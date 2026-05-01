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Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos

Dos de las personas demoradas son menores de edad y en los procedimientos también se incautaron armas de fuego, municiones y un auto con pedido de captura

1 de mayo 2026 · 16:46hs
Los allanamientos se dieron tras investigaciones a cargo de la PDI tras denuncias al 911 por presunta venta de drogas en la zona.

Los allanamientos se dieron tras investigaciones a cargo de la PDI tras denuncias al 911 por presunta venta de drogas en la zona.

Tres allanamientos realizados en la zona sur de Rosario por la Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con grupos tácticos de la Policía provincial, dejaron un saldo de ocho personas aprehendidas, dos de ellas menores de edad. Se secuestraron drogas, armas de fuego, municiones y hasta un auto con pedido de captura.

Los procedimientos, ordenados por la fiscal Alejandra Raigal, de la Unidad Especializada en Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se dieron en el marco de una causa por microtráfico en barrio La Cariñosa. Precisamente, en Vicente Medina al 4800, en la misma calle pero a la altura del 4900 y en la intersección de Vicente Medina y Lamadrid.

Durante el operativo, los agentes incautaron cocaína, marihuana, armas de fuego, municiones, balanza de precisión, teléfonos celulares, dinero en efectivo y hasta un automóvil que tenía pedido de secuestro.

Aprehensiones en zona sur

El parte difundido por el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial indica que efectivos de la División Microtráfico de la PDI secuestró, en los procedimientos, 138 envoltorios de cocaína (que representaron, en su conjunto, 49,9 gramos), un trozo de cocaína (59 gramos), marihuana en distintos procesos (1,412 kilogramo), dos revólveres calibre 38, municiones de distintos calibres, ocho teléfonos celulares, una balanza de precisión, una motocicleta y un automóvil Volkswagen Bora con pedido de captura.

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Parte del material incautado en los allanamientos en zona sur.

Parte del material incautado en los allanamientos en zona sur.

Como resultado de los allanamientos, fueron aprehendidas seis personas mayores: Rodolfo Valentín G. (30), Cristian Omar V. (33), Sergio V. (45), Claudio Ernesto C. (41), María Soledad M. (32) y Alexis V. (32). Además, también hubo dos adolescentes demorados, de 14 y 15 años, que fueron trasladados a la Comisaría 16ª y puestos a disposición de la justicia de menores.

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Desde el gobierno provincial señalaron que los operativos surgieron de tareas investigativas realizadas por efectivos de la PDI tras denuncias al 911, que daban cuenta de presuntas maniobras vinculadas a la comercialización de estupefacientes en la zona.

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