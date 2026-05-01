Anuncian la detención de un ruso acusado de generar fake news contra el gobierno

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva , celebró este viernes la detención de un ciudadano ruso que había ingesado al país como turista y al que se lo acusa de generar fake news contra el gobierno .

“Atrapamos al líder ruso de las fake news. Dmitri Novikov entró como turista, pero venía a operar, desestabilizar y atentar contra nuestras instituciones” , detalló la funcionaria en su cuenta de X.

Y cerró: “Una amenaza para el orden democrático. Lo detectamos, lo detuvimos y lo vamos a expulsar. Reglas claras. Ley y orden” .

El presidente Javier Milei se hizo eco de esa noticia en sus redes. “Tsunami de chanes” , escribió al respecto en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2050264186102468762&partner=&hide_thread=false TSUNAMI DE CHANES. https://t.co/OUaMvn6A8k — Javier Milei (@JMilei) May 1, 2026

Luego, la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side) emitió un comunicado en el que informó que detectó “el ingreso al país de Novikov, vinculado a operaciones de desinformación en la República Dominicana”.

“Con autorización judicial, fue detenido y expulsado del territorio nacional por encontrarse en situación migratoria irregular, haber falseado los motivos de su ingreso y representar un riesgo para la seguridad nacional”, se detalló.

Y concluyó: “Por tratarse de una investigación en curso y para proteger los intereses estratégicos del país, no se darán a conocer más detalles al respecto”.

Denuncia de una campaña rusa

El gobierno, semanas atrás, había denunciado una campaña rusa en distintos medios argentinos, que consistió en el pago de sumas de dinero para publicar noticias con tono crítico hacia la gestión de Milei.

En esa oportunidad, Milei sostuvo que "el espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia”, en referencia a esa campaña rusa en medios argentinos para desprestigiar a su gestión.

Se refirió de ese modo a una investigación basada en 76 documentos filtrados, obtenidos por el medio africano The Continent y analizados por un consorcio que incluye al medio inglés openDemocracy.