El sector de los biocombustibles pidió al Senado acelerar la aprobación de una nueva ley

Más de veinte entidades vinculadas al agro, la industria y la producción firmaron una carta dirigida a los senadores nacionales para reclamar la aprobación del dictamen que propone un nuevo marco regulatorio

Más de veinte entidades del agro, industria y producción firmaron la carta al Senado reclamando tratamiento urgente de la nueva ley para los biocombustibles.

Cámaras empresarias, bolsas de comercio y cereales, entidades agroindustriales y organizaciones vinculadas a la producción firmaron una carta dirigida a los senadores nacionales para reclamar el “urgente tratamiento y la aprobación” del dictamen que propone un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles .

La iniciativa, correspondiente al expediente S-809/26 y proyectos vinculados, obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda. Ahora, las entidades buscan que el Senado lleve el tema al recinto y avance con su sanción definitiva. “Nos dirigimos a ustedes en representación de las instituciones y cámaras abajo firmantes con el propósito de instar el urgente tratamiento y la aprobación parlamentaria del dictamen favorable”, señalaron en la nota enviada este lunes a los integrantes de la Cámara alta.

En el comunicad se destaca que el proyecto representa una oportunidad para actualizar la normativa vigente y darle un nuevo impulso a una cadena que vincula directamente a la producción agroindustrial con la matriz energética. “El texto constituye un proyecto legislativo superador, clave para el desarrollo socioeconómico, energético, industrial y ambiental de la Argentina”, sostuvieron las entidades.

Uno de los puntos centrales del nuevo marco regulatorio es el incremento progresivo de los cortes obligatorios de biodiesel y bioetanol en los combustibles líquidos. La propuesta apunta a ampliar la utilización de insumos de origen agroindustrial y fortalecer el desarrollo de la cadena productiva vinculada a estos combustibles.

El documento también pone el acento en el aporte ambiental de la actividad. Las entidades señalaron que una mayor incorporación de biocombustibles permitiría consolidar su papel como herramienta para la descarbonización del transporte y avanzar en línea con los compromisos internacionales vinculados a la mitigación del cambio climático y la transición energética.

Otro de los argumentos planteados es la mejora en las características técnicas de los combustibles. “La integración de un mayor porcentaje de biocombustibles optimiza el octanaje y las propiedades técnicas de las mezclas en el mercado local”, señalaron.

Nuevas perspectivas para las inversiones

Pero uno de los aspectos que el sector considera centrales es la posibilidad de abrir nuevas perspectivas para las inversiones y el desarrollo tecnológico. El proyecto contempla la expansión de un mercado más competitivo, el desarrollo de vehículos flex, kits y estaciones de servicio de etanol, la posibilidad de establecer mayores cortes a nivel provincial y un horizonte de 15 años de previsibilidad para las inversiones.

Además, el texto menciona la incorporación de nuevos productos y mercados, como el combustible sostenible de aviación (SAF) y los biocombustibles destinados al transporte marítimo. “La industria se abre a un mercado competitivo, que es el requisito fundamental y obligado para crecer”, afirmaron las organizaciones.

Mayor competencia

El respaldo también está vinculado al impacto económico que, según el sector, podría generar el nuevo esquema. Las entidades sostuvieron que una mayor competencia en la oferta de combustibles puede contribuir a cuidar el bolsillo de los consumidores y, al mismo tiempo, promover inversiones, empleo y agregado de valor en las distintas regiones productivas del país.

El reclamo reúne a un amplio espectro de instituciones, entre los firmantes se encuentran Barbechando; la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca; la Bolsa de Cereales de Buenos Aires; la Bolsa de Comercio de Chaco y la Bolsa de Comercio de Rosario; el Centro Azucarero Argentino; la Cámara de Alcoholes; la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio); la Cámara de Bioetanol de Maíz; y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara).

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También acompañaron la nota Cañeros Unidos del Este; la Cámara Argentina de la Construcción de Córdoba (Camarco); la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa Productora y Expendedora de Biocombustibles (Biopyme); el Centro de Exportadores de Cereales (CEC); el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA); Coninagro; Maizar; la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán; la Unión de Cañeros Independientes de Jujuy y Salta y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.

Con la presentación de la nota el sector busca acelerar una discusión que considera estratégica para el futuro de los biocombustibles. La expectativa ahora está puesta en que el Senado defina cuándo llevará el proyecto al recinto.