La Capital | Agro | biocombustibles

El sector de los biocombustibles pidió al Senado acelerar la aprobación de una nueva ley

Más de veinte entidades vinculadas al agro, la industria y la producción firmaron una carta dirigida a los senadores nacionales para reclamar la aprobación del dictamen que propone un nuevo marco regulatorio

8 de septiembre 2026 · 16:13hs
Google Seguir a La Capital en Google
Más de veinte entidades del agro

Más de veinte entidades del agro, industria y producción firmaron la carta al Senado reclamando tratamiento urgente de la nueva ley para los biocombustibles. 

Cámaras empresarias, bolsas de comercio y cereales, entidades agroindustriales y organizaciones vinculadas a la producción firmaron una carta dirigida a los senadores nacionales para reclamar el “urgente tratamiento y la aprobación” del dictamen que propone un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles.

La iniciativa, correspondiente al expediente S-809/26 y proyectos vinculados, obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda. Ahora, las entidades buscan que el Senado lleve el tema al recinto y avance con su sanción definitiva. “Nos dirigimos a ustedes en representación de las instituciones y cámaras abajo firmantes con el propósito de instar el urgente tratamiento y la aprobación parlamentaria del dictamen favorable”, señalaron en la nota enviada este lunes a los integrantes de la Cámara alta.

En el comunicad se destaca que el proyecto representa una oportunidad para actualizar la normativa vigente y darle un nuevo impulso a una cadena que vincula directamente a la producción agroindustrial con la matriz energética. “El texto constituye un proyecto legislativo superador, clave para el desarrollo socioeconómico, energético, industrial y ambiental de la Argentina”, sostuvieron las entidades.

Uno de los puntos centrales del nuevo marco regulatorio es el incremento progresivo de los cortes obligatorios de biodiesel y bioetanol en los combustibles líquidos. La propuesta apunta a ampliar la utilización de insumos de origen agroindustrial y fortalecer el desarrollo de la cadena productiva vinculada a estos combustibles.

El documento también pone el acento en el aporte ambiental de la actividad. Las entidades señalaron que una mayor incorporación de biocombustibles permitiría consolidar su papel como herramienta para la descarbonización del transporte y avanzar en línea con los compromisos internacionales vinculados a la mitigación del cambio climático y la transición energética.

Otro de los argumentos planteados es la mejora en las características técnicas de los combustibles. “La integración de un mayor porcentaje de biocombustibles optimiza el octanaje y las propiedades técnicas de las mezclas en el mercado local”, señalaron.

Nuevas perspectivas para las inversiones

Pero uno de los aspectos que el sector considera centrales es la posibilidad de abrir nuevas perspectivas para las inversiones y el desarrollo tecnológico. El proyecto contempla la expansión de un mercado más competitivo, el desarrollo de vehículos flex, kits y estaciones de servicio de etanol, la posibilidad de establecer mayores cortes a nivel provincial y un horizonte de 15 años de previsibilidad para las inversiones.

Además, el texto menciona la incorporación de nuevos productos y mercados, como el combustible sostenible de aviación (SAF) y los biocombustibles destinados al transporte marítimo. “La industria se abre a un mercado competitivo, que es el requisito fundamental y obligado para crecer”, afirmaron las organizaciones.

Mayor competencia

El respaldo también está vinculado al impacto económico que, según el sector, podría generar el nuevo esquema. Las entidades sostuvieron que una mayor competencia en la oferta de combustibles puede contribuir a cuidar el bolsillo de los consumidores y, al mismo tiempo, promover inversiones, empleo y agregado de valor en las distintas regiones productivas del país.

El reclamo reúne a un amplio espectro de instituciones, entre los firmantes se encuentran Barbechando; la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca; la Bolsa de Cereales de Buenos Aires; la Bolsa de Comercio de Chaco y la Bolsa de Comercio de Rosario; el Centro Azucarero Argentino; la Cámara de Alcoholes; la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio); la Cámara de Bioetanol de Maíz; y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara).

>> Leer más: Elecciones en Brasil: qué proponen Lula y Flávio Bolsonaro para el agro y qué está en juego para Argentina

También acompañaron la nota Cañeros Unidos del Este; la Cámara Argentina de la Construcción de Córdoba (Camarco); la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa Productora y Expendedora de Biocombustibles (Biopyme); el Centro de Exportadores de Cereales (CEC); el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA); Coninagro; Maizar; la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán; la Unión de Cañeros Independientes de Jujuy y Salta y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.

