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El próximo rival de Newell's volvió a ganar y extendió su racha invicta

Vélez venció a Gimnasia y Tiro de Salta en la Copa Argentina. Todavía le falta asegurarse la localía para el inicio de los playoffs

1 de mayo 2026 · 08:37hs
El Fortín festejó antes del choque con Newells.

Foto: X/@velez.

El Fortín festejó antes del choque con Newell's.

Vélez Sarsfield consiguió este jueves la clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina 2026 con un triunfo ante Gimnasia y Tiro en la cancha de Estudiantes de Caseros. De esta forma, el próximo rival de Newell's estiró su racha de partidos sin derrotas rumbo a la definición del Torneo Apertura.

El Fortín se impuso por 2 a 0 contra los salteños en un duelo oficial que se reeditó después de 28 años. Con esta victoria, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto superó la segunda ronda y enfrentará a Boca o Sarmiento de Junín.

Los porteños abrieron el marcador en el cierre de la etapa inicial gracias a Dilan Godoy. El triunfo recién quedó sellado sobre el final del complemento, cuando Diego Valdés aprovechó un rebote en el área después de una buena jugada colectiva.

El envión anímico de Vélez antes del duelo con Newell's

Vélez no había podido ganar en las últimas dos fechas del torneo de primera división. En ese contexto, el duelo con Gimnasia y Tiro le permitió volver a festejar y, al mismo tiempo, extender una seguidilla de cotejos invicto.

Embed - 16avos: Vélez 2 - Gimnasia y Tiro 0

El equipo de Liniers acumula cinco partidos sin derrotas entre entre la Copa Argentina y el Torneo Apertura, con tres triunfos. La última vez que perdió fue el 3 de abril, cuando Gimnasia y Esgrima de Mendoza se impuso por 3 a 2 en la capital cuyana.

>> Leer más: Jorge Valdano postuló a un ex-Newell's y bajó a otro para dirigir al poderoso Real Madrid

En el próximo paso de esta serie positiva, el choque con Newell's por la novena fecha no es un tema menor. Si bien el Fortín ya consiguió la clasificación a los playoffs, todavía no tiene asegurada la localía para disputar los octavos de final.

Vélez suma 27 puntos y está en el tercer lugar del grupo A, mientras que Talleres tiene dos unidades menos. Con esta diferencia, la victoria sobre la Lepra es el único resultado que le asegura quedarse en el estadio José Amalfitani en el arranque de la fase de eliminación directa.

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