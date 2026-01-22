Quién es el embajador argentino que exigió tapar un mapa que mostraba a las Islas Malvinas como británicas

Ian Sielecki interrumpió su exposición en la Asamblea Nacional de Francia y obligó a las autoridades francesas a modificar la escenografía

El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, quedó en el centro de la escena diplomática tras protagonizar un fuerte reclamo en la Asamblea Nacional francesa, donde exigió cubrir un mapa que identificaba a las Islas Malvinas como territorio del Reino Unido .

El episodio ocurrió cuando el diplomático se presentó ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento francés. Apenas inició su exposición, Sielecki advirtió que el mapa ubicado detrás suyo señalaba a las Malvinas bajo la sigla "R-U". Frente a esa situación, interrumpió su discurso y se plantó ante los legisladores.

"Como representante del Estado argentino, no puedo hablar libremente ante ese mapa" , sostuvo el embajador, quien calificó la representación como una "violación flagrante del derecho internacional" y un agravio directo a la soberanía argentina.

Tras el reclamo, las autoridades francesas accedieron a tapar el mapa, lo que permitió continuar con la exposición.

Horas después, el embajador reforzó su postura: "Son argentinas. Lo defendemos siempre y en todos lados. Al mandarme a Francia, Javier Milei me dio un mandato claro: potenciar la relación bilateral y defender nuestros intereses. Cualquier argentino de bien hubiese hecho lo mismo".

Quién es Ian Sielecki, el embajador argentino en Francia

Con 34 años, Sielecki se consolidó como una de las figuras centrales de la política exterior del gobierno libertario. Aunque lleva menos de dos años en París, mantiene una relación profunda con Francia, forjada desde su formación académica y su recorrido profesional.

Realizó sus estudios secundarios en el Liceo Franco-Argentino Jean Mermoz y, a los 18 años, se mudó a París. Allí cursó la licenciatura en Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Políticos y estudió en la Universidad de Cambridge, en Gran Bretaña, donde hizo una especialización en Historia Europea y Filosofía Continental.

Su perfil combina formación académica, comunicación política y experiencia en gestión pública. Durante el gobierno de Mauricio Macri se desempeñó como jefe de Discurso y Estrategia del Ministerio de Relaciones Exteriores y redactó discursos internacionales para el entonces presidente.

Entre 2016 y 2017, Sielecki participó en la campaña presidencial de Emmanuel Macron, experiencia que le permitió construir diversos vínculos políticos. Ese entramado de relaciones facilitó un diálogo fluido con el gobierno francés y diversos actores de la Unión Europea.

Sielecki también desarrolló una destacada trayectoria en el debate académico, una disciplina de fuerte arraigo en Europa. Presidió la Asociación de Estudiantes Euro-Latinoamericanos de Sciences Po y alcanzó el subcampeonato nacional en una competencia organizada por la Asociación de Debate Francesa, realizada en abril de 2024 ante autoridades de la propia Asamblea Nacional.

El gesto del embajador generó repercusiones incluso fuera del arco oficialista. El dirigente social Juan Grabois lo elogió públicamente: "Un orgullo como argentino ver al embajador Ian Sielecki rehusarse a hablar delante un mapa donde se identificaban a las Islas Malvinas como territorio británico. No lo conozco, no me importa de qué partido es, aplaudo su gesto patriótico así como repudio el cipayismo de Milei".

Lazos familiares

El embajador proviene de una familia de renombre en el ámbito empresarial. Es sobrino de Daniel Sielecki, magnate del laboratorio Elea e hijo de Manuel Sielecki (fundador de laboratorios Phoenix). Su tío cobró notoriedad mediática en el pasado por declarar su intención de comprar el águila nazi del acorazado Graf Spee para hacerla “volar en mil pedazos”.

Asimismo, el entramado familiar conecta a Ian con figuras del kirchnerismo: la hermana de Daniel es Anabel Sielecki, quien estuvo casada con el fallecido excanciller Héctor Timerman.