Mayo en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Mubi, Apple TV, y Disney+

Este mes, habrá de todo en el universo del streaming. Se destaca la llegada de la película argentina "Parque Lezama" y la de "Peaky Blinders"

Nicholas Cage protagoniza una nueva serie del universo Marvel, centrada en una de las versiones oscuras del popular superhéroe

El 2026 sigue avanzando con estrenos a lo largo y ancho de las plataformas. Con el comienzo del fin del otoño y la llegada definitiva de los primeros fríos, Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Mubi, Apple Tv Pluus y Disney+ renuevan sus catálogos con opciones ideales para maratonear en el sillón con una manta.

Por un lado, se destaca la llegada al streaming de algunas de las películas más comentadas de los últimos meses como "Cumbres borrascosas", "¡Ayuda!", "Sirât" o "La Grazia". Además, se viene la temporada final de "El encargado" y la esperada nueva temporada de la serie juvenil "Margarita".

Disney

- “El encargado”. Temporada 4. 1 de mayo

Protagonizada por Guillermo Francella (Eliseo) y creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, la exitosa serie de comedia ácida ahora encuentra a Eliseo en la cima del poder. En esta nueva temporada de El encargado, Eliseo se convierte en la persona más influyente del país, pero una conspiración encabezada por su histórico rival, Matías Zambrano (Gabriel Goity), amenaza con llevar a Eliseo a la ruina. El duelo entre ambos personajes cruzará todo tipo de límites. Eliseo juega a todo o nada, poniendo en juego su propia vida. ¿Será el final de Eliseo? Estrena con todos los episodios disponibles.

Embed - El Encargado | Nueva Temporada | Tráiler Oficial | Disney+

- “¡Ayuda!”. 7 de mayo

Sam Raimi volvió a dirigir un proyecto propio después de 17 años. El director de las primeras de la saga de “Diabólico” y de la trilogía inicial de “Spider-Man” (las de Tobey Maguire), regresó con una elogiada comedia de terror (su género predilecto). La película narra la historia de dos compañeros de trabajo (Rachel McAdams y Dylan O’Brien) que tienen que sobrevivir en una isla desierta después de un accidente aéreo.

Embed - ¡Ayuda! | Tráiler Oficial | Subtitulado

>> Leer más: El año del terror: las películas más vistas del 2025 son de género

- “The Punisher: la Última Muerte”. 12 de mayo

Esta presentación especial de Marvel Television está protagonizada por Jon Bernthal como el justiciero protagonista. Mejor conocido como Frank Castle, busca sentido más allá de la venganza cuando una fuerza inesperada lo empuja a pelear nuevamente. Está dirigida por Reinaldo Marcus Green (realizador de “King Richard”, nominada al Oscar en 2022), y co-escrita por Bernthal y Green.

Embed - The Punisher: La Última Muerte | Tráiler Oficial | Subtitulado

- “¿Está funcionando esto?”. 13 de mayo

Dirigida y producida por el nominado al Oscar Bradley Cooper (“Nace una estrella”, “Maestro”), esta película sigue a Alex (Will Arnett) quien se enfrenta a una crisis de mediana edad y un inminente divorcio. En este marco, encuentra un nuevo propósito en la escena de stand up de Nueva York. Mientras tanto, su ex Tess (Laura Dern) confronta los sacrificios que hizo por su familia, obligando a ambos a navegar la crianza compartida, la identidad, y la posibilidad de que el amor adopte una nueva forma.

Embed - ¿Está Funcionando Esto? | Tráiler Oficial | Subtitulado

- “Rivales”. Temporada 2. 15 de mayo

En la segunda temporada de Rivales, la serie original basada en la novela homónima de Dame Jilly Cooper, la batalla por la franquicia televisiva de Central South West alcanza su punto álgido cuando la guerra entre Corinium y Venturer entra en una nueva y peligrosa fase. Más despiadado que nunca, Tony Baddingham (David Tennant) está decidido a desmantelar a sus rivales uno por uno, aprovechando los escándalos y manipulando a sus allegados para mantener su poder. Estreno de los primeros tres episodios. Luego, un nuevo episodio todos los viernes.

