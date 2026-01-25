Recelo y chicanas libertarias frente a la reforma electoral en Santa Fe

En LLA advierten que la jugada del oficialismo obedece a las chances del partido violeta de disputar Rosario y la provincia en 2027

A la par de los aprestos para el desembarco del presidente Javier Milei en la ciudad de San Lorenzo a principios de febrero próximo, en La Libertad Avanza (LLA) de Santa Fe se muestran cautelosos frente a la posibilidad de materializar en el primer semestre del año una reforma electoral en la provincia. Aunque advierten que la movida promovida por Unidos, la coalición gobernante en el territorio, barrunta inquietud frente a las chances de que el partido violeta dispute con fuerza la Casa Gris y la Intendencia de Rosario en 2027 .

La reforma de la Constitución santafesina, materializada en 2025, generó cambios en la reelección de cargos y sumó el voto a los 16 años para los comicios, entre otras modificaciones . También reconfiguró el sistema para definir la integración de la Cámara de Diputados provincial (será por un esquema proporcional a la cantidad de sufragios).

Paralelamente, rigen en Santa Fe las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso), que debutaron en 2005, y la boleta única, utilizada por primera vez en 2011.

A fines de 2025, el gobernador Maximiliano Pullaro instaló públicamente la posibilidad de retocar la ley electoral de la provincia, en paralelo a aquellos ítem a aggiornar por la vía constitucional.

Desde ese momento, se habló de cambios en el piso de las Paso y la conformación de la boleta única, como también de la inclusión del balotaje (segunda vuelta). Por lo pronto, en los pasillos de la Casa Gris insisten en que el debate todavía no arrancó. No obstante, referentes oficialistas y del PJ ya empezaron a sentar posición.

En ese sentido, entre las filas libertarias reconocieron a La Capital que ya hubo contactos “informales” con dirigentes de Unidos, aunque la discusión de fondo todavía espera la luz verde.

Sin embargo, el mileísmo avisó: “Todo aquello que sirva para transparentar la política es bienvenido. Sí hace ruido la posible generación de nuevos cargos”. La alusión apunta a la figura del viceintendente, un tópico a debatir parlamentariamente en breve, en el marco del tratamiento de la ley orgánica de municipios.

>>Leer más: Asoma la figura del viceintendente en Rosario: ¿qué implicaría?

Asimismo, en LLA no se privaron de trazar una interpretación política de la jugada de Unidos. “Hay una gran preocupación de perder Rosario y Santa Fe. Con el peronismo actualmente fuera de carrera, el Cuco somos nosotros”, aventuraron, entonados por la performance electoral del año pasado.

Lo cierto es que la reforma en puerta (la idea es desligar esa discusión del proceso electoral de 2027), que también detona posiciones encontradas en el oficialismo, podría modificar el sistema de boleta única vigente para los comicios provinciales, que contempla una papeleta por categoría. Otra opción en estudio es eliminar las Paso, algo que complicaría al atomizado justicialismo santafesino.

“Detrás de la reforma electoral vemos mucha preocupación en el oficialismo, porque si su rival fuera el peronismo esos cambios no serían necesarios”, concluyeron en la vereda mileísta.

Esperando a Javier Milei

En tanto, siguen los preparativos para la visita del jefe del Estado al Campo de la Gloria, el 7 de febrero, en el marco del acto conmemorativo del 213º aniversario del Combate de San Lorenzo.

Todo indica que el primer mandatario arribará en helicóptero a la vecina ciudad acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y posiblemente el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entre otros funcionarios nacionales.

Romina Diez Milei.jpg En LLA de Santa Fe, que comanda Romina Diez, se preparan para la llegada de Javier y Karina Milei a San Lorenzo. Foto: Archivo / La Capital.

Todavía es una incógnita si Milei brindará un discurso en San Lorenzo. Al acto asistirá también Pullaro, uno de los pocos gobernadores que todavía no mantuvo un encuentro personal con el ministro del Interior, Diego Santilli, quien pilotea las negociaciones con los caciques provinciales en busca de apoyo legislativo al proyecto de reforma laboral que impulsa la Casa Rosada.

Por lo pronto, el titular de la cartera política recibió el viernes a Gisela Scaglia, diputada nacional por Santa Fe y jefa del bloque de Provincias Unidas (PU) en la Cámara baja.

El presidente visitó por última vez Rosario en octubre, previo a las elecciones legislativas. Antes lo hizo para el acto del Día de la Bandera y en dos oportunidades por el aniversario de la Bolsa de Comercio de la ciudad.