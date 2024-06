Sabag Montiel: "Yo quería matar a Cristina y Brenda la quería ver muerta"

Sobre el atentado Sabag dio detalles por primera vez. Contó que le apuntó a la cara y que estaba a 30 centímetros del rostro de la entonces vicepresidenta. “Gatillé una vez, no dos veces como se dijo. Y no le volví a dar recarga al arma porque fui interceptado. No tuve momento de salida o escape del plan. La distancia fue prudencial para tener un marco de poder llegar. Estaba a 30 centímetros”, relató ante el Tribunal Oral Federal 6 de Comodoro Py. “Solo era yo el que portaba el arma en el bolsillo de reverso de la campera. Una parte estaba en un bolsillo y el cargador lo tenía en otro. Brenda no tenía armas”, recordó.

sabag montiel 2.png

Luego fue consultado por la Fiscalía sobre su detención. Sabag Montiel dijo no recordar mucho porque todo pasó muy rápido. “Esa iba a ser la primera vez que iba a matar a una persona. Todo pasa muy rápido, debe ser como un reflejo del cerebro que se desconecta. Cuando me agarran los manifestantes, los que me sacan son la gente seguridad de Cristina. Uno me propina un golpe que casi me saca el ojo. Y les decía `yo soy de ustedes`. lo dije para que no me peguen”. relató.

Durante la primera audiencia ante el Tribunal Oral Federal 6, Sabag Montiel sostuvo un cartel escrito de puño y letra que decía: "Me tienen secuestrado".

Los principales acusados, Sabag Montiel, Uliarte y Nicolás Carrizo, enfrentan cargos graves que incluyen tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego.

Sabag Montiel, quien intentó disparar a quemarropa contra la ex mandataria, es considerado el autor material del ataque.

El atentado contra Cristina Fernández

Hace casi dos años, el jueves 1 de septiembre de 2022, un hombre se acercó a la entonces vicepresidenta mientras saludaba a sus simpatizantes en la puerta su domicilio, en el barrio de Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires, le apuntó con un arma a 15 centímetros de su cara y apretó el gatillo. La bala no salió.

atentado.jpg El jueves 1º de septiembre un hombre gatilló un arma contra la entonces vicepresidenta Cristina Fernández.

El hombre fue detenido esa noche y luego identificado por la Policía Federal como Fernando Sabag Montiel. Nació el 13 de enero de 1987 en el estado de Sao Paulo, Brasil, y reside en Argentina desde 1993, según informaron fuentes de la Dirección de Migraciones del país. Sabag Montiel tenía permiso para portar armas, según informó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac). Había sido detenido previamente en 2021 por "uso de arma impropia", por portar un cuchicho de gran tamaño, informaron en aquel momento a CNN fuentes policiales.