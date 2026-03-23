Javier Milei publicó un mensaje sobre la "traición" y crecen las especulaciones en el gobierno

El presidente compartió una frase sugestiva en redes desde Olivos, en medio de internas y dudas sobre la continuidad de Manuel Adorni

El presidente Javier Milei volvió a generar ruido político este lunes al publicar un sugestivo mensaje sobre la “traición” en sus redes sociales , en medio de las tensiones internas que atraviesan al gobierno.

Desde la quinta de Olivos, donde permaneció durante toda la jornada, el mandatario compartió una historia de Instagram con una frase que rápidamente despertó interpretaciones: “La traición nunca viene del enemigo... sino de alguien que supo ganarse tu confianza”, reposteó desde la cuenta @culturaconlectura.

El mensaje se difundió en un contexto sensible para la Casa Rosada, marcado por versiones sobre el futuro del vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya continuidad es motivo de especulación dentro del oficialismo.

Durante la jornada, Milei no asistió a la Casa Rosada y el Gobierno tampoco difundió su agenda oficial para los próximos días. La actividad fue reducida en Balcarce 50, en la antesala del feriado del 24 de marzo, mientras crecen las tensiones internas.

En paralelo, Adorni se mantuvo sin contacto con la prensa, lo que alimentó aún más las versiones sobre posibles cambios en el gabinete. Según trascendió, cualquier definición sobre su continuidad dependerá exclusivamente del presidente y de su hermana, Karina Milei.

Un mensaje que abre lecturas

La publicación del presidente no pasó desapercibida ni dentro ni fuera del oficialismo. En el entorno gubernamental evitaban hacer interpretaciones públicas, pero admitían en privado que el mensaje generó inquietud.

También desde la oposición siguieron de cerca el posteo. Algunos dirigentes lo vincularon con el clima interno y con recientes controversias, como el caso $LIBRA y los cuestionamientos por viajes oficiales, que incrementaron la desconfianza dentro del espacio.

La última aparición pública de Milei había sido el sábado en Budapest, donde participó de la cumbre conservadora CPAC y se reunió con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Tras su regreso al país el domingo, el mandatario se mantuvo en la residencia de Olivos.