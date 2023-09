Rafael Bielsa: Milei "es intelectualmente honesto aunque sumamente riesgoso"

Sostuvo que el candidato libertario "no es un impostor" y que "no está coacheado" aunque afirmó que sus postulados representan "un retroceso civilizatorio".

“Javier Milei no es un impostor intelectual, no es un individuo que está coacheado, es un tipo intelectualmente honesto. Distinto es si lo que postula se puede conseguir democráticamente en términos de malestar social, pero a mí me decía las mismas cosas”, confió Bielsa.