugeot 307 dado vuelta sobre la calzada. El coche tenía el baúl abierto, al igual que la puerta del acompañante.

>> Leer más: Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión

Cerca del primer vehículo se podía ver un contenedor de basura tumbado sobre el cordón de la vereda por el choque. Mientras tanto, la policía custodiaba un Chevrolet Corsa blanco que había sufrido daños importantes del lado izquierdo, al punto de que la rueda trasera había quedado desprendida casi por completo junto con el amortiguador.

Choque Pellegrini Pascual Rosas 1

Además de los Bomberos Voluntarios y la policía, los médicos del Sistema Integrado de Eemergencias Sanitarias (Sies) fueron convocados para asistir a quienes protagonizaron el siniestro vial. Mientras tanto, la mano contraria de avenida Pellegrini permanecía abierta para circular.

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