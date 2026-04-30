La elite empresaria se encierra en el Llao Llao y espera a Milei entre dudas por la economía

El foro del Círculo Rojo arrancó en Bariloche bajo fuerte hermetismo y con la reina Máxima Zorreguieta entre las presencias confirmadas. La posible asistencia del presidente sigue en duda, mientras los empresarios miran con inquietud la sustentabilidad del plan económico

Bariloche volvió a convertirse este miércoles en punto de encuentro del poder económico argentino . En los salones del hotel Llao Llao comenzó una nueva edición del foro que reúne al llamado Círculo Rojo : dueños de grandes compañías, ejecutivos de peso y referentes del establishment empresario argentino.

La cumbre se desarrollará entre el 29 de abril y el 1º de mayo, en medio de un fuerte hermetismo sobre la lista oficial de asistentes. Será la edición número 11 del encuentro, que suele reunir a figuras como Eduardo Elsztain, dueño de IRSA y anfitrión del foro (es propietario del hotel Llao Llao); Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre; y Federico Braun, titular de La Anónima , entre otros nombres centrales del empresariado nacional.

Esta vez, la expectativa política está puesta en Javier Milei. El presidente fue invitado al encuentro, aunque su asistencia todavía no fue confirmada por la organización. También está en duda la presencia del magnate germano-estadounidense Peter Thiel , dueño de Palantir y cofundador de PayPal, quien semanas atrás visitó la Casa Rosada y se reunió con el mandatario.

Entre las figuras confirmadas se destaca la reina de Países Bajos, Máxima Zorreguieta , quien, según trascendió, expondrá este jueves ante los empresarios.

Como ocurre habitualmente, las conversaciones dentro del foro estarán atravesadas por la Regla de Chatham House. Ese criterio permite comentar el contenido de los debates, pero impide identificar quién realizó cada declaración. En los hechos, funciona como una garantía de reserva para que los asistentes puedan hablar sin exposición pública directa.

hotel.jpg El hotel Llao Llao es uno de los más emblemáticos de la Argentina y el más importante de la Patagonia.

Al igual que el año pasado, no se cursaron invitaciones a funcionarios ni dirigentes de la política nacional o local, más allá de la eventual presencia presidencial. En 2025, Milei optó por no asistir. La única vez que participó del foro como jefe de Estado fue en 2024, durante su primer año de mandato, cuando fue recibido por un empresariado que todavía miraba con entusiasmo las primeras medidas de su gobierno.

En aquel paso por el Llao Llao, Milei dejó una de sus frases más recordadas ante los hombres de negocios: “En algún momento van a tener que poner las pelotas e invertir”.

También defendió a los empresarios que compraban dólares en negro durante el kirchnerismo para protegerse de la inflación. “Si me pongo el traje de economista, le recomendaría a mi cliente que compre dólares. Eso después figura como fuga. Y si los compran en negro mejor, así no tienen que pagar impuestos estúpidos para financiar inútiles”, sostuvo entonces. Y remató: “El que fuga es un héroe, logró escaparse de las garras del Estado”.

Aun sin confirmación oficial sobre su viaje a Bariloche, en la organización del Foro Llao Llao esperan que el mandatario pueda asistir al cierre. Su eventual presencia tendría un peso político particular: llegaría en un momento en el que los principales empresarios del país ya no sólo observan los resultados iniciales del programa económico, sino también su capacidad de sostenerse en el tiempo.