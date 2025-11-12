La Capital | Política | Fabiola Yañez

Reapareció Fabiola Yañez y habló de Alberto Fernández: "Me quiere sacar la tenencia de mi hijo"

La exprimera dama también aseguró que el expresidente tampoco la ayudó económicamente para regresar a la Argentina con Francisco, el niño de 3 años

Este domingo, y tras meses de silencio, Alberto Fernández reapareció en la escena pública. El expresidente dio el presente en “Hay Algo Ahí”, el programa de streaming de Tomás Rebord. Allí presente, Fernández abordó distintos temas, entre ellos, la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez, su exesposa. El político aseguró que “jamás” golpeó a Yáñez y que las pruebas fotográficas presentadas “son falsas”. Ahora, la exprimera dama le respondió al exjefe de Estado: “Es un manipulador”, aseguró.

Yañez expresó que sospecha que Fernández quiere “quitarle la tenencia” de Francisco, el hijo que comparten y que nació en 2022. “El quiere demostrar que yo no puedo ser madre”, sostuvo la expareja de Alberto Fernández en una entrevista con Infobae, y agregó: “Usa un argumento del año 1500 para desacreditarme”.

Luego de pasar dos años viviendo en España, Fabiola Yañez decidió regresar a la Argentina. La exprimera dama pensaba que iba a recibir ayuda por parte de Alberto Fernandez en cuanto a la gestión de la mudanza, pero en cambio recibió una negativa.

“Creí que iba a tener ayuda para que mi hijo tuviera un techo. Pero su padre nunca se hizo cargo”, afirmó, y agregó que ahora vive en un departamento alquilado “gracias a la ayuda de amigos”.

En cuanto a su estancia en el país europeo, Fabiola Yañez afirmó: “Me sentí acorralada, con miedo. Había personas que llegaban a mi casa diciendo que traían cosas para mi hijo de parte de su padre. Me preocupé porque sabían mi dirección exacta”.

Además, Fabiola Yañez habló del proceso de revinculación de Alberto Fernadez con Francisco, hijo de ambos: “Todo se hizo de manera apresurada, sin respetar los tiempos de un chico de tres años y medio”.

En la entrevista también estuvo presente Marcela De Leonardis, abogada de Yáñez, quien advirtió irregularidades en el expediente. “La causa por violencia de género podría pasar al fuero contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, lo que sería gravísimo”, señaló, denunciando un intento de diluir el caso.

Qué dijo Alberto Fernández sobre la denuncia por violencia de género

Este domingo, entrevistado por Tomas Rebord, Alberto Fernández habló sobre la denuncia de género de Fabiola Yañez, su exmujer. Para empezar, volvió a asegurar que “jamás” golpeó a Yáñez y que las pruebas fotográficas presentadas “son falsas” y que los chats que figuran en la causa están "manipulados".

“Los chats están manipulados. Yo tuve que pedir que, por favor, me periten mi teléfono. Porque no lo quería abrir el juez (Julián) Ercolini. Y lo abrieron y no existen esos chats”, aseguró el expresidente.

En esa línea, señaló que “Fabiola fue manipulada” y que la causa pudo ser una “pasada de factura” por la creación del Ministerio de la Mujer. “No sabés la cantidad de gente que me dice ‘esto es culpa de tus políticas a favor de género’. ¿Cómo culpa de mis políticas de género? Yo sigo reivindicando todas y cada una de mis políticas de género”, sostuvo.

“¿Una pasada de factura por el Ministerio de la Mujer y todas las políticas de género?”, preguntó la panelista Marcela Feudale, también presente en la mesa, a lo que Fernández remarcó: “Por eso. Claro, claro. Resulta que el que creó el Ministerio de la Mujer, le pegaba a su mujer. Por supuesto, por supuesto. Fue muy bien utilizado”.

