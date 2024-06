Carolina Píparo y su ruptura con LLA: "Enjambre de violentos, ignorantes e intolerantes"

Carolina Píparo , diputada nacional y ex candidata a la gobernación de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, marcó un pronunciado distanciamiento con el oficialismo. La dirigente calificó a los integrantes de este espacio político como un “enjambre de violentos, ignorantes e intolerantes que defienden lo indefendible” y aseguró que a los “liberales” no se les puede disentir “ni en una sola coma”.

Las rispideces entre Píparo y el espacio comandado por Javier Milei no son nuevas. Esta vez, y en el marco de la votación de media sanción del proyecto de la nueva fórmula jubilatoria, la diputada nacional salió a marcarle los puntos a La Libertad Avanza. No obstante, la ex candidata a gobernadora no acompañó este proyecto de ley, en consonancia con el oficialismo.