Embed - RIVALES Temporada 2 Trailer SUBTITULADO / RIVALS Temporada 2 Trailer SUBTITULADO [HD] David Tennant

>> Leer más: Estrenos de cine en Rosario: terror, thriller político y el regreso de "El diablo viste a la moda"

MUBI

- Colección “Empire City: New York On Film”. 1 de mayo

"Empire City: New York on Film" es una colección que rinde homenaje a una de las ciudades más emblemáticas del mundo, un lugar que ha dejado varios clásicos del cine y que continúa, hasta el día de hoy, siendo un escenario primordial en la producción cinematográfica internacional. Dentro de esta selección, destaca “Do The Right Thing” de Spike Lee, una película que muestra la vida cotidiana de un joven repartidor de pizza en el Brooklyn de 1989: un retrato de la complejidad cultural de una ciudad en la que se cruzan diversas nacionalidades e identidades entre rascacielos, parques, monumentos y barrios de todo tipo. Otros títulos que forman parte de esta curaduría son la inolvidable “Cuando Harry conoció a Sally” de Rob Reiner, el ícono Y2K de Iain Softley “Hackers”, y la contemporánea “Un hombre diferente” de Aaron Schimberg.

- Colección “Programa doble de horror coreano”. 1 de mayo

Kim Jee-woon, uno de los directores más emblemáticos de Corea del Sur, se hace presente en la plataforma con la colección “Programa doble de horror coreano", integrada por “Yo vi al diablo” (2010) y “Dos hermanas” (2003), la primera película de horror surcoreano que tuvo un estreno comercial en cines estadounidenses.

- Colección “Magníficas Obsesiones: las películas de Pedro Almodóvar”. 5 de mayo

Esta curaduría recorre la evolución del director, que va de lo provocador y transgresor a lo emocionalmente sofisticado, manteniendo su marcado estilo estético y narrativo. Una colección que celebra la llegada a la plataforma de “Todo sobre mi madre” (1999) y “¡Átame!” (de 1989, que se podrá ver en la plataforma desde 29 de mayo), películas clave en la trayectoria del aclamado realizador, guionista y productor español.

- “La Grazia”. 8 de mayo

A medida que se acerca el final de su mandato como presidente de Italia, Mariano De Santis se enfrenta a decisiones difíciles, tanto políticas como profundamente personales. El celebrado director Paolo Sorrentino (ganador del Oscar por “La Grande Bellezza”) ha logrado en “La Grazia” (su más reciente película, todavía en cartelera en algunos cines argentinos) un delicado equilibrio entre su virtuosismo visual y una sensible exploración del vacío que deja el poder. Con una actuación de Toni Servillo premiada en el Festival de Cine de Venecia.

Embed - La grazia - Trailer subtitulado en español

- “My Father’s Shadow”. 8 de mayo

Luego de su participación en el Festival de Cine de Cannes y en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2025, llega a plataformas la ópera prima del director Akinola Davies Jr., un retrato poético y político de la paternidad. Durante un día, un padre intenta reconstruir la distante relación que tiene con sus dos hijos, todo en el marco de la crisis electoral nigeriana de 1993. Delicado y contundente, este largometraje fue ganador del premio a Mejor Director en los 35° Gotham Awards y del premio a Mejor Ópera Prima en los 79° BAFTA Awards, entre una larga lista de reconocimientos internacionales.

Embed - Trailer de La sombra de mi padre subtitulado en español (HD)

- Colección “Programa Triple: Paolo Sorrentino”. 8 de mayo

Junto al estreno de “La Grazia”, llega la colección "Programa Triple: Paolo Sorrentino", una curaduría que reúne “Un lugar donde quedarse” (2011) y “La juventud” (2015), Dos de las películas de Sorrentino realizadas en inglés y con elencos hollywoodenses. Ambas exploran la introspección y el paso del tiempo, con personajes que enfrentan preguntas con una mezcla de melancolía y belleza.

- Colección Panorama: Cine Africano en Cannes. 8 de mayo

Junto con la llegada al catálogo de “My Father’s Shadow”, Mubi presenta una colección que muestra la evolución de la cinematografía en el continente africano, con aclamadas producciones que van de 1954 hasta 2006. Seis obras radicales provenientes de Malí, Argelia, Chad, Burkina Faso y Egipto, que desde la ficción evidencian las problemáticas generales que atraviesan la región. Está integrada por títulos como “The Blazing Sun” de Youssef Chahine o “Chronicle of the Years on Fire” de Mohammed Lakhdar-Hamina.

- “Sirât”. 15 de mayo

Llega a plataformas una de las nominadas al Oscar como Mejor Película Internacional. Con críticas muy encontradas, narra la travesía de un padre y un hijo españoles por el desierto marroquí, en busca de una familiar perdida.

Embed - Sirat: Tráiler oficial | Festival de cine de Cannes | Movistar Plus+

- Colección “Maestro Del Suspenso: Cuatro de Brian De Palma”. 17 de mayo

"Maestro del suspenso: Cuatro de Brian de Palma" reúne cuatro títulos fundamentales de su filmografía: “Carrie”, “Vestida para matar”, “Blow Out” y “Carlito’s Way”. Esta selección da cuenta de su maestría en la construcción de tensión, el uso expresivo de la cámara y su inconfundible estilo visual.

