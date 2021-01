Otro asalto a Carolina Píparo e interrogantes sobre el choque a motociclistas

Los jóvenes atropellados tenían 23 y 17 años y, según la versión de ellos, estaban circulando con amigos luego de ir a ver la tradicional quema de muñecos. Uno de los jóvenes fue ingresado al Hospital San Martín, donde le dieron 5 puntos en la cabeza.

La fiscal de la La Plata, María Eugenia Di Lorenzo, pasó las actuaciones a la Fiscalía 10, a cargo de Carlos Vercellone. La causa podría comprometer al marido de la diputada, quien saltó a la escena pública en 2010 tras sufrir una trágica salidera bancaria, mientras tenía un embarazo avanzado, y perdió a su hijo.

Según fuentes del Ministerio de Seguridad provincial, "está claro que Buzali atropelló a inocentes y los arrastró 300 metros", por lo cual quedó imputado por lesiones culposas, aunque la carátula de la causa podría cambiar a lesiones dolosas.

La versión contraria de Píparo

Píparo viajaba en el asiento de acompañante del Fiat 500L conducido por su marido, Juan Ignacio Buzali. La diputada informó a los medios que el robo ocurrió cuando el auto se detuvo en la casa de su padre, en 46 y 17 de la capital bonaerense, y ella quedó sola en el habitáculo del coche a la esperan de que terminaran de descargar vajillas.

"En ese momento en el que yo quedo en el interior del auto me abordan seis delincuentes a los que les entregué mis cosas mientras era apuntada por una pistola", relató Píparo a la agencia Télam y completó: "Hoy lo puedo contar porque los seis motochorros que me abordaron decidieron no disparar".

"Mi marido los siguió mientras yo me comuniqué al 911 indicando al operador por qué calle íbamos. En un momento se sumaron dos motos a las tres que seguíamos y las cinco nos cerraron el paso, chocamos con una de ellas y tres nos empezaron a perseguir. No sé cuántas cuadras hicimos hasta encontrar a la policía, con ellos atrás pretendiendo atacarnos", completó su relato la secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género del municipio platense.

Respecto de su reacción tras el robo, Píparo explicó: "La realidad es que cuando nos estaban persiguiendo yo le gritaba a la gente que estaba en algunos autos que llamen a la policía".

La versión de Píparo fue puesta en duda por la información revelada por el diario Hoy a partir de un video en el que se escucha la versión de testigos que dicen que el marido de la diputada atropelló una moto a alta velocidad y siguió su marcha, con la moto enganchada al auto, por varias cuadras.

Según esta versión, el choque se produjo en 21 y 37 cuando la moto quedó enganchada debajo del auto. El vehículo de Píparo tomó diagonal 73 hasta plaza Moreno, a unas 20 cuadras del lugar del choque, donde se detuvieron perseguidos por varios testigos.

En esa plaza es donde se registró el video publicado por el diario, donde una mujer enfoca al marido de Píparo y lo señala como "asesino" hasta que es separada de la ventanilla del conductor por la policía, donde permanecía sentado Buzali.

Los denunciantes aseguran que los jóvenes atropellados fueron asistidos por sus amigos, un grupo de 5 motos, como señala Píparo en su persecución a los supuestos ladrones, pero aseguran que se trataba de un grupo de amigos que volvían de ver la clásica quema de muñecos de fin de año y no tenían ninguna relación con el robo.