Samid: "Me fui de vacaciones, estaba muy estresado"

El empresario Alberto Samid subió anoche a un avión en Belice para ser trasladado a Buenos Aires. Las autoridades de ese país lo expulsaron por un delito migratorio, tras haber sido arrestado el viernes.

"Me fui un fin de semana de vacaciones. Estaba muy estresado. Ahora, no sé qué pasó acá. No tengo miedo de ir preso", sostuvo Samid a TN luego de haberse refugiado en una de las islas de Belice para eludir a la justicia argentina.

El regreso del "Rey de la Carne" tendrá dos escalas, en El Salvador y Colombia. "Intentó esconderse en un lugar que se llama San Pedro. Lo buscaron desde Belice y el ministerio de Inmigración de ese país lo expulsó por una falta inmigratoria", afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Samid llegará a Buenos Aires el martes por la noche y será alojado en la Alcaidía de la Policía Federal de la calle Cavia y Figueroa Alcorta. Luego, debería declarar en los Tribunales de Comodoro Py.

"Consideraron que mentía al decir que era turista cuando en realidad escapaba de la justicia de la Argentina. Por eso, lo detuvieron y lo expulsaron de su país", sostuvo Bullrich.

De acuerdo a lo que puntualizó la funcionaria, Samid pasó a la 1.30 de la madrugada del 24 de marzo hacia Paraguay. "Vamos a investigar esto", afirmó Bullrich. Luego, según la ministra, voló hacia Panamá, se hospedó en el hotel Hilton de la capital de ese país y, desde allí, llegó a Belice.