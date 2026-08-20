La Capital | Ovación | selección argentina

"Algo pasó": el recuerdo de la selección argentina sobre la final del Mundial 2026

La cuenta oficial de la Albiceleste compartió un video a un mes de la derrota ante España en la Copa del Mundo, dejando atrás las teorías conspirativas

20 de agosto 2026 · 14:54hs
Google Seguir a La Capital en Google
Lionel Messi disputó su último Mundial con la selección argentina en 2026.

AP

Lionel Messi disputó su último Mundial con la selección argentina en 2026.

El dolor de la derrota por 1 a 0 de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 sigue presente y, a un mes del partido que entregó la segunda estrella a la Roja, la cuenta oficial de la Albiceleste publicó un video emotivo en sus redes sociales, bajo el lema de “Algo pasó”.

La floja actuación del equipo dirigido por Lionel Scaloni en Nueva Jersey abrió paso a una marea de teorías conspirativas que señalaban que hechos desconocidos habían incidido en el resultado de la final. Por eso, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sentó su postura y desactivó los rumores.

“Hace un mes, algo pasó. Pasó lo que muchos no querían que pase, que Argentina jugara otra vez una final. Y eso pasó, aunque muchos lo quieran pasar por alto”, comenzó el relato junto a las imágenes del pasado domingo 19 de julio.

Con este video, la AFA le agradeció a los jugadores de la selección argentina por “nunca dejar de intentarlo” y por haber llegado una vez más al partido más importante, la final de la Copa del Mundo, más allá de no haber logrado quedarse con la cuarta estrella.

El video de la selección argentina

“Pasó que dimos vuelta todos los partidos que fuimos pasando, que pasamos a la historia, dejando afuera a Inglaterra en una semifinal. Pero, ¿sabés qué más pasó? Que este grupo llegó con el objetivo de regalarle a los argentinos otra final”, remarcó el relato del video, y destacó que “por más campaña anti-Argentina que haya pasado” la selección logró “llegar igual”.

>> Leer más: Bitácora Mundialista: trabajadores de prensa de Rosario cuentan cómo cubrieron el Mundial 2026

“Por eso cuando alguien te diga que algo pasó, vos decile que sí. Pasó que hubo un equipo que dejó todo para ganar. Que peleó hasta el final con la frente en alto, que nunca bajó los brazos y, aunque ganó todo lo que jugó, esta vez le tocó perder. Y eso podía pasar”, enfatizó.

De la misma manera, el relato lanzó un guiño a Lionel Messi, que cerró su camino en los mundiales, y concluyó: “Como dice Scaloni: “El rival también juega”. Pero lo más importante, ¿sabés cuándo pasó? Sobre el final. Porque las lágrimas de nuestro capitán nos volvieron a enseñar que se puede ganar o perder, pero lo que no se puede, pase lo que pase, es dejar de intentar. Siempre con vos Argentina”.

Noticias relacionadas
maradona, messi y el poder global de la albiceleste

Maradona, Messi y el poder global de la albiceleste

Lionel Messi y su familia partieron este martes por la noche desde el aeropuerto de Fisherton rumbo a Miami.

Tras su breve estadía en Rosario, Lionel Messi volvió a Miami junto a su familia

Juan Sforza se formó y jugó en la primera de Newells, pasó por Vasco da Gama y ahora está en Talleres.

Un ex-Newell's colgado por Sampaoli vuelve a entrenar con el plantel por decisión del club

Corinthians ya quedó eliminado tres veces en octavos de final de la Libertadores definiendo en el Neo Química Arena. Hoy juega allí contra Central.

Central en los octavos de la Copa: la historia negra de Corinthians en su estadio

Ver comentarios

Las más leídas

Con el Quini 6 vacante, dos santafesinos celebraron en el Siempre Sale

Con el Quini 6 vacante, dos santafesinos celebraron en el Siempre Sale

El rosarino que juega en el ascenso y se destaca por golazos a equipos de primera

El rosarino que juega en el ascenso y se destaca por golazos a equipos de primera

El Barco Ciudad de Rosario amarrará en noviembre en la Terminal Fluvial

El Barco Ciudad de Rosario amarrará en noviembre en la Terminal Fluvial

¿Central o Corinthians?: el técnico de Estudiantes dijo contra quién prefiere jugar en cuartos de final