Con la presentación de la nota el sector busca acelerar una discusión que considera estratégica para el futuro de los biocombustibles. La expectativa ahora está puesta en que el Senado defina cuándo llevará el proyecto al recinto.

Noticias relacionadas
La campaña 2026/27 de maíz arrancó temprano, con el Niño como gran determinante.

La siembra de maíz temprano registra un avance del 10%

Julieta Alloatti, integrante del consejo directivo Acsoja, y secretaria del comité científico de la Conferencia Mundial de la Soja.

Rosario se prepara para recibir la Conferencia Mundial de la Soja

Lula y Flávio Bolsonaro. El rumbo de la política agropecuaria brasileña y su proyección regional forman parte del debate central de las plataformas de ambos candidatos de cara a la elección de octubre

Elecciones en Brasil: qué proponen Lula y Flávio Bolsonaro para el agro y qué está en juego para Argentina

En lechería, los proyectos financiados a valor producto se destinaron fundamentalmente a tecnificación

Valor producto: se aprobaron créditos por más de $ 67 mil millones

Ver comentarios

Las más leídas

Villa Olímpica: los departamentos ya se ofrecen a la venta con una financiación a 20 años

Villa Olímpica: los departamentos ya se ofrecen a la venta con una financiación a 20 años

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, responsable de una tragedia vial en 2005

Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, responsable de una tragedia vial en 2005

Juegos Suramericanos: un futbolista de Newells, convocado para la selección argentina de fútbol

Juegos Suramericanos: un futbolista de Newell's, convocado para la selección argentina de fútbol

Lo último

Tragedia en la costanera: el proyecto de educación vial que Agustina dejó antes de morir

Tragedia en la costanera: el proyecto de educación vial que Agustina dejó antes de morir

El endeudamiento golpea más fuerte a los hogares pobres y de menores ingresos

El endeudamiento golpea más fuerte a los hogares pobres y de menores ingresos

Diputados: la oposición busca acorralar al gobierno con el endeudamiento familiar y discapacidad

Diputados: la oposición busca acorralar al gobierno con el endeudamiento familiar y discapacidad

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció graves secuelas en una docente de Rosario

La profesora de historia, de 39 años, sufrió migrañas, estuvo internada en coma y quedó con una incapacidad del 70%. La Cámara Federal de Rosario acreditó el nexo causal entre la aplicación de la tercera dosis contra el Covid-19 y las lesiones denunciadas.

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció graves secuelas en una docente de Rosario
Tragedia en la costanera: el proyecto de educación vial que Agustina dejó antes de morir
Educación

Tragedia en la costanera: el proyecto de educación vial que Agustina dejó antes de morir

Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

Por Javier Felcaro
Política

Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, responsable de una tragedia vial en 2005
Policiales

Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, responsable de una tragedia vial en 2005

Imputan a una mujer trans por robarle a un ingeniero mientras padecía un ACV
Policiales

Imputan a una mujer trans por robarle a un ingeniero mientras padecía un ACV

¿Un Rolling Stone en Rosario? La enigmática campaña que ilusiona a la ciudad
Zoom

¿Un Rolling Stone en Rosario? La enigmática campaña que ilusiona a la ciudad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Villa Olímpica: los departamentos ya se ofrecen a la venta con una financiación a 20 años

Villa Olímpica: los departamentos ya se ofrecen a la venta con una financiación a 20 años

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, responsable de una tragedia vial en 2005

Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, responsable de una tragedia vial en 2005

Juegos Suramericanos: un futbolista de Newells, convocado para la selección argentina de fútbol

Juegos Suramericanos: un futbolista de Newell's, convocado para la selección argentina de fútbol

Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

Ovación
Tras el clásico, el técnico Jorge Almirón comienza a trabajar sobre el equipo para visitar a Tigre

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tras el clásico, el técnico Jorge Almirón comienza a trabajar sobre el equipo para visitar a Tigre

Tras el clásico, el técnico Jorge Almirón comienza a trabajar sobre el equipo para visitar a Tigre

Tras el clásico, el técnico Jorge Almirón comienza a trabajar sobre el equipo para visitar a Tigre

Holan habló del título de Central y admitió la polémica: Generó algo que incomodó

Holan habló del título de Central y admitió la polémica: "Generó algo que incomodó"

Rosario encadena dos clásicos en una semana: ahora es el turno de Central Córdoba-Argentino

Rosario encadena dos clásicos en una semana: ahora es el turno de Central Córdoba-Argentino

