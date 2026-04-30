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Una cuadra de calle Buenos Aires estará cortada más de un mes por obras de la EPE

Desde el lunes construirán una estación transformadora en Buenos Aires entre Mendoza y San Juan, con interrupción total del tránsito

30 de abril 2026 · 20:51hs
Una cuadra de calle Buenos Aires estará cortada más de un mes por obras de la EPE

La cuadra de Buenos Aires entre Mendoza y San Juan, en el centro de Rosario, permanecerá cortada al tránsito durante más de 30 días por la construcción de una estación transformadora de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

Los trabajos darán comienzo el próximo lunes 4 de mayo y desde la EPE estimaron que las obras se extenderán por aproximadamente un mes y medio, lapso durante el cual se interrumpirá la circulación vehicular excepto para los vecinos, que deberán entrar a contramano por San Juan.

Habrá también desvíos de líneas de colectivos y traslados de paradas, aunque aún no se anunciaron los detalles.

Desde la EPE indicaron que la Estación Transformadora Mendoza contará con tecnología blindada aislada en gas SF6 (GIS), con una instalación de 132 kV. El diseño contempla un simple juego de barras, campos de entrada y salida de cable subterráneo, salidas a transformadores de potencia y un campo de acoplamiento. La incorporación de los dos transformadores de 40 MVA permitirá ampliar la capacidad de respuesta del sistema eléctrico, garantizando mayor confiabilidad y calidad en el servicio.

“Con este movimiento estamos más cerca de poner en marcha una infraestructura que abastecerá directamente a más de 300 mil usuarios y que, sobre todo, fortalecerá el sistema eléctrico de toda Rosario”, indicó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quien junto a la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, participó del operativo para que ingrese el segundo transformador a la nueva estación transformadora.

Rodríguez indicó que “esta obra, postergada durante años, demuestra que con eficiencia y control podemos tener una EPE a la altura de lo que demandan los santafesinos. Es el mandato que nos dio el gobernador Maximiliano Pullaro y hoy lo estamos cumpliendo con resultados concretos”.

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