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Pullaro expuso en la UIA con libreto Made in Santa Fe: "El Estado debe acompañar"

El gobernador estará en un panel con colegas que hablarán de la integración de las cadenas de valor regionales y a la minería y energía. Reclamos al gobierno nacional

3 de noviembre 2026 · 11:31hs
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Pullaro se presentará en la UIA con el libreto que presentó en la ExpoRIGI

La Capital / Virginia Benedetto

Pullaro se presentará en la UIA con el libreto que presentó en la ExpoRIGI

El gobernador Maximiliano Pullaro participó en un panel de la nueva edición de la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), el encuentro anual más importante del sector fabril. La particularidad con que se llegó al encuentro es la caída sin freno del sector y la necesidad de las provincias de reactivar la industria.

De hecho, Pullaro apuntó a eso de arranque: "La actividad macroeconómica genera oportunidades pero tenemos que estar preparados para lo que viene. Hay que cuidar a cada una de las ramas de las industrias y no tenemos que dejar caer a ninguna. Esa es la mayor responsabilidad del Estado".

Más allá del panorama que se trazó la dirigencia fabril, con reclamos ya que contó con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la vuelta de tuerca que le dieron para que participen los gobernadores es la minería y el gas y petróleo.

Marcelo Orrego de San Juan, Raúl Jalil de Catamarca y Rolando Figueroa de Neuquén pertenecen a provincias extractivas, pero se sumaron Pullaro y Martín Llaryora de Córdoba quienes se paran como proveedores de esos sectores.

Pullaro y la UIA

Justamente el eje del panel de gobernadores gira en torno a la integración de las cadenas de valor regionales y al potencial de la minería y la energía para generar desarrollo federal. Pullaro y Llaryora estuvieron solo con un moderador, en tándem.

"Todos tenemos para aportar pero lo peor que podemos hacer es ver solo a esos motores (minería y energías) y no al resto de la industria que sostuvo durante tanto tiempo la economía argentina", apuntó Pullaro.

Luego soltó en evidente contraste con el espíritu del gobierno nacional: "Hay que acompañar en este momento, el Estado debe acompañar políticas anticíclicas".

"La discusión qué vamos a hacer con esas divisas que hasta ahora las tuvo el campo. ¿Vamos a pensar en la redistribución de la riqueza como se pensó mucho tiempo, o en el desarrollo de la infraestructura para generar igualdad?", finalizó.

Pullaro fue por la misma línea que dio en su discurso de apertura del pasado jueves en la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que se realizó en La Fluvial de Rosario y reunió a representantes de 43 grandes proyectos estratégicos de minería, energía e infraestructura con alrededor de 1.800 pymes y proveedores de todo el país.

>>> Leer más: ¿Por qué pelotea Pullaro con la cúpula de la UIA?

El santafesino llegó a la UIA con tres premisas: que el gas de Vaca Muerta tiene que ser también para las industrias, santafesinas en este caso; que las inversiones se traduzcan en trabajo argentino en las provincias les que pueden ser proveedoras; y que los dólares que generan esos dos sectores vuelvan en infraestructura, o sea, que hagan rutas.

“Que el interior productivo y los sectores de la energía y la minería se integren, se compren y se vendan entre ellas. Y que la Argentina, de una vez, se parezca mucho más a este interior productivo”, cerró su discurso del jueves.

A medidos de agosto la UIA, con su presidente, Martín Rappallini, a la cabeza, recibió al gobernador santafesino. Acompañado de los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y su par de Economía, Pablo Olivares, no se centraron solamente en temas industriales y de producción.

La agenda se centró en el equilibrio de las cuentas públicas santafesinas, la inversión en infraestructura y obras con recursos propios, financiamiento para empresas, política tributaria y también la seguridad y las reformas educativas y previsionales. Hasta Asistencia Perfecta, el programa de presentismo docente, estuvo en la reunión. O sea, le mostraron una forma de administrar el Estado.

La presencia de Caputo y Santilli tiene un peso particular porque no asistieron al Día de la Industria, la otra jornada fuerte de la UIA. Vale recordar que el vínculo de la central fabril con el presidente Javier Milei es ambigua: un sector interno cree que el rumbo es correcto, otro que es el fin. Pero ambos tienen presente los insultos que les propina el presidente, por ejemplo, que son prebendarios, que cazaban en el zoológico y el Estado les facilita el negocio.

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