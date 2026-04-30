Encontraron una momia egipcia enterrada con un pasaje de la "Ilíada" de Homero

Arqueólogos que trabajan en la antigua ciudad de Oxirrinco, en Egipto, desenterraron una momia que llevaba un pasaje de la “Ilíada”, de Homero, pegado a su abdomen, en un descubrimiento sin precedentes.

Aunque en la zona se encontraron otras momias con paquetes sellados que contenían papiros con lo que parecen ser fórmulas rituales colocadas sobre ellas como parte del proceso de embalsamamiento, esta es la primera vez que se descubre un texto literario, según contó Ignasi-Xavier Adiego, filólogo clásico de la Universidad de Barcelona, España.

“Este es el gran avance para nosotros”, dijo Adiego, quien forma parte de un equipo que lleva años trabajando en el yacimiento. Y añadió: “Hasta ahora no sabíamos que hubieran utilizado textos literarios como parte de este ritual funerario”.

La momia fue hallada en la actual localidad egipcia de Al Bahnasa, a unos 200 kilómetros al sur de El Cairo, y tiene aproximadamente 1.600 años de antigüedad, de la época romana, según un comunicado de la Universidad de Barcelona.

Aunque el papiro está roto y está en mal estado, el equipo pudo determinar que el texto procede del catálogo de las naves del Libro II del poema épico griego. “No hemos tenido la oportunidad de estudiarlo usando métodos de alta tecnología como los rayos X, que podrían permitirnos leerlo mejor. Hemos hecho todo lo que podemos sin destruir el papiro”, dijo Adiego.

La investigación del papiro se encuentra en una fase preliminar y aún quedan importantes preguntas por responder.

Una posible explicación es que actuara como una especie de firma del embalsamador que había momificado el cuerpo.

El descubrimiento de lo que parecen ser instrucciones rituales escritas en otros papiros había llevado a algunos a teorizar que tenían algún tipo de función protectora, dijo Adiego, y añadió: “La idea de que un papiro que contiene un texto literario hubiera cumplido esta misma función es mucho más extraña”.

Se sabe poco sobre la vida de aquellos cuyas momias se encontraron en el yacimiento, más allá de que sus familias debieron tener cierto nivel de riqueza para poder pagar el proceso de embalsamamiento.