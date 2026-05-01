La Capital | Economía | sindicatos

El Frente de Sindicatos Unidos presentó su programa para salir de la crisis

Con la UOM, ATE y Aceiteros como referentes, más de un centenar de gremios realizaron un plenario. Fogonean una huelga “por tiempo indefinido”

1 de mayo 2026 · 21:47hs
Rodolfo Aguiar (ATE)

Rodolfo Aguiar (ATE), Abel Furlán (UOM) y Daniel Yofra (Aceiteros), en el cierre del plenario federal del Fresu.

El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) presentó su programa para “salir de la crisis” a través de un aumento general de salarios, la garantía de un piso salarial como manda la Constitución, la recuperación de la industria nacional, la derogación de las leyes de precarización laboral, la regularización de los trabajadores informales y la defensa de los convenios colectivos, entre otros puntos.

Un centenar de organizaciones sindicales, con los aceiteros, metalúrgicos y estatales como referentes, realizaron su primer plenario federal conjunto en el camping de la UOM en Pilar.

En el marco de la conmemoración del Día de los Trabajadores, más de mil delegados participaron de la redacción de un programa de la clase obrera para poner en la agenda de discusión política.

Tradición histórica

La movida recoge una tradición histórica del movimiento obrero argentino, en construcción de programas que marcaron épicas. Citaron en ese sentido los antecedentes de La Falda, Huerta Grande, la declaración de la CGT de los Argentinos del 1º de mayo de 1968, el plan de 26 puntos de la CGT de Saúl Ubaldini, el Grito de Burzaco y la movilización de 2001.

Uno de los puntos principales es la reivindicación del salario mínimo, vital y móvil calculado en base a las necesidades que obliga a cubrir la Constitución nacional y la ley de contrato de trabajo, que hoy está por encima de $ 2,7 millones. También propone un aumento general de salarios para salir de la crisis, paritarias libres y reconocimiento salarial del trabajo no remunerado.

El Fresu quiere avanzar, además, con la derogación de la legislación precarizadora sancionada durante los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei, y sumar más derechos. También propone la regularización del empleo no registrado y de los trabajadores de plataformas. En la misma línea, defiende la vigencia de los convenios colectivos, la libertad sindical y el derecho irrestricto de huelga.

El documento reclama un plan de desendeudamiento para las familias trabajadores y una investigación sobre el origen del endeudamiento público de Argentina. La defensa de la industria nacional, la sustitución inteligente de importaciones, la ciencia y la tecnología, la educación técnica y las empresas públicas forma parte del programa sindical. También reclamaron acceso a la vivienda digna, igualdad de género y el fortalecimiento de la salud pública y del régimen jubilatorio solidario.

Llamado a la huelga

“Este no es un frente de puertas abiertas, directamente no tiene puertas para quien quiera luchar”, dijo el secretario general de la federación de obreros del complejo oleaginoso, Daniel Yofra, quien aclaró que el nuevo nucleamiento “no busca romper con las centrales sindicales” pero sí entiende que “el mejor momento para luchar es ahora”. Por eso convocó a prepararse para una “huelga general por tiempo indefinido” que permita cambiar este modelo económico. “No somos locos, tenemos conciencia de clase”, arengó.

Abel Furlán, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cerró el acto reivindicando el plan de acción: “Muchas veces, en momentos de crisis, los dirigentes estuvieron sin rumbo porque no tenían un programa, hoy podemos decir que nunca más vamos a hablar en la niebla”.

>> Leer más: La CGT Rosario duda del camino judicial por la reforma laboral y pide un plan de lucha nacional

Omar Maturano, pro su parte, llamó a “profundizar el plan de lucha y dejarse de marchitas de mierda”, mientras que Rodolfo Aguiar, titular de ATE, exclamó: “Hoy empieza la ofensiva del movimiento obrero”.

Noticias relacionadas
la cgt rosario duda del camino judicial por la reforma laboral

La CGT Rosario duda del camino judicial por la reforma laboral

Tres ministros defendieron el recorte de impuestos para cuidar la economía.

