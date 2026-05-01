El Frente de Sindicatos Unidos presentó su programa para salir de la crisis

Con la UOM, ATE y Aceiteros como referentes, más de un centenar de gremios realizaron un plenario. Fogonean una huelga “por tiempo indefinido”

El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) presentó su programa para “salir de la crisis” a través de un aumento general de salarios, la garantía de un piso salarial como manda la Constitución, la recuperación de la industria nacional, la derogación de las leyes de precarización laboral, la regularización de los trabajadores informales y la defensa de los convenios colectivos, entre otros puntos.

Un centenar de organizaciones sindicales, con los aceiteros, metalúrgicos y estatales como referentes, realizaron su primer plenario federal conjunto en el camping de la UOM en Pilar .

En el marco de la conmemoración del Día de los Trabajadores , más de mil delegados participaron de la redacción de un programa de la clase obrera para poner en la agenda de discusión política.

La movida recoge una tradición histórica del movimiento obrero argentino , en construcción de programas que marcaron épicas. Citaron en ese sentido los antecedentes de La Falda, Huerta Grande, la declaración de la CGT de los Argentinos del 1º de mayo de 1968, el plan de 26 puntos de la CGT de Saúl Ubaldini, el Grito de Burzaco y la movilización de 2001.

Uno de los puntos principales es la reivindicación del salario mínimo, vital y móvil calculado en base a las necesidades que obliga a cubrir la Constitución nacional y la ley de contrato de trabajo, que hoy está por encima de $ 2,7 millones. También propone un aumento general de salarios para salir de la crisis, paritarias libres y reconocimiento salarial del trabajo no remunerado.

El Fresu quiere avanzar, además, con la derogación de la legislación precarizadora sancionada durante los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei, y sumar más derechos. También propone la regularización del empleo no registrado y de los trabajadores de plataformas. En la misma línea, defiende la vigencia de los convenios colectivos, la libertad sindical y el derecho irrestricto de huelga.

El documento reclama un plan de desendeudamiento para las familias trabajadores y una investigación sobre el origen del endeudamiento público de Argentina. La defensa de la industria nacional, la sustitución inteligente de importaciones, la ciencia y la tecnología, la educación técnica y las empresas públicas forma parte del programa sindical. También reclamaron acceso a la vivienda digna, igualdad de género y el fortalecimiento de la salud pública y del régimen jubilatorio solidario.

Llamado a la huelga

“Este no es un frente de puertas abiertas, directamente no tiene puertas para quien quiera luchar”, dijo el secretario general de la federación de obreros del complejo oleaginoso, Daniel Yofra, quien aclaró que el nuevo nucleamiento “no busca romper con las centrales sindicales” pero sí entiende que “el mejor momento para luchar es ahora”. Por eso convocó a prepararse para una “huelga general por tiempo indefinido” que permita cambiar este modelo económico. “No somos locos, tenemos conciencia de clase”, arengó.

Abel Furlán, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cerró el acto reivindicando el plan de acción: “Muchas veces, en momentos de crisis, los dirigentes estuvieron sin rumbo porque no tenían un programa, hoy podemos decir que nunca más vamos a hablar en la niebla”.

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Omar Maturano, pro su parte, llamó a “profundizar el plan de lucha y dejarse de marchitas de mierda”, mientras que Rodolfo Aguiar, titular de ATE, exclamó: “Hoy empieza la ofensiva del movimiento obrero”.