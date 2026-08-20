"Algo pasó": el recuerdo de la selección argentina sobre la final del Mundial 2026

La cuenta oficial de la Albiceleste compartió un video a un mes de la derrota ante España en la Copa del Mundo, dejando atrás las teorías conspirativas

El dolor de la derrota por 1 a 0 de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 sigue presente y, a un mes del partido que entregó la segunda estrella a la Roja, la cuenta oficial de la Albiceleste publicó un video emotivo en sus redes sociales, bajo el lema de “Algo pasó” .

La floja actuación del equipo dirigido por Lionel Scaloni en Nueva Jersey abrió paso a una marea de teorías conspirativas que señalaban que hechos desconocidos habían incidido en el resultado de la final. Por eso, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sentó su postura y desactivó los rumores .

“Hace un mes, algo pasó. Pasó lo que muchos no querían que pase, que Argentina jugara otra vez una final. Y eso pasó, aunque muchos lo quieran pasar por alto” , comenzó el relato junto a las imágenes del pasado domingo 19 de julio.

Con este video, la AFA le agradeció a los jugadores de la selección argentina por “nunca dejar de intentarlo” y por haber llegado una vez más al partido más importante, la final de la Copa del Mundo , más allá de no haber logrado quedarse con la cuarta estrella.

#SelecciónMayor Un mes para tener claro que nunca vamos a dejar de intentarlo. pic.twitter.com/pRRebnqO7s — Selección Argentina (@Argentina) August 19, 2026

El video de la selección argentina

“Pasó que dimos vuelta todos los partidos que fuimos pasando, que pasamos a la historia, dejando afuera a Inglaterra en una semifinal. Pero, ¿sabés qué más pasó? Que este grupo llegó con el objetivo de regalarle a los argentinos otra final”, remarcó el relato del video, y destacó que “por más campaña anti-Argentina que haya pasado” la selección logró “llegar igual”.

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“Por eso cuando alguien te diga que algo pasó, vos decile que sí. Pasó que hubo un equipo que dejó todo para ganar. Que peleó hasta el final con la frente en alto, que nunca bajó los brazos y, aunque ganó todo lo que jugó, esta vez le tocó perder. Y eso podía pasar”, enfatizó.

De la misma manera, el relato lanzó un guiño a Lionel Messi, que cerró su camino en los mundiales, y concluyó: “Como dice Scaloni: “El rival también juega”. Pero lo más importante, ¿sabés cuándo pasó? Sobre el final. Porque las lágrimas de nuestro capitán nos volvieron a enseñar que se puede ganar o perder, pero lo que no se puede, pase lo que pase, es dejar de intentar. Siempre con vos Argentina”.