La rebaja de impuestos en Santa Fe permitió crear 8.585 empleos en tres meses

Electrolux decidió dejar de fabricar heladeras en Rosario.

Crisis en Electrolux: el temor a la reforma laboral empuja los retiros voluntarios

La CGT realizará un acto en Rosario.

Gremios de Rosario marchan por salarios y rechazan la reforma laboral

Ver comentarios

Las más leídas

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

Invierno anticipado en Rosario: se viene una jornada con temperaturas cercanas a cero grados

Invierno anticipado en Rosario: se viene una jornada con temperaturas cercanas a cero grados

El próximo rival de Newells volvió a ganar y extendió su racha invicta

El próximo rival de Newell's volvió a ganar y extendió su racha invicta

Mayo en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Mubi, Apple TV, y Disney+

Mayo en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Mubi, Apple TV, y Disney+

Lo último

El Frente de Sindicatos Unidos presentó su programa para salir de la crisis

El Frente de Sindicatos Unidos presentó su programa para salir de la crisis

Un día que puede ser un mojón para Franco Colapinto, con su primera Q3 en Alpine

Un día que puede ser un mojón para Franco Colapinto, con su primera Q3 en Alpine

El Museo Castagnino inauguró una muestra con más de 60 obras de Gyula Kosice

El Museo Castagnino inauguró una muestra con más de 60 obras de Gyula Kosice

El Gran Rosario tiene un mercado de trabajo bajo presión y con menores ingresos

Un nuevo informe de la Usina de Datos de la UNR mostró la evolución de la situación laboral en la región. Más adultos mayores permanecen en el sistema y las condiciones son peores

El Gran Rosario tiene un mercado de trabajo bajo presión y con menores ingresos
Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos
policiales

Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos

Invierno anticipado en Rosario: se viene una jornada con temperaturas cercanas a cero grados
la ciudad

Invierno anticipado en Rosario: se viene una jornada con temperaturas cercanas a cero grados

El lanzamiento del nuevo espacio del peronismo tuvo presencia santafesina
Politica

El lanzamiento del nuevo espacio del peronismo tuvo presencia santafesina

Santa Fe: en apenas 4 meses llovió más de lo que suele llover durante un año
La Región

Santa Fe: en apenas 4 meses llovió más de lo que suele llover durante un año

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco
Policiales

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

Invierno anticipado en Rosario: se viene una jornada con temperaturas cercanas a cero grados

Invierno anticipado en Rosario: se viene una jornada con temperaturas cercanas a cero grados

El próximo rival de Newells volvió a ganar y extendió su racha invicta

El próximo rival de Newell's volvió a ganar y extendió su racha invicta

Mayo en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Mubi, Apple TV, y Disney+

Mayo en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Mubi, Apple TV, y Disney+

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco

Ovación
Asociación Rosarina de Fútbol: Unión de Álvarez festeja su 105º aniversario

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: Unión de Álvarez festeja su 105º aniversario

Asociación Rosarina de Fútbol: Unión de Álvarez festeja su 105º aniversario

Asociación Rosarina de Fútbol: Unión de Álvarez festeja su 105º aniversario

Central: Almirón evalúa si rota a las principales espadas ofensivas para recibir a Tigre

Central: Almirón evalúa si rota a las principales espadas ofensivas para recibir a Tigre

Colapinto pasó por primera vez a una Q3 en Alpine y larga octavo la sprint de Miami

Colapinto pasó por primera vez a una Q3 en Alpine y larga octavo la sprint de Miami

Policiales
Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos
policiales

Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco

Amenazas y persecución: detuvieron a un taxista como cómplice de dos extorsionadores

Amenazas y persecución: detuvieron a un taxista como cómplice de dos extorsionadores

Final para una banda de ciberdelincuentes que duplicaban identidades

Final para una banda de ciberdelincuentes que duplicaban identidades

La Ciudad
El Museo Castagnino inauguró una muestra con más de 60 obras de Gyula Kosice
la ciudad

