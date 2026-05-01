Central: Almirón evalúa si rota a las principales espadas ofensivas para recibir a Tigre

Central cierra la fase regular del Apertura el domingo ante Tigre en el Gigante. Ya está clasificado a playoffs y podría haber varios cambios en el equipo

En referencia al cotejo del domingo, a las 16, ante Tigre, el DT de Central , Jorge Almirón, podría apelar a la rotación de jugadores, en especial de mitad de cancha hacia adelante. Allí podrían descansar Ángel Di María y Jaminton Campaz, dos baluartes del ataque que casi son irreemplazables.

Mientras que Julián Fernández está tocado desde lo físico y no sería extraño que tampoco sea exigido frente a Tigre, lo mismo que Gaspar Duarte. Y en este lote de jugadores podría incluirse también a Enzo Giménez.

En tanto, continuando por el ataque canalla, habrá que ver si en la delantera sigue Alejo Veliz o lo reemplaza Enzo Copetti entre los titulares.

La zaga canalla también podría alterarse

En cuanto a la defensa, habrá que aguardar si Almirón sostiene de entrada a Gastón Ávila e Ignacio Ovando, o le da rodaje a Facundo Mallo, Carlos Quintana o Luca Raffin. Y si Alexis Soto es alternativa a Agustín Sández en el lateral izquierdo.

Mientras que en la mitad de la cancha podría jugar Franco Ibarra, que estará ausente del próximo duelo copero por haber llegado a las tres amarillas. Su ladero podría ser Federico Navarro, que sumó minutos ante Universidad Central. Y otro que podría meterse en el equipo es Guillermo Pol Fernández.

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El arco entre Broun y Ledesma

Y otra incógnita está en el arco entre la continuidad de Jeremías Ledesma y la oportunidad de que rote con Jorge Broun.

Por su parte, entre los juveniles que estarían a disposición podrían mencionarse a Elías Verón, Leonardo Ríos, Lucas Ramos, Santiago Segovia y Marcelo Cabrera.

Este sábado será la última práctica y luego se conocerán los concentrados para enfrentar el domingo a Tigre en el Gigante.