- “Peter Hujar’s Day”. 22 de mayo

A partir de una conversación grabada en 1974, la película reconstruye con delicadeza un día en la vida del reconocido fotógrafo, trazando un retrato íntimo del Nueva York artístico de los 70 y de una mente que observa, recuerda y crea en el mismo gesto. Basada en la novela homónima de Linda Rosenkrantz publicada en 2021, está protagonizada por Ben Whishaw y Rebecca Hall, bajo la dirección del cineasta Ira Sachs (“Pasajes”).

Embed - Trailer de Un día con Peter Hujar subtitulado en español (HD)

Netflix

- “Mi querida señorita”. 1 de mayo

Tras descubrir que es intersexual, una mujer criada en una familia tradicional se embarca en un viaje de autodescubrimiento e identidad, y encuentra apoyo donde menos lo esperaba. Se trata de una película española dirigida por Fernando González Molina, que reinterpreta el clásico de 1972 de Jaime de Armiñán, nominado al Oscar. Está producida por los Javis (Javier Ambrossi y Javier Calvo), la dupla creativa detrás de algunas de las ficciones españolas más celebradas de los últimos tiempos, como “Paquita Salas”, “La mesías” y “Veneno”.

Embed - Mi Querida Señorita | Tráiler Oficial | Netflix España

- “Leyendas”. 7 de mayo.

En los 90, las drogas inundan Gran Bretaña y un grupo de funcionarios públicos se infiltra en las bandas responsables para desmantelarlas. Inspirada en una historia real inédita.

Embed - LEYENDAS Trailer SUBTITULADO / Legends Trailer [HD] Netflix - Tom Burke, Steve Coogan

- “El caso Hartung: el juego del escondite”. 7 de mayo

Tras la desaparición de una mujer, la policía de Copenhague busca a alguien que acosa a sus víctimas con una siniestra rima infantil. Basada en la novela “El caso Holst”, se trata de un drama criminal nórdico especial para los aficionados de este subgénero que creció enormemente en la última década.

Embed - EL CASO HARTUNG Temporada 2 Trailer SUBTITULADO / THE CHESTNUT MAN Temporada 2 [HD] Netflix

- “Tetracampeones: Brasil volvió a creer”. 7 de mayo

Este documental repasa el trayecto de Brasil en la Copa Mundial de 1994 a través de entrevistas y material inédito filmado por los mismos futbolistas.

- “Criaturas luminosas”. 8 de mayo

Mientras trabaja por las noches en un pequeño acuario, una viuda forja un vínculo con un pulpo inteligente y un joven sin rumbo. Basada en el bestseller homónimo de Shelby Van Pelt, está protagonizada por la ganadora del Oscar Sally Field, Lewis Pullman y Alfred Molina.

Embed - Criaturas luminosas | Tráiler oficial | Netflix

- “Némesis”. 14 de mayo

Un implacable policía de Los Ángeles se obsesiona con atrapar al ladrón responsable de una serie de robos audaces. Pero en esta lucha, solo uno podrá salir victorioso.

Embed - Némesis Trailer SUBTITULADO / Nemesis Trailer [HD] Netflix - *Del creador de Power

- “Berlín y la dama del armiño”. 15 de mayo

Se trata de la segunda temporada del spin-off de “La casa de papel”. La trama sigue a Berlín (Pedro Alonso) y su banda en un arriesgado robo de la famosa obra de Leonardo da Vinci en Sevilla, con Inma Cuesta incorporándose al elenco.

Embed - Berlín y la dama del armiño | Avance oficial | Netflix

- “Carísima”. 20 de mayo

Caro Pardíaco (entrañable personaje de Julián Kartún), ícono post-pop, empresaria de la noche y reina del stream, sufre una crisis existencial a pocos días de cumplir 30 años y tener que organizar la fiesta más zarpada de su historia. La aparición repentina de Leo (Alex Pelao), un psicópata con múltiples personalidades que la enamorará, pondrá en riesgo todo. Caro tendrá que salvar su fiesta, su vida y su identidad.

Embed - Caro Pardíaco quiere hacer otra serie | Hecho en Argentina

- “The Boroughs: jubilación rebelde”. 21 de mayo

En una comunidad de jubilados que parece perfecta, un grupo de héroes poco convencionales deben evitar que les roben lo único que no tienen: tiempo. Producida por los hermanos Duffer (creadores de “Stranger Things”), esta serie de ocho episodios está protagonizada por figuras como Geena Davis y Bill Pullman (“The Sinner”).

