El carismático embajador de Japón volvió a Rosario, donó equipamiento al Hospital Centenario y cosechó elogios

Yamauchi Hiroshi visitó nuevamente la ciudad. Con su estilo cercano, humor y calidez, volvió a conquistar a los rosarinos

26 de agosto 2025 · 19:02hs
El carismático embajador de Japón en Argentina, Yamauchi Hiroshi, volvió a pisar suelo rosarino este martes 26 de agosto y, una vez más, no pasó desapercibido. Entre sonrisas, gestos de gratitud y su inconfundible simpatía, el diplomático encabezó la donación de equipamiento médico de última generación al Hospital Provincial del Centenario.

A través del programa de cooperación APC, Rosario recibió una máquina de anestesia y un ecógrafo doppler que fortalecerán el sistema de salud público. “El gobierno de Japón espera que esta cooperación contribuya al fortalecimiento y mejora del servicio médico en Santa Fe y sus alrededores, así como también a seguir afianzando los lazos de amistad entre Japón y Argentina”, destacó la embajada japonesa en su cuenta de X, reflejando el espíritu de colaboración que caracteriza cada una de las gestiones de Yamauchi.

En la ceremonia estuvieron presentes la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, la ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio, el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz, y la directora del Centenario, Claudia Perouch, quienes destacaron no solo el valor del aporte, sino también el modo en que el embajador se ha ganado el cariño de los santafesinos.

“El Hospital Centenario suma equipamiento de última generación gracias a la cooperación de Japón. Este avance fortalece la salud pública y muestra a Santa Fe como un socio estratégico en el mundo. Seguimos tendiendo puentes que mejoran la vida de nuestra gente”, expresó Scaglia.

Yamauchi, fiel a su estilo, respondió con gestos de afecto y frases sencillas que, como en cada oportunidad que tiene que hablar en público.

Rosario, un vínculo especial

Para el diplomático japonés, Rosario no es solo una ciudad más en su recorrido por Argentina. En julio pasado, durante su primera visita a la ciudad, se mostró fascinado por su energía y hospitalidad. Caminó por el Monumento a la Bandera, se fotografió con el mural de Manuel Belgrano, degustó un tradicional carlito en el Parque de las Colectividades y hasta visitó la casa natal de Lionel Messi.

embajador1.jpg

En esa oportunidad, confesó su sorpresa al descubrir una ciudad llena de vida: “Años anteriores las noticias de Rosario fueron bastante oscuras y esperaba ver eso, pero tuve la oportunidad de ir a los monumentos y ver a todo el mundo saliendo bajo el sol. Lo que vi fue bastante diferente, y los rosarinos nos recibieron con los brazos abiertos”, dijo entonces en diálogo con LT8.

Este martes, con una nueva visita, ese vínculo se profundizó. Los rosarinos lo reconocen y lo saludan, principalmente en las redes sociales, donde el embajador Hiroshi es muy activo.

Un embajador amante de la cultura argentina

Desde que presentó sus cartas credenciales en Argentina a fines de 2022, Yamauchi Hiroshi ha mostrado un estilo que rompe con el molde diplomático tradicional. Con una sonrisa siempre lista y un genuino interés por la cultura local, visitó ciudades de todo el país probando desde sándwiches de milanesa en Tucumán hasta humitas en Santiago del Estero, y compartiendo cada experiencia con sus seguidores en redes sociales.

embajador5.jpg

Su sentido del humor y su capacidad para conectar con la gente lo transformaron en una figura querida y cercana, alguien que habla de la Argentina con admiración y que no duda en sumarse a las tradiciones locales.

Más que diplomacia: cultura y cooperación

La entrega de equipamiento al Hospital Centenario es apenas una muestra del alcance de su gestión. Yamauchi también impulsa actividades culturales que acercan Japón a la Argentina. En julio, durante la segunda edición del Festival Tanabata en el Complejo Astronómico Municipal de Rosario, compartió con cientos de rosarinos la magia de esta tradicional celebración nipona, explicando su significado y sumando a la ciudad a una experiencia única.

Embajador Japon 7.7.jpg
El embajador de Jap&oacute;n frente a la casa natal de Messi.

El embajador de Japón frente a la casa natal de Messi.

“La belleza de la ciudad fue lo más impresionante”, expresó, mientras destacaba cómo estas iniciativas sirven para tender puentes entre dos culturas.

