El diputado nacional Felipe Solá reveló que el martes pasado se reunió con Cristina Kirchner y ratificó que será candidato presidencial en 2019. A la vez, el exgobernador bonaerense hizo un llamado a la unidad del panperonismo.

"Iría a una interna con Cristina. Le digo a usted, ahora puedo decirlo, que tuve dos reuniones con Cristina. La última la tuve esta semana, el martes. Volví a no preguntarle si sería candidata, eso no se pregunta. Es como preguntarle a un tipo casado si tiene novia, salvo que sean muy amigos, no hay que preguntar eso", relató Solá, en un tramo de la entrevista con La Capital, que será publicada, completa, el domingo próximo.





"Le dije a Cristina que yo consideraba que era importante mantener mi candidatura, y no que tuviéramos todos que ir a menos. Me dijo que estaba de acuerdo", amplió el diputado nacional.

Solá estuvo en Rosario para presentar su libro de memorias políticas, y disertó en el Centro Cultural Atlas. Además del encuentro con la expresidenta, el dirigente bonaerense estuvo anteayer en la reunión del PJ, que mostró el regreso al partido de Hugo Moyano, Héctor Daer y Ricardo Pignanelli, entre otros.