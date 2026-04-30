La Capital | Verónica Ojeda

Verónica Ojeda estalló en llanto y dijo que los médicos de Maradona son "asesinos"

La expareja de Diego apuntó contra Luque, Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, y afirmó que Matías Morla “es el que dirigía a todos estos secuaces"

30 de abril 2026 · 19:28hs
Verónica Ojeda estalló en llanto y dijo que los médicos de Maradona son asesinos

En el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona en 2020, Verónica Ojeda, expareja del Diez, estalló en llanto al arremeter contra los médicos acusados de no haber velado por la salud del astro futbolístico argentino y contra quien fuera el apoderado, y sostuvo que son "asesinos".

Ojeda apuntó principalmente contra el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, integrantes del equipo médico al cuidado del exfutbolista. En llanto, los calificó de haber manipulado a la familia de Maradona y afirmó que Matías Morla “es el que dirigía a todos estos secuaces, médicos y todo el entorno” del capitán de la selección que conquistó el Mundial de 1986.

>>Leer más: Juicio por la muerte de Maradona: "Yo lo amaba, era mi ídolo", dijo Leopoldo Luque

“Ellos mataron al padre de mi hijo. Mi hijo necesitaba de su papá. Sus abrazos”, dijo Ojeda, quien vivió en pareja con Maradona desde 2005 a 2014 y ya había declarado como testigo en un primer proceso judicial que fue anulado a fines del año pasado.

Maradona falleció de un ataque cardiaco el 25 de noviembre de 2020, mientras cumplía una internación domiciliaria en una casa situada en las afueras de Buenos Aires. Allí el exfutbolista, entonces de 60 años, intentaba recuperarse de una cirugía practicada dos semanas antes en una clínica para removerle un hematoma subdural.

Los siete profesionales de la salud que son enjuiciados cumplieron algún papel en la internación domiciliaria de Maradona. Todos niegan haber procedido negligentemente.

Según Ojeda, Luque y su colegas manipularon a los familiares de Maradona con el fin de eludir cualquier tipo de escrutinio sobre su desempeño médico. “A mí me decían una cosa y a las hijas otras, para que nosotros nunca estemos unidos”, dijo en referencia a Dalma y Gianinna.

En su última declaración ante el tribunal, Luque negó ese proceder y ratificó que la internación domiciliaria “fue la mejor opción”.

“No era el dueño de la salud de Diego como dicen”, acotó el neurocirujano.

"Había un olor terrible"

Los enjuiciados enfrentan la acusación de homicidio simple por dolo eventual, que es cuando el victimario sabe que su conducta puede ocasionar un daño, pese a lo cual continúa con la acción. Se castiga con una pena máxima de 25 años de prisión.

Además de Luque, Cosachov y Díaz, están sentados en el banquillo de los acusados los médicos Nancy Forlini y Pedro Di Spagna, el representante de la empresa que ofrecía el servicio de enfermería Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

La vivienda donde Maradona se recuperaba de la cirugía “era un desastre y no estaba en condiciones ya que había mucha suciedad”, dijo Ojeda. Señaló que Diego no contaba con un baño completo cerca de la habitación en planta baja que ocupaba y tenía un orinal al lado de la cama: “Había un olor terrible, no se podía estar”.

Cuestionó que Cosachov y Luque habían asegurado que la vivienda iba a contar con los instrumentos médicos adecuados pero “no había ni siquiera un aparato para la presión” y a pocos días de su muerte Maradona estaba “totalmente desfigurado, inflamado, enojado, insultaba a todo el mundo y no quería ver a nadie”.