¿Central o Corinthians?: el técnico de Estudiantes dijo contra quién prefiere jugar en cuartos de final

Lo último

Sin acuerdo, se demora la discusión de la ley electoral de Santa Fe

Sin acuerdo, se demora la discusión de la ley electoral de Santa Fe

Avanza el gasoducto de la ruta 34, un paso clave en el centro y sur provincial

Avanza el gasoducto de la ruta 34, un paso clave en el centro y sur provincial

Cerimedo dijo que con Beller tenía una relación de amistad y negó participación en el ataque

Cerimedo dijo que con Beller tenía una relación de amistad y negó participación en el ataque

Milei hizo una fuerte defensa del modelo económico y atacó a "empresarios prebendarios"

El presidente celebró la baja de la inflación mayorista y respaldó el programa de desregulaciones impulsado por el ministro Sturzenegger

Milei hizo una fuerte defensa del modelo económico y atacó a empresarios prebendarios
La canasta básica se acelera en Rosario: cuánto necesitó una familia para no ser pobre
Economía

La canasta básica se acelera en Rosario: cuánto necesitó una familia para no ser pobre

Belgrano Cargas: luz verde a una privatización que pega en el corazón de Santa Fe
Economía

Belgrano Cargas: luz verde a una privatización que pega en el corazón de Santa Fe

El Barco Ciudad de Rosario amarrará en noviembre en la Terminal Fluvial

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario amarrará en noviembre en la Terminal Fluvial

Rechazaron la indemnización que pedía la familia de Sergio Denis y señalaron que la culpa de la muerte fue del cantante
Información General

Rechazaron la indemnización que pedía la familia de Sergio Denis y señalaron que "la culpa" de la muerte fue del cantante

Un nene de 6 años murió en San Justo y detuvieron a su madre: ¿qué pasó tras la denuncia?
Policiales

Un nene de 6 años murió en San Justo y detuvieron a su madre: ¿qué pasó tras la denuncia?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Con el Quini 6 vacante, dos santafesinos celebraron en el Siempre Sale

Con el Quini 6 vacante, dos santafesinos celebraron en el Siempre Sale

El rosarino que juega en el ascenso y se destaca por golazos a equipos de primera

El rosarino que juega en el ascenso y se destaca por golazos a equipos de primera

El Barco Ciudad de Rosario amarrará en noviembre en la Terminal Fluvial

El Barco Ciudad de Rosario amarrará en noviembre en la Terminal Fluvial

¿Central o Corinthians?: el técnico de Estudiantes dijo contra quién prefiere jugar en cuartos de final

¿Central o Corinthians?: el técnico de Estudiantes dijo contra quién prefiere jugar en cuartos de final

Armando Méndez se fue a Paraguay y le abre un cupo a Newells para reforzarse

Armando Méndez se fue a Paraguay y le abre un cupo a Newell's para reforzarse

Ovación
Central en los octavos de la Copa: la historia negra de Corinthians en su estadio

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central en los octavos de la Copa: la historia negra de Corinthians en su estadio

Central en los octavos de la Copa: la historia negra de Corinthians en su estadio

Central en los octavos de la Copa: la historia negra de Corinthians en su estadio

Central se juega todo en Brasil para mantener viva su gran ilusión de la Copa Libertadores

Central se juega todo en Brasil para mantener viva su gran ilusión de la Copa Libertadores

El rosarino que juega en el ascenso y se destaca por golazos a equipos de primera

El rosarino que juega en el ascenso y se destaca por golazos a equipos de primera

Policiales
Quedó preso por asesinato un hombre detenido en un control vehicular de rutina
Policiales

Quedó preso por asesinato un hombre detenido en un control vehicular de rutina

Un nene de 6 años murió en San Justo y detuvieron a su madre: ¿qué pasó tras la denuncia?

Un nene de 6 años murió en San Justo y detuvieron a su madre: ¿qué pasó tras la denuncia?