El Museo Castagnino inauguró una muestra con más de 60 obras de Gyula Kosice

Invierno anticipado en Rosario: se viene una jornada con temperaturas cercanas a cero grados

Invierno anticipado en Rosario: se viene una jornada con temperaturas cercanas a cero grados

Cómo funcionan los servicios en Rosario este viernes Día del Trabajador

Cómo funcionan los servicios en Rosario este viernes Día del Trabajador

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

Chocó, murió en el accidente y le compactaron la moto en el corralón policial

Por Claudio Berón
Policiales

Chocó, murió en el accidente y le compactaron la moto en el corralón policial

Cayó en el casino un acusado de robar $3 millones en la catedral de Venado Tuerto
Policiales

Cayó en el casino un acusado de robar $3 millones en la catedral de Venado Tuerto

Se lanza una nueva corriente del peronismo con perfil moderado y federal
Política

Se lanza una nueva corriente del peronismo con perfil moderado y federal

Una cuadra de calle Buenos Aires estará cortada más de un mes por obras de la EPE
La Ciudad

Una cuadra de calle Buenos Aires estará cortada más de un mes por obras de la EPE

El tiempo en Rosario: viernes con 25º de máxima y algunas chances de lluvias
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con 25º de máxima y algunas chances de lluvias

Del Colo Ramírez al Colo Ramírez: el logro a defender por Newells en el final del Apertura
Ovación

Del Colo Ramírez al Colo Ramírez: el logro a defender por Newell's en el final del Apertura

La UNR, escenario de debates sobre pobreza, violencia y Derecho Penal
Politica

La UNR, escenario de debates sobre pobreza, violencia y Derecho Penal

La CGT Rosario duda del camino judicial por la reforma laboral
Economía

La CGT Rosario duda del camino judicial por la reforma laboral

Final para una banda de ciberdelincuentes que duplicaban identidades
Policiales

Final para una banda de ciberdelincuentes que duplicaban identidades

Videollamadas extorsivas desde Piñero: imputan a un preso y a su madre
Policiales

Videollamadas extorsivas desde Piñero: imputan a un preso y a su madre

Proponen crear por ley salas de periodistas permanentes en los poderes del Estado
Política

Proponen crear por ley salas de periodistas permanentes en los poderes del Estado

La Fifa cambia las reglas del Mundial sobre acumulación de amarillas
Ovación

La Fifa cambia las reglas del Mundial sobre acumulación de amarillas

Pese al conflicto en Medio Oriente, la Fifa confirmó que Irán jugará el Mundial 2026
Ovación

Pese al conflicto en Medio Oriente, la Fifa confirmó que Irán jugará el Mundial 2026

La elite empresaria se encierra en el Llao Llao y espera a Milei
Política

La elite empresaria se encierra en el Llao Llao y espera a Milei

Los ganadores del modelo económico apenas explican el 9,2 % del empleo privado
Economía

Los "ganadores" del modelo económico apenas explican el 9,2 % del empleo privado

El Partido Justicialista fijó su congreso nacional para el 19 de mayo
Política

El Partido Justicialista fijó su congreso nacional para el 19 de mayo

Fabbiani en Macedonia: el equipo va rumbo al título y el DT espera tomar el mando

Por Luis Castro
Ovación

Fabbiani en Macedonia: el equipo va rumbo al título y el DT espera tomar el mando

Caso Báez Sosa: los rugbiers condenados sufrieron otro revés de la Corte Suprema
Información General

Caso Báez Sosa: los rugbiers condenados sufrieron otro revés de la Corte Suprema

Verónica Ojeda estalló en llanto y dijo que los médicos de Maradona son asesinos
Información General

Verónica Ojeda estalló en llanto y dijo que los médicos de Maradona son "asesinos"

Encontraron una momia egipcia enterrada con un pasaje de la Ilíada
Información General

Encontraron una momia egipcia enterrada con un pasaje de la "Ilíada"