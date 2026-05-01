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Asociación Rosarina de Fútbol: Unión de Álvarez festeja su 105º aniversario

La entidad rojinegra fue fundada el 1º de mayo de 1921. Unión de Álvarez se transformó en una de las instituciones más importante del sur santafesino

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

1 de mayo 2026 · 20:33hs
Unión de Álvarez. El equipo dirigido por César Gáspari que participa en la Rosarina y Copa Santa Fe. Los rojinegros cumplen 105 años de vida. 

Unión de Álvarez. El equipo dirigido por César Gáspari que participa en la Rosarina y Copa Santa Fe. Los rojinegros cumplen 105 años de vida. 
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Un día como hoy pero de 1921 se fundó el Club Átlético Unión y Sociedad Italiana de Álvarez y este 1º de Mayo del 2026, la prestigiosa institución del sur santafesino está cumpliendo 105 años de vida. Unión de Álvarez es cuna de grandes jugadores, participa en la Asociación Rosarina de Fútbol y es presidida por Fiorela Martinelli.

“Estamos cumpliendo 105 años de historia, con un crecimiento permanente, con aproximadamente mil chicos que pasan de forma continua por nuestras instalaciones. Contamos con el fútbol de primera división, masculino y femenino, las inferiores e infantiles que participan en la Asociación Rosarina de Fútbol. También hay actividades como vóley, básquet, tenis, hockey y bochas. Además tenemos actividades culturales como tela y danzas. El creciendo es permanentemente", dijo Fiorella Martinelli, presidenta de Unión de Álvarez

Unión de Álvarez dirigido por César Gáspari

Los rojinegros lograron dos ascensos (1997 y 2009), conquistó en tres oportunidades la Copa Hermenegildo Ivancich (97/2013 y 2017) y en la misma temporada de la mano del experimentado entrenador César Gáspari se quedó por primera vez con el torneo Gobernador Luciano Molinas.

Actualmente, la primera división de nuevo es dirigida por César Gáspari, el técnico lleva más de una década en el cargo, compite en la Rosarina y desde el domingo 3 de mayo comenzará a transitar la Copa Santa Fe 2026.

>>Leer más: El paso de Central por Venezuela fue con un salto inmenso en la Copa Libertadores

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Nuevas obras

En el presente año, el club inauguró el nuevo gimnasio cubierto. El proyecto contó con la asistencia técnica del arquitecto y actual jugador de primera división, Emiliano Bonomelli. El constructor fue Alexis Ojeda Morales y su equipo de albañiles.

El gimnasio cuenta con piso de alto tránsito, equipamiento técnico y máquinas para todo tipo de ejercitación para socios del club, y para el complemento físico de los deportistas de todas las disciplinas del club.

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Atendidos por profesionales

La atención es de lunes a sábado, con el desarrollo de rutinas generales y específicas, más el asesoramiento y asistencia diaria en las mismas. Está a cargo de los profesores Guillermina Borgherini, Ray Pinto y Ludmila Martínez.

Fotos de otras actividades

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