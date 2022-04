Salió Bortolozzi, entró Brilloni y el gobernador pidió dar "una vuelta de página"

“Si es cierto que Bortolozzi, en plena crisis de seguridad pública, está de viaje en el Caribe, el gobernador debería pedirle la renuncia de modo urgente”, tuiteó indignado el martes pasado el diputado provincial Maximiliano Pullaro (UCR Evolución). Luego sabría que Bortolozzi llegó ayer de dos viajes que había realizado a Panamá del 7 al 10 de abril, y a Nicaragua, del 21 al 25. “Este último viaje generó zozobra. Le avisé al gobernador que viajaba, incluso le envié fotos. Mi lugar estaba cubierto por el subsecretario (Gustavo) Pucheta y por Brilloni. El gobernador sabía, incluso le envié foto de mi actividad allí, en barrios vulnerables de Managua, en un centro comunitario junto con el embajador”, se descargó el ex funcionario en “El primero de la mañana”, programa de LT8 donde prácticamente se enteró de su remoción.

Detonante

Al parecer, la filtración tuitera sobre la actividad internacional extragubernamental de Bortolozzi despertó cierto malestar en el seno del Ejecutivo, especialmente en su propia cartera, donde se descuenta que sabrían dónde estaba el funcionario. Y en un marco de crisis creciente e inmanejable, Lagna habrá intentado rescatar una oportunidad: “Nos vamos a ver fortalecidos con este cambio”, declaró tras pedir a Bortolozzi su renuncia y correr de lugar a Brillioni para que lo sustituya.

“Estamos convencidos con el gobernador de que es la persona que necesitamos para estos tiempos, con una conducción férrea y de mucha convicción”, presentó Lagna a su nuevo segundo. “Claudio tendrá una mayor responsabilidad y nos vamos a poner a pensar en su reemplazante (en Prevención y Control) en los próximos días. Esto no resiente nuestro trabajo”, aseguró. Y resaltó el “gran esfuerzo personal” de Brilloni “para estar aquí en vez de estar con su familia en Misiones”.

Sobre Bortolozzi, quien antes de pasar a la cartera de Seguridad integraba el gobierno de Perotti como subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Lagna sostuvo: “Cometió un error y decidimos que no podía seguir en el gobierno, por eso todo lo que diga ahora me tiene sin cuidado”. Al parecer, al ministro no le agradó que su ex número dos se descargara como poco antes lo hizo en LT8.

bortolozzi.jfif El saliente Jorge Bortolozzi, durante su visita a Nicaragua. Foto: Archivo / La Capital.

“De diez viajes podría haber realizado en su momento, los reduje a los más estratégicos. Actué con la corrección que correspondía. Regresé al país cuando correspondía”, dijo Bortolozzi antes de prender gentilmente el ventilador: “Cuando todos los funcionarios de Seguridad que tenían vacaciones contratadas en enero y febrero, Bortolozzi (en alusión a él mismo) y Pucheta se quedaron solitos dando explicaciones. No voy a cargar sobre otros funcionarios que podrían haber dado explicaciones. Tengo 66 años y hago política desde que tenía 15, por lo tanto soy profesional. Si bien cuando uno asume un cargo público arroja la honra a los perros, cuido mi prestigio. Por eso salgo a dar explicaciones sobre lo que uno hace. Estamos convencidos que trabajamos para el bien común”.

“No hay autorizaciones, hay responsabilidades. A mí me dijo por WhatsApp que se iba a ausentar unos días, pero no me dijo dónde”, sostuvo Lagna sobre las explicaciones brindadas por el funcionario saliente.

Reacciones

Posteriormente, Pullaro sostuvo que “la mejor decisión del gobernador es poner a Brilloni como secretario de Seguridad”.

https://twitter.com/maxipullaro/status/1519281433529012225 La mejor decisión de @OmarPerotti es poner a Claudio Brilloni como secretario de Seguridad. Es un hombre que conoce la provincia. Cuando lo designó la ministra Bullrich para conducir las Fuerzas Federales en el 2016/2017 logramos bajar los índices de violencia. — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) April 27, 2022

Y añadió: “Es un hombre que conoce la provincia. Cuando lo designó (la ex ministra de Seguridad nacional) Patricia Bullrich para conducir las fuerzas federales entre 2016 y 2017, logramos bajar los índices de violencia”.

Paralelamente, el diputado provincial frentista Joaquín Blanco enfatizó: “Desde que Perotti gestiona la provincia, pasaron dos ministros de Seguridad, tres secretarios de Seguridad Pública, nueve jefes policiales en Rosario y allanamientos en la cartera, con funcionarios investigados por la Justicia” santafesina.