Aumentan la recompensa por el caso de la nena que murió por una bala perdida

Aumentan la recompensa por el caso de la nena que murió por una bala perdida

Trabajadores de farmacias reclamaron seguridad tras el femicidio ocurrido en un local

Trabajadores de farmacias reclamaron seguridad tras el femicidio ocurrido en un local

La Ciudad
El sol vuelve por un rato, aunque con una abrupta caída en las temperaturas
La Ciudad

El sol vuelve por un rato, aunque con una abrupta caída en las temperaturas

La Municipalidad lanzó una diplomatura en gestión para sus equipos de salud

La Municipalidad lanzó una diplomatura en gestión para sus equipos de salud

Bares americanos: avanza la norma que permite desatornillar mesas y sillas del piso

Bares americanos: avanza la norma que permite desatornillar mesas y sillas del piso

Rosario para jóvenes: los mejores planes para hacer con amigos o pareja

Rosario para jóvenes: los mejores planes para hacer con amigos o pareja

Cuánto falta para el próximo feriado y cuántos findes largos quedan en 2026
Información General

Cuánto falta para el próximo feriado y cuántos findes largos quedan en 2026

Avanza la licitación para la renovación integral del parque Oeste
La Ciudad

Avanza la licitación para la renovación integral del parque Oeste

San Justo: investigan la muerte de un niño de 6 años y detienen a la madre
Policiales

San Justo: investigan la muerte de un niño de 6 años y detienen a la madre

El tiempo en Rosario: jueves cambiante, con posibles lluvias y también algo de sol
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves cambiante, con posibles lluvias y también algo de sol

El municipio comprará 4.180 contenedores de carga lateral y trasera
La Ciudad

El municipio comprará 4.180 contenedores de carga lateral y trasera

SONDA: tecnología para ciudades que entienden y responden a sus ciudadanos
Novedades

SONDA: tecnología para ciudades que entienden y responden a sus ciudadanos

Cinco trucos para acelerar un celular viejo y hacerlo rendir como nuevo
Tecnología

Cinco trucos para acelerar un celular viejo y hacerlo rendir como nuevo

Con el Quini 6 vacante, dos santafesinos celebraron en el Siempre Sale
Información General

Con el Quini 6 vacante, dos santafesinos celebraron en el Siempre Sale

Un policía fuera de servicio murió tras un siniestro vial en la zona sur de Rosario
Policiales

Un policía fuera de servicio murió tras un siniestro vial en la zona sur de Rosario

El triángulo perfecto: una trieja de santafesinos se casó en Uruguay
La Región

"El triángulo perfecto": una "trieja" de santafesinos se casó en Uruguay

La ilusión de Central levantó vuelo: viajó a San Pablo por un paso más en la Libertadores

Por Elbio Evangeliste
Ovación

La ilusión de Central levantó vuelo: viajó a San Pablo por un paso más en la Libertadores

El rosarino que juega en el ascenso y se destaca por golazos a equipos de primera
Ovación

El rosarino que juega en el ascenso y se destaca por golazos a equipos de primera

Insólita explicación de Francisco Adorni sobre su declaración jurada
Política

Insólita explicación de Francisco Adorni sobre su declaración jurada

Ley electoral: Unidos y la oposición negocian hasta último momento los cambios
Politica

Ley electoral: Unidos y la oposición negocian hasta último momento los cambios

El gobierno llamó a licitación para concesionar el ferrocarril Belgrano Cargas
Economía

El gobierno llamó a licitación para concesionar el ferrocarril Belgrano Cargas

Pedirán seis meses de prisión preventiva para Cerimedo por el ataque a su expareja
Información General

Pedirán seis meses de prisión preventiva para Cerimedo por el ataque a su expareja

Baleó a un policía que se salvó y lo condenaron a 16 años de prisión
Policiales

Baleó a un policía que se salvó y lo condenaron a 16 años de prisión

Según la UCA, 5 de cada 10 menores de edad son pobres o indigentes: No sorprende
La Ciudad

Según la UCA, 5 de cada 10 menores de edad son pobres o indigentes: "No sorprende"

El consumo de carne vacuna cayó 12 % en lo que va del año en Argentina
Economía

El consumo de carne vacuna cayó 12 % en lo que va del año en Argentina

Anuncian prometedores resultados de una vacuna contra el cáncer de piel
Información General

Anuncian prometedores resultados de una vacuna contra el cáncer de piel