Policiales
Imputan a una mujer trans por robarle a un ingeniero mientras padecía un ACV
Policiales

Imputan a una mujer trans por robarle a un ingeniero mientras padecía un ACV

Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, responsable de una tragedia vial en 2005

Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, responsable de una tragedia vial en 2005

Quiso escapar de dos motochorros, chocó contra un poste y murió: piden 18 años para un acusado

Quiso escapar de dos motochorros, chocó contra un poste y murió: piden 18 años para un acusado

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

La Ciudad
El vendedor asaltado antes del clásico volvió a Rondeau y Olivé: Más que agradecido a la gente
La Ciudad

El vendedor asaltado antes del clásico volvió a Rondeau y Olivé: "Más que agradecido a la gente"

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció graves secuelas en una docente de Rosario

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció graves secuelas en una docente de Rosario

Juicio por la tragedia en la costanera: el municipio pide una sanción ejemplificadora

Juicio por la tragedia en la costanera: el municipio pide una sanción ejemplificadora

Declararon alerta en servicios de colectivos del interior: ¿qué pasa en Rosario?

Declararon alerta en servicios de colectivos del interior: ¿qué pasa en Rosario?

Régimen penal juvenil: el gobierno de Santa Fe está preparado para aplicarlo
Policiales

Régimen penal juvenil: el gobierno de Santa Fe está preparado para aplicarlo

A marzo: Argentina cae en todas las materias de las Pruebas PISA 2025
Información general

A marzo: Argentina cae en todas las materias de las Pruebas PISA 2025

Medicamentos para adelgazar: Anmat renovó el alerta por la venta ilegal
Salud

Medicamentos para adelgazar: Anmat renovó el alerta por la venta ilegal

Intento de abigeato en el Gran Rosario: rescatan ovejas robadas y con las patas atadas
La Región

Intento de abigeato en el Gran Rosario: rescatan ovejas robadas y con las patas atadas

Una deuda, un robo y una pelea: ¿qué pasó antes del crimen en el barrio Olímpico?
Policiales

Una deuda, un robo y una pelea: ¿qué pasó antes del crimen en el barrio Olímpico?

La Florida como club: más de mil personas hacen deporte en la playa

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

La Florida como club: más de mil personas hacen deporte en la playa

Rosario-Madrid: el vuelo inaugural ya está agotado y el segundo va camino al sold out
La Ciudad

Rosario-Madrid: el vuelo inaugural ya está agotado y el segundo va camino al sold out

Día de la Fibrosis Quística: una enfermedad severa con un presente alentador

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Día de la Fibrosis Quística: una enfermedad severa con un presente alentador

Detuvieron al dirigente social Raúl Castells en un control de rutina en Rosario
La Ciudad

Detuvieron al dirigente social Raúl Castells en un control de rutina en Rosario

El tiempo en Rosario: martes con sol y la temperatura máxima en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con sol y la temperatura máxima en ascenso

Acusan a exfiscal por más de $400 millones desviados de fondos judiciales
Policiales

Acusan a exfiscal por más de $400 millones desviados de fondos judiciales

Pullaro endurece su faceta penitenciaria con cárceles y vaciado de comisarías

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro endurece su faceta penitenciaria con cárceles y vaciado de comisarías

Fue de terror: declararon testigos de la tragedia vial en la costanera

Por Martín Stoianovich
Policiales

"Fue de terror": declararon testigos de la tragedia vial en la costanera

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas
Ovación

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas

Un ex-Newells anotó un triplete y es la figura de la revelación de La Liga de España
Ovación

Un ex-Newell's anotó un triplete y es la figura de la revelación de La Liga de España

Alan Rodríguez y su debut de local como titular: Quisiera un clásico todas las semanas

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Alan Rodríguez y su debut de local como titular: "Quisiera un clásico todas las semanas"

Hawái se prepara para el impacto del poderoso huracán Lowell
Información General

Hawái se prepara para el impacto del poderoso huracán Lowell

Una pareja marplatense deberá devolver un cuadro robado por los nazis
Información General

Una pareja marplatense deberá devolver un cuadro robado por los nazis

Condenado a 18 años por matar a vendedor de drogas por orden de un preso
Policiales

Condenado a 18 años por matar a vendedor de drogas por orden de un preso

Cerraron la causa por la muerte de Ernestina Pais: fue un accidente
Información General

Cerraron la causa por la muerte de Ernestina Pais: fue un accidente