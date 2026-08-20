Políticos en redes: el reencuentro PRO, el ChumpiChe y la placa de Crónica

El nuevo espacio de La Capital, Políticos en redes, busca mostrar y analizar algunos contenidos de redes sociales de los políticos

Reels, fotos, posicionamientos en Instagram, en X y Facebook, hasta en YouTube Shorts. Los políticos suman y suman contenidos a sus redes sociales, un espacio disponible donde saben que está la conversación pública, y donde pueden acercarse y conectar.

Cada uno tiene su estilo y sus usos. Algunos son más osados, otros clásicos. Algunos inoportunos, otros oportunistas. Lo cierto es que buscan adaptarse a los tiempos que corren y a veces quedan expuestos. En Políticos en red, repasamos publicaciones y las filtramos con algo de análisis político y su comidilla.

Los Juegos Suramericanos volvieron a unir a Gisela Scaglia , presidenta del PRO, y a Federico Angelini , quien dejó el gobierno de Javier Milei en el Ministerio de Seguridad, para desembarcar en la Secretaría de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.

En el video de Instagram, Scaglia presenta el microestadio Invencible y Angelini se suma luego, como un dúo de cantantes pero sin tanta melodía. Después de un distanciamiento largo, el acercamiento termina siendo forzado, pero conveniente. De hecho parece un mensaje interno para el PRO para ir alistándose sin fisuras. "Vamos muy bien", se convencen en el sector del angelinismo sobre el vínculo.

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Angelini demuestra mucha actividad en redes desde los operativos en seguridad hasta la búsqueda de ropa en la feria Rosario Outlet, todo un abanico para el posicionamiento para su postulación a intendente de Rosario.

Mientras que la actual diputada también mueve sus redes con contenidos variados, desde actos de la gestión de Pullaro (a la cual no pertenece técnicamente), la exposición en la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados por el proyecto para ampliar las competencias provinciales en materia de estupefacientes, hasta recorridas por exposiciones, como la de Vendado Tuerto, donde besó a un chivo y dijo que es su nuevo amor. Pero en materia política no la tiene tan romántica.

En el PRO descuentan que Scaglia es la elegida para ir a la fórmula con Pullaro nuevamente por la gobernación, pero tiene una piedra en su zapato: la iniciativa del socialismo en la reforma electoral para permitir más de una precandidatura a vicegobernador en la boleta a gobernador, de modo que la lista ganadora defina finalmente al compañero de fórmula.

Es decir, le disputan la vicegobernación y, por ende, la presidencia del Senado. Hoy el socialismo preside Diputados, pero a partir de la implementación del sistema D'Hont para el reparto de bancas de esa cámara, no tiene asegurada su continuidad.

Al respecto, el rosarino Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados de la Nación, denunció en X, con una placa roja al estilo Crónica TV que la propuesta que sumaron al dictamen es un "Escándalo". Además le envió un mensaje a los viejos socios del Frente Progresista, hoy en Unidos: "Se escandalizaban con la Ley de Lemas".

En Santa Fe se escandalizaban con la Ley de Lemas.



Y hoy quieren aprobar una ley electoral que le permitirá a un candidato a gobernador ir con varios candidatos a vicegobernadores en las PASO.



Un escándalo. Una vergüenza.



Y muchos miran para el costado como perro que tumbó la… pic.twitter.com/CUPfYOC9RH — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) August 20, 2026

Martínez también cuestionó al intendente de Funes, Rolvider Santacroce, por haberse referido a su espacio como "(Agustín) Rossi y su pandilla". El intendente promueve la Red de Acción e Identidad Santafesina (RAIS) como un espacio que competirá a gobernador dentro del PJ y fiel a su estilo tira para todos lados.

Se mueve en ese sentido y con mucha actividad en redes donde se lo vio celebrando los 151 años de la ciudad, inaugurando un enorme hotel de lujo y hasta un lavadero automático de autos, una actividad sin dudas prometedora en Funes, sobre todo por su alta gama.

El Chumpi Che

El exdiputado, exconcejal, exrugbier, y ex-PRO, Gabriel Chumpitaz, sigue con su cruzada contra el Che Guevara cuya imagen simbólica entiende que representa la "oscuridad y decadencia". Por eso presentó formalmente un proyecto en la Intendencia para que se retiren las imágenes de la ciudad y cambiarle el día a día a los rosarinos.

"Ahora le toca al Concejo y al intendente decidir de qué lado quieren estar: del pasado y la oscuridad o de una Rosario del futuro", dice quien supo jugar al rugby, casualmente como el Che Guevara.

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El libertario Juan Pedro Aleart, quien asumió como concejal de Rosario por primera vez en diciembre, sumó una placa donde le otorga la medalla de la baja de homicidios en Rosario al gobierno libertario, sin apenas mención al trabajo conjunto con el gobierno de Santa Fe. "Seguimos bajando los homicidios. La firme decisión del Presidente Milei y la doctrina de Pato Bullrich lograron la tasa de homicidios más baja de nuestra historia". Un mensaje más en la disputa, apaciguada, por el crédito del éxito.