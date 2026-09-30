La Corte, el MPA y la Defensa Penal avanzan en un acuerdo por el nuevo edificio de Tribunales

La conducción de la Justicia de Santa Fe asignó sectores clave del flamante inmueble y descomprimió la tensión institucional que mantenían las partes

El nuevo edificio de los Tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe avanzó hacia un principio de acuerdo con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público de la Defensa Penal para concretar el traslado de ambos organismos al edificio anexo del Palacio de Tribunales de la capital provincial .

El juez de la Corte Suprema Jorge Baclini confirmó que ingresó una nota conjunta de los ministerios públicos en la que aceptaron parcialmente la propuesta de distribución de espacios realizada por el máximo tribunal .

“Los ministerios públicos aceptan parcialmente los espacios consignados. Habría un principio de la posibilidad de llegar a un acuerdo” , explicó Baclini.

La propuesta contempla la asignación de diferentes sectores del edificio anexo para el funcionamiento de ambos organismos . El esquema incluye la totalidad del sexto piso, sectores del quinto y del primer piso, además del subsuelo.

La cesión de los espacios será realizada de modo global por la Corte Suprema, mientras que la distribución interna quedará a criterio de la Fiscalía General y la Defensoría General.

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La aceptación no incluye el inmueble externo donde funcionaba el antiguo juzgado de circuito. A su vez, los ministerios públicos plantearon que pueda analizarse en el futuro la posibilidad de ampliar la superficie asignada.

Respecto de las condiciones edilicias, Baclini destacó que buena parte de los sectores previstos ya se encuentran terminados.

El traslado no tendrá un plazo impuesto por la Corte Suprema sino que quedará sujeto a la organización y logística de cada uno de los organismos involucrados.

Sin embargo, Baclini consideró conveniente que la mudanza pueda concretarse en el menor tiempo posible, tanto por las condiciones de las instalaciones como por su ubicación cercana a las salas donde se desarrollan las audiencias.

El diferendo con la Corte

Poco antes de la inauguración del anexo del Palacio de Justicia en Santa Fe, el máximo tribunal había puesto a disposición lugares para la Acusación y la Defensa. Pero ambos organismos rechazaron la medida.

La reciente aceptación parcial de la propuesta por parte del MPA y la Defensa Penal constituye un paso para cerrar el diferendo y avanzar con el proyecto de reorganización integral de los espacios del Palacio de Tribunales.