Ver comentarios

Las más leídas

El camino de sacrificio de Jaminton Campaz para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

El camino de sacrificio de Jaminton Campaz para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

El Barco Ciudad de Rosario volverá a navegar impulsado por biodiésel

El Barco Ciudad de Rosario volverá a navegar impulsado por biodiésel

Newells, otra vez fuera de todo, tendrá un extenso parate de casi tres meses para rearmarse

Newell's, otra vez fuera de todo, tendrá un extenso parate de casi tres meses para rearmarse

Tras dos días primaverales, un nuevo frente frío llegará a Rosario

Tras dos días primaverales, un nuevo frente frío llegará a Rosario

Lo último

Verónica Ojeda estalló en llanto y dijo que los médicos de Maradona son asesinos

Verónica Ojeda estalló en llanto y dijo que los médicos de Maradona son "asesinos"

Pese al conflicto en Medio Oriente, la Fifa confirmó que Irán jugará el Mundial 2026

Pese al conflicto en Medio Oriente, la Fifa confirmó que Irán jugará el Mundial 2026

Liga Federal de Básquet: gran triunfo de Central y salen a escena el resto de los rosarinos

Liga Federal de Básquet: gran triunfo de Central y salen a escena el resto de los rosarinos

Insólito recorrido: acusado de robar $3 millones en la catedral de Venado Tuerto cayó en el casino

El sospechoso, oriundo de La Rioja, fue detenido por la PDI en el City Center tras ser identificado por cámaras de seguridad
Insólito recorrido: acusado de robar $3 millones en la catedral de Venado Tuerto cayó en el casino
Se enfría el clima y se calientan las boletas: Litoral Gas sube la tarifa
La Ciudad

Se enfría el clima y se calientan las boletas: Litoral Gas sube la tarifa

Videollamadas extorsivas desde Piñero: imputan a un preso y a su madre
Policiales

Videollamadas extorsivas desde Piñero: imputan a un preso y a su madre

Tras dos días primaverales, un nuevo frente frío llegará a Rosario
la ciudad

Tras dos días primaverales, un nuevo frente frío llegará a Rosario

La CGT Rosario duda del camino judicial por la reforma laboral
Economía

La CGT Rosario duda del camino judicial por la reforma laboral

La elite empresaria se encierra en el Llao Llao y espera a Milei
Política

La elite empresaria se encierra en el Llao Llao y espera a Milei

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El camino de sacrificio de Jaminton Campaz para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

El camino de sacrificio de Jaminton Campaz para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

El Barco Ciudad de Rosario volverá a navegar impulsado por biodiésel

El Barco Ciudad de Rosario volverá a navegar impulsado por biodiésel

Newells, otra vez fuera de todo, tendrá un extenso parate de casi tres meses para rearmarse

Newell's, otra vez fuera de todo, tendrá un extenso parate de casi tres meses para rearmarse

Tras dos días primaverales, un nuevo frente frío llegará a Rosario

Tras dos días primaverales, un nuevo frente frío llegará a Rosario

Jorge Valdano postuló a un ex-Newells y bajó a otro para dirigir al poderoso Real Madrid

Jorge Valdano postuló a un ex-Newell's y bajó a otro para dirigir al poderoso Real Madrid

Ovación
Liga Federal de Básquet: gran triunfo de Central y salen a escena el resto de los rosarinos
Ovación

Liga Federal de Básquet: gran triunfo de Central y salen a escena el resto de los rosarinos

Liga Federal de Básquet: gran triunfo de Central y salen a escena el resto de los rosarinos

Liga Federal de Básquet: gran triunfo de Central y salen a escena el resto de los rosarinos

La ACTC volvería a Rosario con la TC Pick Up y toma impulso el Turismo Carretera

La ACTC volvería a Rosario con la TC Pick Up y toma impulso el Turismo Carretera

Un futbolista iba en moto, chocó contra unos caballos y murió

Un futbolista iba en moto, chocó contra unos caballos y murió

Policiales
Videollamadas extorsivas desde Piñero: imputan a un preso y a su madre
Policiales

Videollamadas extorsivas desde Piñero: imputan a un preso y a su madre

Tráfico de armas: cae red de usuarios, armeros y exempleados de Renar

Tráfico de armas: cae red de usuarios, armeros y exempleados de Renar

Le robaron cuando buscaba a un pasajero de Uber y atrapó al ladrón en dos horas

Le robaron cuando buscaba a un pasajero de Uber y atrapó al ladrón en dos horas

No encontraron signos de violencia en la mujer hallada sin vida en su departamento

