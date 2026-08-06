Ley de tierras: Sturzenegger lamentó el retiro del capítulo de extranjerización

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado sostuvo que “se trataba de elegir entre el miedo y la prosperidad”

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , se lamentó este jueves porque el capítulo de la extranjerización de tierras, uno de los puntos más importantes del proyecto del cual es el autor intelectual, fue dado de baja como consencuencia de la falta de adhesión entre los aliados.

Sturzenegger señaló que “se trataba de elegir entre el miedo y la prosperidad” . Lo hizo a través de una publicación en su cuenta personal de la red social X sobre el proyecto que se está tratando en el Senado .

En ese sentido, al conocer el acuerdo que llevó adelante con su firma el gobernador de la provincia de San Juan, Marcelo Orrego , con la empresa minera Vicuña, la cual inyectará 250 millones de dólares en inversiones en obras de infraestructura, Sturzenegger relacionó ese anuncio con las modificaciones impulsadas por la Casa Rosada en la ley de glaciares.

Felicitaciones @DrMarceloOrrego. Vilipendiaron los cambios a la Ley de Glaciares q hoy derrama prosperidad. Quizás no hay conciencia q el capítulo de la ley de tierras hubiera permitido esto mismo, pero en todo el país. Se trataba de elegir entre el miedo y la prosperidad. https://t.co/CUW3HtY8S2 — Fede Sturzenegger (@fedesturze) August 6, 2026

Al respecto, dijo: “Felicitaciones, Orrego. Vilipendiaron los cambios a la ley de glaciares que hoy derraman prosperidad. Quizás no hay conciencia de que el capítulo de la ley de tierras hubiera permitido eso mismo, pero en todo el país”.

Sturzenegger se había resistido a las modificaciones que la senadora libertaria Patricia Bullrich había planteado y negociado con la oposición.

Por eso, el funcionario fue receptor de críticas internas tras el revés del gobierno de Javier Milei en el Congreso.