Rodríguez Larreta: "Hay una mayoría silenciosa que no quiere la política de la violencia"

Mano a mano con La Capital , Rodríguez Larreta dijo que la victoria de Pullaro expresa “un triunfo de la experiencia, la gestión, el trabajo en equipo”, señaló que si se confirma el resultado en las generales el ex ministro de Seguridad de la provincia se convertirá en una figura de la política nacional y advirtió sobre una “mayoría silenciosa” que “quiere quiere resultados, quiere que le mejoren la vida; no quiere más peleas, no quiere agresiones, no quiere esta política de la violencia que viene primado en la Argentina en los últimos cuarenta años”.

¿Es de alguna manera el triunfo de una política de gestión y de la moderación sobre una política del marketing y más agresiva?

Es un triunfo del trabajo, la experiencia, la gestión, el trabajo en equipo. Valores que, como decía, me siento muy identificado.

¿Pullaro se convierte en una figura nacional a partir de este resultado?

Alguien que es gobernador de Santa Fe, por definición, se convierte en una figura nacional.

¿Ya lo da por gobernador?

Yo sí, le tengo mucha fe. Hay que respetar siempre el voto de la gente y no hay que adelantarse, pero si se confirma es una figura nacional.

¿Hay una mayoría silenciosa que se va a expresar en las Paso de Juntos por el Cambio y que quizás hoy las encuestas no vienen registrando?

La mayoría silenciosa de la Argentina que quiere resultados, quiere que le mejoren la vida. No quiere más peleas, no quiere agresiones, no quiere esta política de la violencia que viene primado en la Argentina en los últimos cuarenta años. La política del grito desde la tribuna, del que no piensa como yo es un enemigo y hay que matarlo nos ha llevado a la situación en la que estamos: frustración, inseguridad, inflación. Nosotros proponemos con Gerardo Morales, pero también con Maxi Pullaro, algo distinto. Proponemos la Argentina de los hechos, del laburo, de los resultados, de conformar una mayoría sólida, para impulsar cambios que se mantengan en el tiempo. Acá el cambio vale si se mantiene en el tiempo, terminando con esta política del péndulo: hay un gobierno que va para un lado, cambia el gobierno y va para otro lado. Así no vamos a ninguna parte.

El resultado del peronismo en Santa Fe fue magro. ¿Anticipa lo que viene a nivel nacional?

Los resultados no son predictores exactos. Pero viene habiendo una tendencia que no es sólo Santa Fe: es San Luis, San Juan, Chaco. Viene habiendo una tendencia fuerte de cambio en la Argentina, que se confirmó este domingo en Santa Fe.

Uno de los datos de la elección en Santa Fe, como se viene registrando en otras provincias, es el aumento del ausentismo, y el crecimiento del voto en blanco o nulo. ¿Tienen un mensaje para esos votantes?

Sí, es un dato para tener en cuenta. El mensaje es que el voto es un derecho, pero también una responsabilidad muy importante, que hay que ejercer.

¿Qué lugar tiene Santa Fe para Juntos por el Cambio?

Santa Fe va a ser uno de los motores de la recuperación de la Argentina. Nada más y nada menos que eso. Tiene un potencial enorme, porque el mundo necesita alimentos. En alguna medida producto de la guerra, pero hay una gran demanda de alimentos. Toda la provincia, pero el sur de Santa Fe es una de las zonas más fértiles del mundo, la zona de Venado Tuerto ni hablar. Tanto en la producción de granos como en la economía de productos regionales. Nuestro objetivo es duplicar las exportaciones argentinas en dos mandatos de gobierno, entre seis y ocho años. En eso Santa Fe va a ser protagonista, tiene un enorme potencial para aumentar su producción agroalimentaria.

Hoy presentó en Rosario la línea de su plan de seguridad. ¿En qué se diferencia del de Bullrich?

Yo planteo nuestro plan, no por la diferencia. Nuestro plan es concreto: vamos al cómo. Yo no vengo con un eslogan a decir “vamos a mejorar la seguridad” ni digno a los gritos “voy a meter a los chorros presos”. No, la cuestión es el cómo: con qué leyes, con qué tecnología, con qué experiencia. Lo puedo decir porque yo lo hice. Lo que planteo que vamos a hacer en la Argentina entera y en la provincia de Santa Fe lo digo con la autoridad de haberlo hecho en la ciudad de Buenos Aires, con resultados. Acá lo que valen son los resultados. Vale que muera menos gente. Cada crimen que se evita es una familia que no se rompe. Resultados. En la ciudad de Buenos Aires gracias a nuestro trabajo en seguridad hoy tenemos la tasa de crímenes más baja de la historia.