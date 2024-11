Pullaro y sus pares de la UCR destacaron el diálogo político con Milei

"La reunión fue buena. Estamos conformes porque se pudo hablar de temas concretos", deslizaron a La Capital en la mesa chica del santafesino.

Si bien Pullaro admitió que el gobierno de Milei “arrancó con muchísimos problemas, con una inflación de 25 puntos en diciembre de 2023”, enfatizó que en términos generales logró controlarla. “Estamos hablando de que en los próximos meses perforará el piso de tres”, aseveró.

“Desde las variables macroeconómicas, fue muy importante ese esfuerzo. Mucho de ese peso lo soportamos las provincias. En Santa Fe hicimos un ajuste sumamente significativo para poder encontrar el equilibrio fiscal, fundamentalmente con muchos recortes que tuvimos del orden nacional. Pero entendemos que la economía empieza a rebotar”, completó Pullaro.

Al filo de la cita en Balcarce 50, cual movimiento precompetitivo, el radical había recibido en la Casa de Santa Fe en la ciudad de Buenos Aires a sus pares Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

image.png Antes de ir a Balcarce 50, Pullaro recibió a los gobernadores de Mendoza, Corrientes y Jujuy en la Casa de Santa Fe en la ciudad de Buenos Aires. Foto: Archivo / La Capital.

Pasado el mediodía, Pullaro, Sadir, Valdés, Cornejo y Leandro Zdero (Chaco) surcaron el Salón de los Bustos de la Rosada rumbo al encuentro con el presidente, marco en el cual los líderes provinciales expusieron los reclamos de sus respectivas jurisdicciones.

Del cónclave, en representación del Ejecutivo nacional, participaron también el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe de Gabinete del Ministerio de Interior, Lisandro Catalán, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Un día antes, Pullaro había dejado en claro que no esperaba grandes anuncios durante el almuerzo. De hecho, advirtió que la provincia todavía estaba lejos de un acuerdo por la deuda de la Nación.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GAFrancosOk/status/1853905681230787046&partner=&hide_thread=false Junto con el presidente @JMilei; la secretaria General de la Presidencia, @KarinaMileiOk; y el vicejefe de Gabinete del Interior, @catalanlisandro; mantuve una reunión de trabajo con gobernadores, con quienes conversamos sobre el equilibrio fiscal que venimos sosteniendo desde el… pic.twitter.com/cgpIFIMXcI — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) November 5, 2024

El santafesino llegó al encuentro con la decisión de no bajar la guardia acerca del reclamo ante la Corte Suprema de Justicia nacional por la deuda con la Caja de Jubilaciones y por el incumplimiento del pacto fiscal.

“Respuesta específica no hubo, sí de trabajar conjuntamente para lograr resolver el problema de la deuda con la Caja. También respecto del saldo del consenso fiscal. No nos están girando la diferencia de baja de impuestos que llevó adelante la provincia”, indicó Pullaro luego del diálogo con Milei.

En esa línea, el radical destacó que “hay voluntad de saldar esas deudas que tiene la Nación con la provincia”, tras lo cual aludió al canje de bienes que ofrece la gestión libertaria para reducir acreencias.

“Hay bienes del Estado que están a la venta, donde la Nación también procura poder canjearlos por deuda. Lo dice expresamente el decreto, por lo cual vamos a empezar a explorar esa posibilidad”, subrayó Pullaro.

La agenda santafesina incluyó la demanda para que mejoren las condiciones de las rutas nacionales que recorren la provincia -un problema ya conversado entre ambos gobiernos pero sin solución a la vista- y se discuta la suerte de los recursos obtenidos del impuesto a los combustibles.

Puja en Santa Fe

Pero también el cara a cara entre Milei y Pullaro (quien mantiene un delicado equilibrio entre el aval y la críticas a determinadas medidas de la Rosada) adquirió valor luego del lanzamiento, el fin de semana pasado, de La Libertad Avanza de Santa Fe.

En ese marco, Romina Diez -la jefa del espacio libertario en la provincia- había arremetido contra el radical al compararlo con Gildo Insfrán, el peronista que gobierna Formosa desde mediados de la década del 90.

La diputada nacional trazó ese paralelo frente a la posibilidad de que Pullaro pueda ir por la reelección (instancia acicateada por referentes de la coalición oficialista Unidos), vía reforma de la Constitución de Santa Fe.

Asimismo, el gobernador viene de objetar las dudas depositadas por Milei sobre el líder de la UCR, Martín Lousteau, por el reciente ataque a la oficina del comité nacional del centenario partido.

Las críticas a Alfonsín

De hecho, Pullaro reconoció que él y sus pares le transmitieron al primer mandatario su “malestar” por las críticas dirigidas a Alfonsín. Días atrás, en su discurso ante la Fundación Mediterránea, el libertario había acusado al expresidente de colaborar en un golpe de Estado contra Fernando de la Rúa.

“Manifestamos nuestro dolor. Para mí y muchos otros, Alfonsín es un padre, no solo de la democracia. El presidente tiene su estilo, no solo pelea o discute en términos muy fuertes con la dirigencia política, también con los economistas. Hay que entender el contexto, pero no es correcto detenernos en eso. La Argentina nos necesita unidos”, sentenció el santafesino.

A su turno, Francos apeló a la red social X para hacer su balance de la reunión: "Conversamos sobre el equilibrio fiscal que venimos sosteniendo desde la Nación y la importancia del apoyo de las provincias en esa visión. Además, intercambiamos acerca de inquietudes y necesidades particulares de los distritos".

Consumada la cita con los radicales, Milei sumó un nuevo bloque de gobernadores (y un principio de acuerdo por el presupuesto) a la ronda de diálogo abierta con mandatarios del PJ, aliados y del PRO.