Embed - The Boroughs: Jubilación rebelde | Avance oficial | Netflix

- “James”. 21 de mayo

James Rodríguez, el icónico número 10 de Colombia, comparte detalles inéditos sobre su ascenso a la fama, controversias y sueños para el fútbol de su país en esta serie documental.

Embed - James Rodríguez: La docuserie | Teaser Anuncio oficial | Netflix

- “Temporada de celo”. 22 de mayo.

De los creadores de “Big Mouth” llega esta comedia animada para adultos. Ambientada en el mundo animal, propone una mirada atrevida sobre el amor, el sexo y las relaciones.

Embed - TEMPORADA DE CELO Trailer SUBTITULADO [HD] Netflix

- “Las damas primero”. 22 de mayo

La vida de un seductor (Sacha Baron Cohen) da un vuelco cuando despierta en un mundo paralelo dominado por mujeres. Con diferentes reglas de juego, debe enfrentar a su aguerrida contraparte femenina (Rosamund Pike) en una irreverente sátira sobre lo que pasa cuando los papeles se invierten. Inspirada en la película francesa “No soy un hombre fácil” de 2018, cuenta con un elenco completado por Emily Mortimer, Fiona Shaw, Tom Davis y Kathryn Hunter.

Embed - Las damas primero | Tráiler oficial | Netflix

- “Nuestra tierra”. 24 de mayo

El aclamado documental de Lucrecia Martel llega a plataformas después de un exitoso paso por cines. La directora salteña dedicó catorce años a este proyecto, que parte del asesinato del líder indígena Javier Chocobar en 2009 para desandar una trama de poder colonial, racismo y violencia estructural enraizada en la disputa histórica por el territorio.

Embed - Nuestra Tierra | Trailer | Lucrecia Martel

- “Asesinato para principiantes”. Temporada 2. 27 de mayo.

Se trata de una popular saga de misterio juvenil escrita por la autora británica Holly Jackson. En esta segunda entrega, Pip espera el juicio de un caso que resolvió. Pero la desaparición de un amigo la impulsa a resolver otro misterio y asumir su identidad como detective.

- “Las cuatro estaciones”. Temporada 2. 28 de mayo.

Esta serie, una comedia dramática creada por Tina Fey, pasó bastante desapercibida en su estreno en 2025. Es una adaptación de la película homónima de 1981, escrita y dirigida por Alan Alda, que narra la historia de tres parejas amigas que comparten vacaciones una vez por estación. Está protagonizada por un elenco estelar, formado entre otros pos la propia Fey, Will Forte, Steve Carrell y el nominado al Oscar Colman Domingo.

- “Rafa”. 29 de mayo

En esta serie documental, Rafael Nadal, uno de los más grandes tenistas de la historia, reflexiona sobre su carrera, su legado y su última temporada en las canchas.

Embed - Rafa | Anuncio del estreno | Netflix España

Prime Video

- “Citadel”. Temporada 2. 6 de mayo

La ambiciosa producción de espionaje (creada por los hermanos Russo) retoma su historia con un conflicto cada vez más complejo. Los agentes encubiertos vuelven a enfrentarse a una poderosa organización que busca controlar información estratégica a nivel mundial.

- “Good Omens”. Temporada 3. 13 de mayo

La historia del ángel (Michael Sheen) y el demonio (David Tennant) que intentan mantener el equilibrio en la Tierra cerrará con un capítulo final de noventa minutos. Las múltiples acusaciones de abuso sexual contra su creador Neil Gaiman generaron que lo que iba a ser una tercera temporada completa con varios episodios se convirtiera en una sola entrega larga. Las denuncias derivaron en la salida de Gaiman del proyecto, que oficiaba como showrunner. El elenco de la aclamada ficción, que reúne miles de fanáticos, está completado por figuras de la talla de Jon Hamm (“Mad Men”), Benedict Cumberbatch, y Frances McDormand, entre muchos otros.

Embed - GOOD OMENS TEMPORADA 3 Trailer SUBTITULADO [HD] David Tennant, Michael Sheen

- “Off Campus”. 13 de mayo

Este drama romántico juvenil está basado en una popular saga de libros escrita por Elle Kennedy. Hannah intenta acercarse al chico que le interesa, pero necesita ayuda. Garrett, un popular deportista, acepta asistirla a cambio de apoyo académico. Lo que comienza como un acuerdo práctico evoluciona hacia una conexión inesperada, generando un conflicto emocional que redefine sus sentimientos.