No encontraron signos de violencia en la mujer hallada sin vida en su departamento

La Ciudad
Se enfría el clima y se calientan las boletas: Litoral Gas sube la tarifa
La Ciudad

Se enfría el clima y se calientan las boletas: Litoral Gas sube la tarifa

Tras dos días primaverales, un nuevo frente frío llegará a Rosario

Tras dos días primaverales, un nuevo frente frío llegará a Rosario

Una huelga de trabajadores en Chicago que terminó en masacre e hizo historia

Una huelga de trabajadores en Chicago que terminó en masacre e hizo historia

Concurso de escultura por la prevención del cáncer: quiénes pueden participar

Concurso de escultura por la prevención del cáncer: quiénes pueden participar

Juego online en menores: la app oficial ya tiene mil descargas en 48 horas

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Juego online en menores: la app oficial ya tiene mil descargas en 48 horas

Otro frente judicial para un exasesor de Cofyrco: ahora lo acusan por tres estafas
POLICIALES

Otro frente judicial para un exasesor de Cofyrco: ahora lo acusan por tres estafas

No encontraron signos de violencia en la mujer hallada sin vida en su departamento
POLICIALES

No encontraron signos de violencia en la mujer hallada sin vida en su departamento

El Barco Ciudad de Rosario volverá a navegar impulsado por biodiésel

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario volverá a navegar impulsado por biodiésel

Gremios de Rosario marchan por salarios y rechazan la reforma laboral
Economía

Gremios de Rosario marchan por salarios y rechazan la reforma laboral

Feriado del 1° de Mayo: se adelanta la recolección ya que el viernes no habrá
LA CIUDAD

Feriado del 1° de Mayo: se adelanta la recolección ya que el viernes no habrá

Intento de robo en Baigorria: cómo está el hombre amputado con un machete
Policiales

Intento de robo en Baigorria: cómo está el hombre amputado con un machete

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y una máxima de 23º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y una máxima de 23º

El gobierno nacional asistirá a los santafesinos por la inundaciones
Política

El gobierno nacional asistirá a los santafesinos por la inundaciones

Concurso de escultura por la prevención del cáncer: quiénes pueden participar
La Ciudad

Concurso de escultura por la prevención del cáncer: quiénes pueden participar

Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos presos con sus bandas
Policiales

Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos presos con sus bandas

Cronograma de pago de los haberes de abril para trabajadores estatales
La Ciudad

Cronograma de pago de los haberes de abril para trabajadores estatales

El gobierno aprobó un nuevo reglamento para residencias médicas: los cambios
Salud

El gobierno aprobó un nuevo reglamento para residencias médicas: los cambios

Taller gratuito de automaquillaje para mujeres en tratamiento oncológico
La Ciudad

Taller gratuito de automaquillaje para mujeres en tratamiento oncológico

Presentaron en Rosario el libro que reúne las cartas inéditas del Papa Francisco

Por Silvia Carafa
La Ciudad

Presentaron en Rosario el libro que reúne las cartas inéditas del Papa Francisco

Explotación sexual infantil: imputan a sospechosos de integrar red internacional
POLICIAL

Explotación sexual infantil: imputan a sospechosos de integrar red internacional

Banco Piano deberá pagar $81 millones por descuentos indebidos a una jubilada
La Ciudad

Banco Piano deberá pagar $81 millones por descuentos indebidos a una jubilada

Todo vacante en el Quini 6: solamente el Revancha tiene un pozo de $3.500 millones
Información General

Todo vacante en el Quini 6: solamente el Revancha tiene un pozo de $3.500 millones

YPF aumentó sus combustibles a menos de un mes de congelar los precios
La Ciudad

YPF aumentó sus combustibles a menos de un mes de congelar los precios

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima
Policiales

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima