Caso Báez Sosa: los rugbiers condenados sufrieron otro revés de la Corte Suprema

La decisión del Máximo Tribunal nacional se conoció mientras aún se espera que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires se pronuncie sobre las condenas

Máximo Thomsen, uno de los rugbiers, que, de acuerdo a la evidencia fílmica, estuvo todo el tiempo agrediendo a Fernando Báez Sosa.

La Corte Suprema de la Nación rechazó una serie de recursos presentados por las defensas de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes y patadas a la salida de un boliche en Villa Gesell en enero del 2020.

La decisión del Máximo Tribunal nacional se conoció mientras aún se espera que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires se pronuncie sobre las condenas dictadas en la causa.

Los planteos fueron impulsados por los abogados de Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Luciano y Ciro Pertossi, representados por Hugo José Tomei, luego de que el Tribunal de Casación bonaerense rechazara distintos agravios.

Ante eso, las defensas intentaron llegar en queja directamente a la Corte Suprema nacional, pese a que todavía no hay una sentencia firme ni una resolución definitiva por parte de la Justicia provincial.

Ese fue el eje de la decisión de los ministro de la Corte. Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el Máximo Tribunal desestimó los planteos al considerar que no correspondía su intervención en esta instancia.

En la misma línea, también fue rechazada la presentación de Máximo Thomsen, impulsada por su abogado Francisco Oneto, ya que no cumplía con los requisitos formales.

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Durante el trámite, además, Lucas Pertossi pidió la nulidad de su condena al argumentar que “había sido mal defendido” por su abogado. Incluso, el propio Tomei presentó un escrito para respaldar su actuación como profesional.

No es la primera vez que la Corte rechaza presentaciones de las defensas en esta causa. En distintas instancias, el tribunal ya había desestimado recursos vinculados a cuestiones procesales que no abordan el fondo del caso.

Los rugbiers fueron condenados el 6 de febrero de 2023 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores.

Qué penas recibieron los rugbiers

Máximo Thomsen, Ciro y Luciano Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli fueron condenados a prisión perpetua por “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”.

En tanto, Ayrton Violaz, Lucas Pertossi y Blas Cinalli recibieron penas de 15 años de prisión como partícipes necesarios.

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Un año después, el 22 de marzo de 2024, la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense revisó parcialmente el fallo y confirmó las condenas a prisión perpetua, pero descartó el agravante de alevosía.

Esa resolución fue apelada y aún resta una definición de la Corte Suprema bonaerense, paso previo indispensable para que el caso pueda eventualmente llegar al Máximo Tribunal de la Nación.