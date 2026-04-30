Una senadora propone crear por ley salas de periodistas permanentes en los tres poderes del Estado

La propuesta surge al cumplirse una semana de que el gobierno nacional dictara la orden de impedir el acceso de la prensa acreditada a la Casa Rosada

La senadora nacional de Jujuy Carolina Moisés presentó un proyecto de ley que establece la obligación de crear “salas de prensa institucionales” permanentes en los tres poderes del Estado. En este sentido, la parlamentaria afirmó que "no puede haber democracia con periodistas afuera y gobiernos a puertas cerradas" .

La iniciativa nació tras cumplirse una semana de que el Ejecutivo dictara la orden de impedir el acceso de la prensa acreditada a la Casa Rosada. En este sentido, el proyecto busca “garantizar el acceso a la información pública y la libertad de expresión” y obliga a mantener salas de periodistas en el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, contempla que estos espacios funcionen de manera permanente sin ser reemplazados por modalidades virtuales ni sedes alternativas.

La legisladora jujeña, presidenta de la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, presentó la iniciativa junto a los senadores Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, todos de Convicción Federal. "Las salas de prensa deben ser una obligación del Estado, no una concesión del poder de turno”, aseguró Moisés.

También prohíbe la revocación masiva o arbitraria de acreditaciones , garantizando que cualquier restricción sea individual, fundada y con posibilidad de revisión judicial.

“Cuando el poder decide quién puede preguntar y quién no, deja de informar y empieza a ocultar. Este proyecto viene a poner un límite claro a la discrecionalidad", indicó Moisés.

Tras rechazar el cierre de la sala de acreditados de la Casa Rosada, la senadora afirmó: “No vamos a naturalizar ni debemos permitir que se instale este modo de censura. Sin salas de periodistas dentro del Estado no hay acceso real a la información. Y sin información pública no hay democracia posible”.

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Milei contra los periodistas

La cruzada del presidente Javier Milei contra los medios de comunicación se intensificó en los últimos días, en particular luego de que dictara la orden de impedir el acceso de la prensa acreditada a la Casa Rosada. La determinación, que fue comunicada de manera informal, cumplió este jueves una semana de vigencia y no hay novedades respecto a una pronta resolución.

“Todavía no hay nada”, sostiene desde el entorno del secretario de Prensa, Javier Lanari, un experiodista que intenta hacer equilibrio entre las voluntades del mandatario y su vínculo con los medios.

“El caso está cerrado, chorros, corruptos”, vociferó el propio libertario por los pasillos del Congreso Nacional en referencia a la investigación abierta al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

No fueron los únicos cuestionamientos de la semana. De las tres exposiciones que marcaron estos últimos días de abril, Milei arremetió contra los medios de comunicación en sus tres discursos. Además, combinó con una serie de mensajes en X como para reforzar su postura.

“Han dicho de todo sobre mí. Me han acusado de incestuoso, zoofílico, y pedófilo. Creo que tengo derecho de defenderme. ¿Qué creen que es el principio de no agresión? Los periodistas pueden pegar, pero también se puede responder. Eso no afecta a la libertad de expresión. Si creen que hay asimetría, les pregunto: ¿en qué momento ejercí violencia? Esto es para todos los llorones”, sentenció el miércoles por la tarde durante el cierre de la ExpoEFI en el Centro de Convenciones.