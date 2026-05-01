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Cómo funcionan los servicios en Rosario este viernes Día del Trabajador

El municipio garantiza guardias mínimas en salud, no habrá recolección de residuos y el transporte urbano circulará como día festivo. Los detalles

1 de mayo 2026 · 10:42hs
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Este viernes primero de mayo se celebra el Día del Trabajador y el municipio de Rosario confirmó cómo funcionarán los servicios municipales este fin de semana largo. En líneas generales, se garantizan guardias mínimas en salud, no habrá recolección de residuos y el transporte urbano circulará según cuadro horario de día festivo.

Salud Pública

Se garantizan las guardias en hospitales municipales, Policlínico San Martín, la Maternidad Martin y el Área de Atención Integral de la Mujer del Hospital Roque Sáenz Peña.

Por su parte, el SIES (107) garantiza la atención de urgencias y emergencias, mientras que los centros de salud y el Cemar permanecerán cerrados.

Áreas descentralizadas

Los centros municipales de Distrito no atenderán al público. De igual manera, trámites y gestiones pueden realizarse todos los días, las 24 horas, en rosario.gob.ar o mediante MuniBot.

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Recolección de residuos

Este viernes primero de mayo no habrá servicio de recolección de residuos, por lo que se solicita a vecinas y vecinos no sacar sus desechos durante toda la jornada a fin de colaborar con la limpieza, evitar desbordes de contenedores, malos olores, y otros inconvenientes de higiene urbana.

En tanto, el jueves 30 de abril se adelantará la recolección, por lo que se recomienda sacar los residuos antes de las 18:00.

La prestación se restablecerá a la medianoche del sábado 2 y se irá normalizando en el transcurso de la jornada.

Cementerios

Los cementerios La Piedad y El Salvador estarán abiertos en su horario habitual para visitas, de 7 a 18. Ambas necrópolis y el crematorio municipal realizarán inhumaciones y trámites administrativos correspondientes a situaciones inmediatas.

Colectivos

Los cuadros horarios del TUP serán acordes a día festivo este viernes primero de mayo. En lo que respecta al sábado 2 y el domingo 3, funcionarán con el esquema habitual de todos los fines de semana (medio festivo y festivo respectivamente).

Taxis

El cronograma de funcionamiento no se modifica este viernes el servicio de taxis será normal.

Carriles exclusivos

Los espacios destinados a carriles exclusivos en la ciudad no funcionarán el día viernes 1°. Cabe aclarar que sí lo hará el correspondiente a Metrobus en la zona norte.

Estacionamiento medido

El sistema de estacionamiento medido regirá de acuerdo al siguiente cronograma: el viernes primero no funcionará, el sábado 2 será normal y el domingo 3 no funcionará porque habitualmente no funciona los domingos.

Centro de Atención al Usuario y Unidad de Gestión SUBE

Permanecerá abierto el centro de la Terminal de Ómnibus (Cafferata 702) viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de 8:00 a 19:30.

Mi bici tu bici

El sistema de bicicletas públicas funcionará con normalidad y estará disponible para usuarias y usuarios todos los días durante las 24 horas. Para más información se puede consultar en rosario.gob.ar, en la web del Ente de la Movilidad de Rosario y a través de las redes de Movilidad Rosario.

Balneario La Florida

El Balneario La Florida permanecerá cerrado el viernes primero de mayo, en tanto volverá a abrir sus puertas sábado y domingo con normalidad, en el horario de 9 a 19.

Teléfono Verde y Contacto Violeta

Tanto el Teléfono Verde (0800-444-0420) como el whatsapp del Contacto Violeta (3415781509) funcionarán con normalidad.

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