Embed - Temporada 1 de Off Campus | Tráiler Oficial | Prime Video

- “Jack Ryan: Guerra encubierta”. 20 de mayo

Entrega final de la saga de películas protagonizadas por John Krasinski, basadas en el universo de intriga internacional creado por John Clancy. Según adelanta el tráiler, no será una despedida tranquila del personaje, sino una entrega cargada de acción que mostrará al protagonista enfrentando su misión más intensa, más peligrosa y, sobre todo, más personal.

Embed - Jack Ryan: Guerra encubierta - Tráiler español (VOSE - HD)

- “Spider-Noir”. 27 de mayo

Ambientada en una versión alternativa de Nueva York durante los años 30, esta propuesta presenta una visión más oscura del clásico superhéroe, protagonizada por Nicholas Cage. Con una estética inspirada en el cine noir, la serie apuesta por el misterio y una narrativa más introspectiva, diferenciándose del tono habitual del personaje. Basada en el personal Spider-Man Noir de Marvel Comics.

Embed - Spider-Noir | Tráiler en tonos reales a todo color | Prime Video

HBO Max

- “Cumbres borrascosas”. 1 de mayo

Margot Robbie y Jacob Elordi protagonizan la polémica adaptación del clásico de Emily Brontë, dirigido por la británica Emerald Fennell (ganadora del Oscar por el guion de “Hermosa venganza”). La película recibió respuestas mixtas de la crítica y el público, pero el debate le jugó a favor: fue la sexta película más taquillera de 2026.

Embed - "Cumbres Borrascosas" | Tráiler Oficial | Subtitulado

- “Margarita”. Temporada 2. 4 de mayo.

La nueva serie de Cris Morena, spin off de la exitosa "Floricienta", es un éxito total en toda Latinoamérica. Un año y medio después del estreno de la primera temporada, llega finalmente la segunda (con una tercera ya confirmada). Está protagonizada por Mora Bianchi (en el rol principal), Ramiro Spangenberg (como Merlín), Isabel Macedo (retomando a su villana de “Floricienta”), Rafael Ferro y Julia Calvo.

Embed - Margarita: Segunda Temporada | Trailer Oficial | 2026 | HBO MAX

- “On the Roam”. Temporada 2. 14 de mayo.

La docuserie vuelve a mostrar a Jason Momoa (“Acquaman”) en viajes por Estados Unidos, con historias ligadas a oficios, arte, aventura y encuentros personales.

Embed - On The Roam Season 2 | Official Trailer | HBO Max

- “Rick and Morty”. Temporada 9. 25 de mayo

La novena temporada de la popular serie animada para adultos está compuesta por 10 nuevos episodios cargados de aventuras interdimensionales, humor negro y el clásico caos.

Embed - Rick & Morty - Temporada 9 | Tráiler Oficial | HBO Max

- “The Moment”. 29 de mayo.

La película de la popular ícono pop Charli XCX, realizada junto a A24, mezcla falso documental, sátira musical y relato sobre la fama, la presión de la industria y el armado de una gira.

Embed - The Moment | Trailer Oficial Subtitulado | Charli xcx, Alexander Skarsgård, Rachel Senott | A24

Apple Tv Plus

- “Máximo placer garantizado”. Temporada 1. 20 de mayo

Una madre recientemente divorciada cae en un peligroso agujero negro de chantaje, asesinatos y fútbol juvenil. Convencida de que fue testigo de un crimen, Paula se embarca en una investigación que podría develar una gran conspiración y a la vez ser clave para reconstruir su familia. Esta nueva serie marca el regreso la actriz canadiense Tatiana Maslany, que deslumbró hace más de una década interpretando a varios clones en “Orphan Black” (rol por el cual ganó un premio Emmy).

Embed - MÁXIMO PLACER GARANTIZADO Tráiler Español (2026) Subtitulado

- “Star City”. 29 de mayo

Este spinoff del aclamado drama espacial “For All Mankind” (que tiene cinco temporadas disponibles en Apple Tv) se presenta como un “thriller paranoico” que retoma el punto cero de la ucronía, pero esta vez desde el lado soviético. Vale recordar que la serie original imagina una historia alternativa en la cual la Unión Soviética ganó la carrera espacial a la Luna.

Embed - STAR CITY Trailer SUBTITULADO [HD] Spin-off de All Mankind

- “Incondicional”. 8 de mayo.

De los productores de “Homeland”, este thriller dramático israelí de ocho episodios narra narra unas vacaciones de madre e hija que se convierten en pesadilla cuando Gali, de 23 años, es arrestada por tráfico de drogas en Moscú. Su madre, Orna, se niega a aceptar los cargos, pero su lucha por la libertad de Gali la arrastra a una peligrosa red de crimen y corrupción.