Pampita aseguró que acampará para ver al Papa: "Voy a estar 12 horas antes de la misa"

La modelo estará presente en la primer ceremonia religiosa abierta al público que el Sumo Pontífice oficiará en el Monumento de los Españoles

El papa León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre y permanecerá hasta el 11 , en el marco de una gira por América latina que también incluirá Uruguay y Perú. El itinerario oficial contempla actividades en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, con encuentros protocolares, reuniones con representantes de distintos sectores y celebraciones religiosas con los creyentes. Una de las famosas que no se va a quedar afuera de la visita es Pampita Ardohain .

La modelo, que todos los años forma parte de la peregrinación a Luján, contó en una entrevista que formará parte de la visita del Papa en Argentina. Según detalló, forma parte del grupo de creyentes que estará presente en el primer encuentro abierto del papa León. Ardohain se instalará el 8 de noviembre en el Monumento de los Españoles, para formar parte de la vigilia y acampará 12 horas antes de la misa del lunes 9 de noviembre a las 11:30.

En diálogo con el programa LAM, Pampita contó todos los detalles de sus actividades este lunes para poder estar presente en la primera misa abierta al público del Papa León en Argentina.

“Vamos a dormir ahí desde temprano, voy a estar 12 horas antes de la misa", comenzó diciendo. Y luego, agregó: "Ya tengo bolsa de dormir y el bolsito. El tema baño se me está complicando, pero algo vamos a resolver”.

La modelo contó que irá junto a dos amigas "muy devotas y católicas". "Uno ya ingresa y no puede salir hasta el día siguiente", sumó.

Y cerró: “Una misa con un Papa, rezar con millones de personas, se va a sentir una energía espectacular”.